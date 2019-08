50 Jahre Perlenflasche

Als das Mineralwasser in Form gebracht wurde

(

dlfk ) - Vor 50 Jahren wurde ein Standard für Mineralwasserflaschen eingeführt: Die Normbrunnenflasche. Ein Klassiker des zeitlosen Designs. Design-Experte Peter Zec, erklärt warum.











Steffen Mau: "Lütten Klein"



Die ostdeutsche Transformationsgesellschaft

) - Eine persönliche Sozialgeschichte Ostdeutschlands: Das ist das Buch des Soziologen Steffen Mau. Lütten Klein ist ein Plattenbau-Viertel von Rostock, hier wuchs der Autor auf. Und anhand dieses Ortes und seiner Erfahrungen schildert er die ostdeutsche Transformationsgesellschaft.

Mangfalltalbad

(c) - Renate Lüdde



Dies geschah auch an einem 29. August - u. a.

(jour21) - Geburt von John Locke - Geburt von Ingrid Bergmann - Geburt von Dinah Washington - In Küssnacht (SZ) stirbt Astrid, Königin der Belgier - Mobilmachung in der Schweiz - Geburt von Michael Jackson - Hurrikan "Katrina"

... und das akustische Kalenderblatt von

Bayern 2 + DeutschlandRadio Kultur + Deutsche Welle + WDR



Gedicht des Tages

von der lyrikzeitung

Joahnn Wolfgang von Goethe

24. An Christel

Hab offt einen dummen düstern Sinn

Ein gar so schweeres Blut,

Wenn ich bey meiner Cristel bin

Ist alles wieder gut.

Ich seh sie dort, ich seh sie hier

Und weis nicht auf der Welt

Und wie und wo und wann sie mir

Warum sie mir gefällt.

(...)



(Aus: Goethes erste Weimarer Gedichtsammlung mit Varianten herausgegeben von Albert Leitzmann. Bonn: A. Marcus und W. Weber, 1910 (Kleine Texte für theologische und philologische Vorlesungen und Übungen, 63)



Anm: "Gretchen, Klärchen, Friederike, Christel, Lili, Lotte, Christiane, wie sie alle heißen. Die einen spielen eine Rolle in der Dramaturgie von Theaterstücken, die den Titel von Männern haben (Faust, Egmont) und denen sie untergeordnet sind. Gretchen, das ist natürlich keine Liebesgeschichte, sondern die Geschichte einer ruchlosen Verführung, ausgeführt mit teuflischem Beistand, kein Verbrechen auslassend. Das weiß eigentlich jeder. Ich weiß nicht, wie es kommt, dass heute manche meinen, Goethe habe Egoismus und Sexismus abgefeiert (tatsächlich fiel das Wort in den letzten Tagen). Er hat sie dargestellt. Hat er Frauen anders denn als frommdoofe Opfer männlicher Verführung gezeichnet? Ja. In großer Zahl. Gestern hier die junge Frau, die die männliche Obrigkeit (Pfarrer, Amtmann) in die Schranken weist. Im Faust könnte man Marthe Schwerdtlein ansehen (eine Frau, die versucht, den Teufel zu verführen). Wer ist stärker, Werther oder Lotte? Und was ist mit der Liebe? - Der junge Goethe schrieb Liebesgedichte im Stil der Zeit, man kann es Rokoko nennen. Einem Mädchen seiner Leipziger Studentenzeit widmete er einen ganzen Zyklus, nicht einmal die Mutter des Mädchens brauchte da misstrauisch zu werden. Weil diese Gedichte literarischen Konventionen folgten und nicht auf Selbsterlebtes schließen lassen. Selbsterlesen. Geschickt mit Worten. - Das ändert sich mit der Zeit. Die Grenzen sind fließend, Metaphern, Motive aus der angelesenen Lyrik mischen sich ein. Aber es ist nicht leicht, in der Rokokolyrik unter allen Melissen, Climenen, Daphnen, Phyllen und Amarillen ein Mädchen wie diese Christel zu finden." (lyrikzeitung)



