+ Aktualisierungen

Benedikt Plass-Fleßenkämper

." ( ard ) - Eine Auswertung der Medienlinks bei Facebook zeigt: "Welt", "Spiegel" und "Focus" liegen bei den Parteien vorn. Auch die "Junge Freiheit" ist unter den ersten zehn - dank der AfD, wie eine Datenanalyse des ARD-faktenfinders zeigt. wired ) - Facebook will die Verbreitung von Fake News per Kennzeichnung eindämmen - offenbar ohne Erfolg. Laut einer aktuellen Studie wirken die Bemühungen des Sozialen Netzwerks sogar kontraproduktiv. Von taz ) - Am Dienstag fand eine Sammelabschiebung von acht Personen nach Afghanistan statt. Für die "Bild"-Zeitung ein "Flieger voller Sex-Täter". dlf ) - Generationen von Schülern haben seine Gedichte und Novellen im Deutsch-Unterricht studiert. Sein Leben und sein Werk spiegeln die geistigen, moralischen und gesellschaftlichen Umbrüche des 19. Jahrhunderts wieder, die noch heute fortwirken. Heute vor 200 Jahren wurde Theodor Storm geboren. - jour ) - Bei der Hessen-Depesche, der Sachsen-Depesche, der Bayern-Depesche und der Saar-Depesche ist einiges in Bewegung: Zuständigkeiten wechseln, Fake-Autoren verschwinden, eine dubiose Firma übernimmt die Mehrheit - und der Verfassungsschutz sieht aufmerksam hin. von Lars Radau sp ) - Der Medienkonzern Bauer muss Rebel Wilson rund drei Millionen Euro Entschädigung zahlen. Der Grund: Zeitschriften des Unternehmens hatten die Schauspielerin laut Gericht als notorische Lügnerin dargestellt. derfrei ) - Wieder hat ein Unternehmen zu einem Pressetermin eingeladen, um ein neues Produkt vorzustellen, einen Neubau einzuweihen oder dergleichen. Die PR-Abteilung hat für tolle Bildmotive gesorgt, auf die sich die Fotografen der regionalen Medien stürzen. Eifrig wird unreflektiert berichtet, was vor Ort gesagt wurde. (Kritische) Nachfragen oder Anlässe für weitere Recherchen Fehlanzeige. Der Jubelbericht ist billig und schnell produziert - nur ich kann es nicht mehr sehen. Von Jens Brehl dbp ) - 106 Verlage aus Deutschland, Österreich & der Schweiz hatten 174 Romane eingereichtein neuer Blog bündelt die Aktivitäten der Buchpreisblogger sowie Geschichten und Anekdoten rund um den Buchpreis. vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt, wie es der Perlentaucher schafft, allein von Werbung zu leben? Eben weil es auch Sie gibt. Wir wollen uns nicht hinter Bezahlmauern verschanzen. Aber wir freuen uns, wenn Sie unsere Leistung freiwillig honorieren möchten. + Sie helfen uns auch, wenn Sie Ihre Bücher mit buecher.de in unserem Shop bestellen. Ideen für Buchgeschenke finden Sie hier . - Herzlich, Ihre Perlentaucher dlfk ) - Vor 150 Jahren erschien das "Kapital" von Karl Marx. Seine Kritik am Kapitalismus ist nicht allen geläufig, wohl aber sein Konterfei: Als "gemütlicher Opa" ist Marx Teil der Popkultur geworden, sagt der Nues-Deutschland-Chefredakteur Tom Strohschneider. So landete er auch auf dem Cover eines Beatles-Albums. dlfk ) - Nichts ist gerechter als der Wettbewerb? Führt Deregulierung zu fairer Konkurrenz? Nein, meint unsere Autorin Ulrike Herrmann. Dass der "perfekte Wettbewerb" eine Chimäre sei, habe bereits Marx in seinem Werk "Das Kapital" gezeigt. Von Ulrike Herrmann dlfk ) - Als Kind wäre er seiner schlechten Augen wegen fast auf eine Blindenschule geschickt worden, dann machte er sein Abitur als einziger Junge in einer reinen Mädchenklasse: Die Herausforderung des Sehens und der Sinn für außergewöhnliche Perspektiven führte Martin Schmitz 1982 in die Promenadologie, die Wissenschaft des Spazierengehens, die in diesen Jahren von dem Urbanisten Lucius Burckhardt in Kassel entdeckt und entwickelt wurde. - siehe auch hier Die Autoren-Plattform zehnseiten.de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dlf ) - Seit knapp einem Monat ist Steve Bannon nicht mehr Chefstratege im Weißen Haus. Doch Trumps Vordenker ist alles andere als in der politischen Versenkung verschwunden: In seinem alten und neuen Job als Chef des rechtspopulistischen Internet-Angebots "Breitbart News" geht Bannon in die Offensive - vor allem gegen moderate Republikaner.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx IAA in Frankfurt & bereits schon seit dem 9.9. hpusm ) - "In der aktuellen Sonderausstellung im Hessischen Puppen & Spielzeug museum zeigt anhand von vier Schwerpunkten schlaglichtartig die Kulturgeschichte des Automobils, der Autobahn, des Verkehrs und der Verkehrserziehung sowie der Rennbahnen. Dabei wird deutlich, wie sich die "große" Geschichte im Spielzeug der Jahrzehnte niedergeschlagen hat. Wie Spieltrieb, Marketing und Innovationen sich im Kleinen abbilden und das Automobil von der skurrilen Fahrmaschine zum emotionalen Bezugsobjekt wurde." + Hier ein Hörfunkinterview mit der Musemsleiterin Victoria Asschenfeldt (08:31 Min)