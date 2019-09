." (Erlaubt ist alles faz ) - Künast hat sich bei zahlreichen Gelegenheiten von der früheren Position mancher Grüner distanziert."Stück Scheiße", "Schlampe", "Drecksau" - solche und noch krassere Kommentare prasselten auf Renate Künast ein. Das Landgericht Berlin sieht darin keine persönliche Schmähung, sondern nur zulässige Sachkritik. faz ) - Einer Reuters-Studie zufolge stehen ARD und ZDF mit ihrem Informationsangebot vor allem bei Zuschauern hoch im Kurs, die sich politisch eher links einordnen. Bei der BBC sei das anders. Von Frank Lübberding sp ) - Die Autorin Kamila Shamsie sollte den Nelly-Sachs-Preis erhalten - sie unterstützt jedoch die Anti-Israel-Kampagne BDS. Jetzt hat die Jury den Beschluss zurückgenommen. Sie will den Preis in diesem Jahr gar nicht verleihen welt ) - Leonardo Padura, der zurzeit berühmteste kubanische Schriftsteller, ist überall berühmt, nur nicht auf Kuba. Wie kann das sein? Ein Besuch bei ihm zu Hause. ndr ) - Am Freitag ist Weltkindertag - dann wird es eine Bücher-Aktion geben, mit der die Stiftung Lesen Kinder zum Lesen animieren will: Eine Million Märchenbücher werden dafür gratis verteilt. Sie werden in Buchläden ausgelegt und sind online bestellbar. Aber die Aktion steht in der Kritik. Denn die renommierte Stiftung Lesen hat sich dafür unter anderem mit dem Onlineriesen Amazon zusammengetan. Inzwischen hat sich ein echter Streit in der Buchhandels-Branche entwickelt. turi2 ) - Silke und Holger Friedrich, künftige Eigentümer des Berliner Verlages, wollen sich mit der Verlagsübernahme gegen die Politik- und Medienverdrossenheit stellen, sagt das Ehepaar im Antritts-Interview in ihrer "Berliner Zeitung". "Wir machen das nicht aus einem Mäzenatentum, sondern aus einem bürgerlichen Engagement heraus", sagt Holger Friedrich. Das Berliner Druckhaus solle künftig ausgelastet sein, "vielleicht nicht nur mit Produkten des Berliner Verlages". zeit ) - Silke und Holger Friedrich wurden reich mit Software, betreiben in Berlin eine Privatschule und einen Technoclub. Jetzt werden sie Zeitungsverleger. Einfach so? faz ) - Wenn die Podien immer politischer werden, wird die Literatur an den Rand gedrängt: Beim Berliner Literaturfestival gab es dennoch Lohnendes zu entdecken. Von Andreas Kilb zeit ) - In Nürnberg traf sich die Off-Szene des deutschsprachigen Literaturbetriebs, auch um Vielfalt und Integration zu zelebrieren. Doch am Ende bleibt eine Gruppe unter sich. sp ) - Als "Gedankenleser"" wurde der renommierte Hirnforscher Niels Birbaumer nach Veröffentlichung seiner Studien gefeiert. Nun bekommt er fünf Jahre keine Fördergelder mehr - wegen Datenfälschung. nb ) - Die Mediengruppe RTL ernennt Karin Immenroth mit Wirkung zum 1. Oktober 2019 zum Chief Data and Analytics Officer. Zukünftig verantwortet die 39-Jährige die Bereiche Datenstrategie, Analyse und Science sowie Zuschauer- und Marktforschung für die gesamte Kölner TV-Gruppe. Gemeinsam mit über 80 Forschungs- und Datenexperten soll sie einCompetence-Center schaffen, das datengetriebene Produkte, Entscheidungshilfen und Prozesse der Mediengruppe RTL weiter entwickeln. Auch wird der Bereich künftig als Competence-Center für Daten und Forschung für die Ad Alliance fungieren. mee ) - Das Unternehmen formerly known as "Fred Kogels neue Medienfirma" heißt ... Leonine. Der für deutsche Ohren zunächst ungewohnt klingende Name soll die Verbindung zum Standort Bayern symbolisieren. Auf Englisch bedeutet "leonine" "löwenartig", ein Verweis auf das bayerische Wappentier, den Löwen. nzz ) - In den sechziger Jahren begann der Verleger Siegfried Unseld, sich "in Sachen polnischer Literatur" zu engagieren. Das wirkt bei Suhrkamp bis heute nach. nzz ) - Der russisch-schweizerische Schriftsteller und Regimekritiker hat sein erstes Stück geschrieben. "Mörder unter uns" ist ein Aufstand der Kunst. voll ) - Die Autorin bekommt den Preis für ihren Debütroman Otto - laut Jury "ein lustiges, trauriges, temporeiches und melodiöses Buch, dem man viele Leser wünscht." piqd ) - Der freie Journalist Juan Moreno hat durch hartnäckige Recherchen die erfundenen Reportagen des Spiegel-Journalisten Claas Relotius aufgedeckt und darüber ein Buch geschrieben: "Tausend Zeilen Lüge. zeit ) - André Aciman schrieb die Romanvorlage zum Film "Call me by your name". Sein neues Werk "Fünf Lieben Lang" ist gerade auf Deutsch erschienen. Wir trafen ihn in New York.Als Varoufakis Recht hatte tgsp ) - "Wenn die Chinesen Rügen kaufen ...": In F. C. Delius' furiosem Roman in Tagebuchform rechnet ein Journalist mit Politik und Wirtschaft ab. Peter von Becker faz ) - Wenn jede Begegnung zur Fremdheitserfahrung wird: David Wagner schreibt in seinem Vaterbuch virtuos und tapfer gegen das große Vergessen an. nzz ) - Nach einer Karriere als Häftling wurde die Französin 1965 fast über Nacht berühmt. Zwei Jahre später war die 29-Jährige tot. Nun erscheint auf Deutsch ihr dritter und letzter Roman. nzz ) - Während des Kalten Krieges war der kulturelle Austausch zwischen Ost- und Westeuropa stark auf Einzelfiguren angewiesen. Eva Haldimann berichtete ab Mitte der sechziger Jahre für die NZZ regelmässig über die Entwicklung der ungarischen Literatur - und entdeckte dabei sehr früh Grössen, die später Weltkarriere machten. sp ) - Das letzte "Neo Magazin Royale" soll im Dezember laufen, dann wird die Show überarbeitet. Im Herbst 2020 kehrt Jan Böhmermann nach SPIEGEL-Informationen mit renovierter Sendung zurück - ins ZDF-Hauptprogramm. nzz ) - Wenn es um den Erhalt des Planeten geht, kennt das Gutgemeinte keine Grenzen mehr. Aber manchmal steckt das Böse im vermeintlich Guten.