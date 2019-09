." ( mee ) - Ordentliche Woche für die Magazine "Spiegel" und "Focus". Wie die neuesten Zahlen der IVW zeigen, landeten beide mit ihren Ausgaben 32 im Einzelverkauf über dem Durchschnitt der jüngsten 12 bzw. drei Monate. Die Titelthemen waren dabei sehr unterschiedlich. So punktete "Der Spiegel" mit dem "Boeing-Skandal", der "Focus" mit einer Story zum Ruhestand. Der "stern" erreichte unterdessen ein solides Ergebnis mit dem "Atlantis der Nordsee". sp ) - Die "Harry Potter"-Romane stecken voller Zaubersprüche und Flüche. Eine Schule im US-Staat Tennessee hat die Reihe nun verboten. Begründung: Da sei echte Magie am Werk. Das hätten Teufelsaustreiber bestätigt. piqd ) - Am Samstag hat Markus Beckedahl auf Netzpolitik.org ein Dokument veröffentlicht, über das bislang zu wenig geredet wird. Klar, es war Wahlwochenende - aber dieser Scoop verdient mehr Aufmerksamkeit: "Verwerter planen Lobby- und Medienkampagne gegen Digitalkonzerne" mono ) - Der britische Schriftsteller Ian McEwan (71) hat in einem Interview seine Hochachtung vor Bundeskanzlerin Angela Merkel ausgedrückt dlfk ) - In Frankreich macht der frühe Antisemitismus und der aktuelle Familienstreit des Schriftstellers Yann Moix Schlagzeilen. Für Literaturkritiker Jürgen Ritte spiegeln sich im Fall Moix Tendenzen aus der französischen Gesellschaft und Literatur wider. sp ) - Menschen, die Latein in der Schule hatten, können besser logisch denken und lernen leichter andere Sprachen? Der Soziologe Jürgen Gerhards erklärt, warum beides ein Mythos ist. sp ) - Vier Frauen und zwei Männer konkurrieren noch um den renommierten Booker-Preis. Zwei von ihnen haben die Auszeichnung für englischsprachige Literatur schon einmal gewonnen. Ein Rekord könnte gebrochen werden. nzz ) - So viel Getriebe um ein Buch ist selten: Mit Schweigegeboten für die Presse und kräftigem Rühren der Werbetrommel wird der Launch von Margaret Atwoods neuem Roman "The Testaments" vorbereitet. Ob er den Erfolg des Vorläufers einholen kann, bleibt abzuwarten. np ) - Am Wochenende haben wir eine geheime Kampagnenstrategie der Verwerterlobby veröffentlicht. Darin wird beschrieben, wie man Richter, Beamte und Politiker in der Urheberrechtsdebatte beeinflussen will. Die VG Media entschuldigt sich jetzt für das Papier - und fühlt sich missverstanden. Wir klären gerne auf, was gemeint war. 3sat-video ) - Störungen, Anträge auf Subventionskürzungen - Kultureinrichtungen werden immer öfter zur Zielscheibe der AfD. Wie soll die Kulturpolitik damit umgehen? 3sat-video ) - Carsten Brosda, Vorsitzender der Kulturministerkonferenz, im Kulturzeit-Gespräch über die Kulturpolitik und die AfD.