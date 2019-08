Steffen Mau: "Lütten Klein"



Die ostdeutsche Transformationsgesellschaft

) - Eine persönliche Sozialgeschichte Ostdeutschlands: Das ist das Buch des Soziologen Steffen Mau. Lütten Klein ist ein Plattenbau-Viertel von Rostock, hier wuchs der Autor auf. Und anhand dieses Ortes und seiner Erfahrungen schildert er die ostdeutsche Transformationsgesellschaft.

(jour21) - Geburt von Goethe - Geburt von Tolstoi - "I have a dream" - Tote im Simplon-Tunnel - Flugdrama in Ramstein - Charles und Diana lassen sich scheiden

Weimar im August 2019: das Künstlerkollektiv "Frankfurter Hauptschule" bewirft Goethes Gartenhaus in Weimar mit Toilettenpapierrollen (sie sagen, sie hätten es "geschändet"), um auf sexistische Tendenzen in seinem Werk (Heidenröslein verharmlose eine "brutale Vergewaltigung", sein Werk strotze "vor erotischen Hierarchien zu Ungunsten seiner Frauenfiguren").

Wers glaubt, wird es sich nicht ausreden lassen. Lyrikzeitung bringt dennoch als Beitrag zum Faktencheck eine kleine Serie zu den anderen Frauengestalten bei Goethe.

Heute (Goethes 270. Geburtstag) ein "Rollengedicht" des jungen Goethe.

Vor Gericht

Von wem ich es habe, das sag' ich euch nicht,

Das Kind in meinem Leib. -

Pfui, speyt ihr aus: die Hure da! -

Bin doch ein ehrlich Weib.



Mit wem ich mich traute, das sag' ich euch nicht,

Mein Schatz ist lieb und gut,

Trägt er eine goldene Kett' am Hals,

Trägt er einen strohernen Hut.



Soll Spott und Hohn getragen seyn,

Trag' ich allein den Hohn.

Ich kenn' ihn wohl, er kennt mich wohl,

Und Gott weiß auch davon.



Herr Pfarrer und Herr Amtmann ihr,

Ich bitte, laßt mich in Ruh!

Es ist mein Kind, es bleibt mein Kind,

Ihr gebt mir ja nichts dazu.



(Entstanden 1776, gedruckt 18159



