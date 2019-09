Gedicht des Tages

von der lyrikzeitung



BERGDAMA, SW-AFRIKA (Namibia)

An ein Mädchen

"Tu doch so schämig nicht,

Du liebes Schwarzgesicht!

Hör auf zu weinen!

Bin ja ein fremder Mann!

Kein Mädchen sieht mich an!

Als schöner Jüngling kann

Ich nicht erscheinen.

Drum denkt auch niemand dran,

Daß du dem fremden Mann

Was hast zulieb getan.

Es kümmert keinen!

Ich geh ja bald davon,

In diesem Jahre schon!

Brauchst nicht zu meinen,

Daß ich für immer dich

Will binden fest an mich!

Ich hab ja keinen

Bestimmten Wohnort mehr,

Geh heimatlos umher.

Brauchst später ja nicht mehr

Mir nachzuweinen!"

(Aus: Dichtungen der Naturvölker. Religiöse, magische und profane Lyrik. Gesammelt, gesichtet und in deutscher Sprache hrsg. von Eckart v. Sydow. Wien: Phädon, 1935, S. 140. Seine Quelle: H. Vedder: Die Bergdama. Hamburg 1923, II, 48.?



