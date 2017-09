+

um 13:00 Uhr jour ) - Gymnasiallehrer Christian Haase erzählt in Teil 9 unserer Interviewreihe zum Thema Fake News, welchen Einfluss Falschmeldungen im Klassenzimmer haben. Interview von Yvonne Zwirnmann kreuzer ) - Das ZDF berichtet über Leipziger Linksextremisten, bringt einiges durcheinander und lässt einen AfD-Politiker als Experten auftreten dlf ) - Silke Burmester sehnt das Ende des Wahlkampf-Fernsehens herbei. Und fragt sich, warum selbst in diesen Tagen die immer selben Politikmoderatoren zu sehen sind: Darf Sandra Maischberger bis in alle Ewigkeit die wichtigen Sendungen moderieren? Von Silke Burmester ejo ) - Ergebnisse eines datenjournalistischen Seminars zum Thema Wahlprognosen. sp ) - sogar Jan Böhmermann Heft 455 / 38. JahrgangPflichtblatt für Sorgenkinder(dlfk) - In einer neuen Serie kämpfen sich unsere Literaturkritiker durch die Wahlprogramme der Parteien. Sieglinde Geisel kritisiert den Leersprech im Wahlprogramm der CDU/CSU: Alles zweimal sagen, dafür ohne Inhalt. dlfk ) - In einer neuen Serie kämpfen sich unsere Literaturkritiker durch die Wahlprogramme der Parteien. Mathias Greffrath stellt fest: Die 110 Seiten des SPD-Programms sind ein Gemischtwarenangebot, das in seinen Details vage bleibt. dlfk ) - In einer neuen Serie kämpfen sich unsere Literaturkritiker durch die Wahlprogramme der Parteien. Thorsten Jantschek hat sich das Programm der AfD vorgenommen. Sein Fazit: Lachen leicht gemacht! Die AfD schreibt am Leser vorbei.- siehe den gestrigen Medienticker- mee ) - die Überforderung vonzeigt dlfk ) - Kurz vor dem großen Stichtag beginnt heute unsere Wahlkampf-Reihe im Politischen Feuilleton: Wir haben Literaten gebeten, fiktive Wahlkampfreden zu halten. Zum Auftakt hat die Schriftstellerin Karen Duve Angela Merkel zum Bauernverband sprechen lassen - und zwar Klartext … Von Karen Duve sp ) - Der Madsack-Konzern lässt die AfD in seinen Zeitungen werben. Die SPD-Medienholding ist dagegen. Das sorgt für Ärger. ulrike Simon sp ) - Warum sich bei staatlich genutzten Computer-Programmen etwas radikal ändern muss. mee ) - Gefälschte Meldungen oder Halbwahrheiten entlarven: Das versucht seit April das ARD-Onlineportal "Faktenfinder". Ende November soll das Projekt auslaufen, aber ARD-Aktuell-Chef Kai Gniffke hofft darauf, dass die ARD-Intendanten bei ihrem nächsten Treffen grünes Licht für eine Verlängerung geben - denn seine Bilanz sei positiv, wie er bei Radio Bremen mitteilte. mee ) - "Was zum Teufel" heißt auf Englisch "What the fuck": Mit dem Wortspiel "What the fact" gibt es jetzt ein digitales Denkspiel, das Zahlen in aufgeheizte politische Diskussionen bringen will. Ausgangspunkt ist die gesellschaftliche Situation, dass selbst gut informierte Mediennutzer im Zeitalter der sogenannten Fake News (Falschnachrichten/gefälschte Nnachrichten) durcheinanderkommen und zu Vorurteilen und Kurzschlüssen tendieren. Das Spiel ist seit dieser Woche online. corr )- In den vergangenen Tagen machten etliche Artikel zu Vergewaltigungen in Bayern die Runde. Viele davon sind vereinfachend zeit ) - Viele Facebook-Nutzer wundern sich, warum ihnen AfD-nahe Gruppen vorgeschlagen wurden. Wie mächtig ist die rechte Gegenöffentlichkeit im Netz? mee ) - zu G20-Gewalttätern faz ) - Der Sieger des Duells Merkel vs. Schulz heißt Erdogan. Wenn Europa sich jetzt von der Türkei abwendet, nimmt es die Renaissance dunkler Mächte billigend in Kauf. nt ) - Yael Ronen gelingt am Gorki Theater mit ihrem Roma-Revolutions-Abend eine grandios funkelnde Zumutung nt ) Tina Lanik beugt sich am Schauspielhaus Zürich über Brechts und Weills Evergreen nt ) - Cihan Inans Kleist-Inszenierung um Kampfes- und Liebeslust eröffnet die Saison in Bern bb ) - "Wir lassen uns nicht gegeneinander ausspielen": Viele Autorinnen und Autoren haben auf ihnen zustehende Gelder von der VG Wort verzichtet. Verleger Jörg Sundermeier erkennt darin eine schöne Geste von Großmut. dbp ) - 106 Verlage aus Deutschland, Österreich & der Schweiz hatten 174 Romane eingereichtein neuer Blog bündelt die Aktivitäten der Buchpreisblogger sowie Geschichten und Anekdoten rund um den Buchpreis. Aber wir freuen uns, wenn Sie unsere Leistung freiwillig honorieren möchten. + Sie helfen uns auch, wenn Sie Ihre Bücher mit buecher.de in unserem Shop bestellen. Ideen für Buchgeschenke finden Sie hier . - Herzlich, Ihre Perlentaucher dlfk ) - Vor 150 Jahren erschien "Das Kapital" von Karl Marx. Auf der "phil.cologne" in Köln diskutieren Philosophen, Publizisten und Unternehmer darüber, darunter auch der Soziologe Matthias Greffrath. Für ihn war es eine "große Lust" das Werk zu lesen.Die Autoren-Plattform zehnseiten.de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sp ) - Donald Trumps neuer Kuschelkurs mit den oppositionellen Demokraten empört seine treuesten Anhänger. Kann er sie besänftigen? t-o ) - Trump will keinen Deal mit Demokraten gemacht haben - sucht aber offenbar immer mehr die parteiübergreifende Unterstützung für seine Vorhaben. Dafür ist er scheinbar auch bereit, Kompromisse einzugehen. Oder doch nicht? Einen Deal mit den Demokraten hat Trump nun wieder dementiert. t-o ) - Hat der US-Präsident sich mit der Opposition geeinigt oder nicht? In der Diskussion um die Einwanderungspolitik löst Donald Trump große Verwirrung aus.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dlfk ) - Schriftsteller, Filmemacher und Chronist - das Museum Folkwang zeigt erstmals eine große Ausstellung über das umfangreiche Werk des Münchner Universalgelehrten Alexander Kluge. dlfk ) - Als Kind leidet Tilmann Moser unter der strengen Frömmigkeit seiner Familie, insbesondere das unbarmherzige Gottesbild des Elternhauses macht ihm zu schaffen. Er soll an einen überwachenden und strafenden Gott glauben, der nicht zu wollen scheint, dass der Mensch glücklich ist. - s dlfk ) - Die Ausstellung zeigt 60 Jahre Popgeschichte der österreichischen Hauptstadt. Von Falco bis zu aktuellen Musikgruppen wie Gustav, Bilderbuch - oder Wanda. Deren Entdecker und Ex-Manager, Stefan Redelsteiner, hat das Museum Wien besucht - und sich selbst als Ausstellungsstück wiedergefunden.