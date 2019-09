Gedicht des Tages



von der lyrikzeitung

+ Hinweise +

Kultiviert werben?

266. Tag des Jahres oder der 737.327 Tag unserer Zeitrechnung(c) - Renate Lüdde journal21 ) -Geburt von Philipp Albert Stapfer - Geburt von Victoria Woodhull - Geburt von Romy Schneider - Tod von Sigmund Freud - Eisenbahnunglück in Kiesen - Tod von Pablo Neruda - Nein zum Ausstieg aus der Atomenerige(1929 - 2019)(Aus: günter kunert: der ungebetene gast. Berlin und Weimar: Aufbau, 1965, Seite 12f (dort korrekt mit acht durchnummerierten Strophen) - Das Buch erschien 1966 in zweiter Auflage, obwohl Kunert immer heftig angegriffen wurde. 1963 brachte eine Bezirkszeitung der SED eine ganze Seite mit Beiträgen von Literaturwissenschaftlern und "einfachen Bürgern" gegen drei Gedichte von Kunert. Damals waren Gedichte noch wichtig!)lieferte ub.hsu-hh.de: Tagsüber werden die Medienticker-Rubriken je nach Neuigkeitswertwerden von Rüdiger Dingemann ausgewertet:bildblog.de (6vor9) + boersenblatt.net (bb) + br-online.de (br) +buchmarkt (bm) + buchmesse.de (bme) + buch-pr.de (bpr) + buchreport.de (brp) + changeX.de (ch)+ chip.de (chp) + cicero.de (ci) + culturmag.de (cm) +computerwoche.de (cw) + derstandard.at(stand) + dradio.de (dr) + dw-world.de (dw) + faz.net (faz) +focus.de (fo) + fr-aktuell.de (fr) + goethe-institut.de(goe) + golem.de (go) +heise.de (he) + heute.de (zdf) + horizont.net (ho) + kress.de+ literaturcafe.de (lc) + literaturkritik.de(ltk) + manager-magazin(mm) + meedia.de (mee) + nachtkritik.de (nt) + netzkritik.de (nk) + new-business.de (nb) + newsroom.de (nr) + perlentaucher.de (pt) + politik-digital.de (pd) + presseportal.de (ots) + pressetext.de (pte) +qantara.de(qan) + satt.org (satt) + spiegel.de (sp) +stern (st) + sueddeutsche.de (sz) + tagesschau.de (ard) + tagesspiegel.de (tag) + tageszeitung.de (taz)+ telepolis.de (tp) + textintern.de (tx) + titel-kulturmagazin.net (tm) + umblaetterer.de (um) + welt.deder zitierten Newsletter-Meldungen kann keine Gewähr übernommen werden. Das Urheberrecht an den Schlagzeilen der Meldungen liegt bei den jeweiligen Quellen.Alle Informationen zum Werbeträger Perlentaucher finden Sie hier