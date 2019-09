Internationale Intrnationale Presseschau



Das Altpapier vom 5. September 2019 mdr ) -NZZ vs Wissenschaft, Waldorf in Tagesthemen, Hortensien geraucht? 6vor9 ) - von Lorenz Meyer1. NZZ (infosperber)2. Bezahlen (deutschlandfunk)3. bento (medium)4. Waldorfschulen (hpd)5. Live ist spannender (taz)6. Gartenschere (kontextwochenzeitung)Vom, 07:05 Uhr dlf) - Mit Kommentaren zu Hongkong und zum Tierwohl. Zunächst aber geht es um Großbritannien. dlf ) - ab 14:00 Uhr ... guard ) - Newly discovered 'Reasons for tolerateing Papists equally with others' shows the Enlightenment thinker expressing unexpected social liberalism self ) - Sowohl zeitlich als auch finanziell braucht das Lektorat neben dem Verfassen eines Buches den wohl größten Aufwand. Es ist die Grundvoraussetzung, ein professionell wirkendes Buch an den Start zu bringen. Auch wenn Sie selbst Germanistik studiert haben, brauchen Sie den Blick von Außen auf Ihren Text, den nur ein erfahrener Lektor bietet. bb ) - Hugendubel wird ab März 2020 nach dem Sortimentsprinzip inmitten des Leipziger Messegeschehens Bücher und Medien verkaufen. Dazu hat die Messe jetzt die Teilnahmebedingungen zum neu geregelten Buchverkauf veröffentlicht. NILS KAHLEFENDT nb ) - Die Nachrichten-App Upday von Axel Springer (Berlin) für Samsung startet unter der Marke earli ein neues Angebot für Nutzer von iOS und Android und damit auch für Verwender von Geräten anderer Hersteller als Samsung. Als erstes Produkt bringt earli die Podcast-App earliAudio heraus, die ab sofort im Google Play Store und Apple App Store verfügbar ist. Der Start des Nachrichtenservices earliNews, der dem Konzept von Upday entspricht, folgt im vierten Quartal 2019. bb ) - Steffen Mensching erhält den mit 15.000 Euro dotierten Erich Fried Preis 2019. Er wird für seinen Roman "Schermanns Augen" ausgezeichnet. Preisübergabe ist auf den Erich Fried Tagen vom 26. November bis 1. Dezember in Wien. Schülerinnen und Schüler haben noch die Möglichkeit an einem Literaturwettbewerb des Festivals teilzunehmen. bb ) - Die geplante Märchenbuch-Verschenkaktion der Stiftung Lesen und Amazon im Verbund mit Buchhandelsfilialisten am Weltkindertag hatte im unabhängigen Buchhandel für Empörung gesorgt: Nun sollen die unabhängigen Sortimente doch eingebunden werden. Stiftung Lesen und Amazon bieten den Buchhändlern an, in der Zeit von 6. bis 12. September kostenlos online zu ordern. Der Aktionspartner DHL wird die gedruckten Bücher kostenfrei ausliefern. piqd ) - In den vergangenen Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen konnte die "autoritär-nationalradikale" AfD auch bei Erstwähler*innen punkten. Für viele kam das überraschend. Nicht für den Soziologen Wilhelm Heitmeyer, der die Jungwähler den selben "autoritären Versuchungen" ausgesetzt sieht wie bereits ihre Eltern. dlfk ) - Seine Bilder machten Models zu Superstars: Wohl kaum jemand hat die Mode-Fotografie der letzten Jahrzehnte so geprägt wie Peter Lindbergh. Nun ist der Fotograf im Alter von 74 Jahren gestorben. 3sat-video ) - Peter Lindbergh gilt als "Vater" der Supermodels, war einer der großen deutschen Fotografen. Er starb mit 74 Jahren. Wir trafen ihn 2014 zum Interview. dlfk ) -"Kein typisch feiner Modefotograf im gebügelten Anzug" dlfk ) - "Beobachten, notieren, studieren" - diese ständige Forderung an sich selbst löste Victor Klemperer mit seinen Notizen über den Alltag der Judenverfolgung ein. Seine Aufzeichnungen aus der Zeit des NS-Terrors sind ein unverzichtbares und unvergleichliches Zeitdokument. In der Hörspielfassung gestaltet Udo Samel den Text mit unbestechlicher Genauigkeit. Zeitgenössische Radiodokumente verleihen den Tagebüchern eine zusätzliche Dimension. dlf ) - Zum ersten Mal wurden vier grundlegende Essays des griechischen Dichterklassikers Odysseas Elytis aus den Jahren 1974-1990 ins Deutsche übersetzt. Die beiden Bände lassen nachvollziehen, warum der Nobelpreisträger die Poesie als wichtigen Mittler zwischen Kunst und Leben verstand. dlfk ) - Der in Hamburg lebende Schriftsteller Alexander Häusser hat mit "Noch alle Zeit" seinen vierten Roman vorgelegt. Er ist ein Roadmovie, der nach Norwegen und in die deutsche Vergangenheit führt. Der Roman gibt Gelegenheit, einen leisen Autor der deutschen Gegenwartsliteratur zu entdecken.Die Schriftstellerin Sibylle Berg hat am Dienstag (03.09.2019) den Thüringer Literaturpreis bekommen. wdr ) - Die Jury begründete ihre Entscheidung damit, dass Berg in ihrem Werk die Verunsicherung durch die zentralen Veränderungen unserer Gesellschaft auf den Einzelnen analysiere. Dadurch wirke sie kritisch und politisch engagiert am zeitgenössischen Diskurs mit.Dienstag, 17. September 2019Hamburg, Besenbinderhof , 19 UhrVom Reiz des Klassischen, von beglückenden Lektüreerfahrungen und der Freude an schönen, hochwertigen Büchern erzählen die Manesse-Nachwortautoren Elke Schmitter, Florian Illies, Harald Martenstein und Michael Köhlmeier im Gespräch mit Ijoma Mangold.