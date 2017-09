+

. Montag um 13:00 uhr mee ) - sollen Grenzen aufgezeigt werden stgtz ) - EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger unterstützt die Forderung nach einem europäischen Verlegerrecht. Die Position der Verlage gegenüber Konzernen wie Google müsse gestärkt werden, forderte er im Interview. mee ) - In seiner Eröffnungsrede beim Zeitungskongress in Stuttgart hat BDZV-Präsident und Springer-CEO Mathias Döpfner traditionell die wichtigsten Themen der Zeitungslobby deutlich gemacht. Dabei dominieren weiterhin die Auseinandersetzungen mit Google, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk wie auch dem Staat, der den Mindestlohn eingeführt hat. Und ein neuer Feind tut sich auf: Gemeinden und Kommunen. mee ) - Zeitungsverleger-Präsident Mathias Döpfner hat die Verlage trotz aller Sparzwänge aufgefordert, weiter in kritische Reporter zu investieren. Die Zeiten für unabhängigen Journalismus seien wegen der vielen Falschmeldungen im Internet so gut wie seit Jahrzehnten nicht mehr, sagte der Präsident des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) am Montag in Stuttgart. goe ) - "Lesen im Zeitalter der Digitalisierung" hieß das Thema, zu dem Christoph Bräuer, Professor an der Universität Göttingen, am Eichsfeld-Gymnasium (EGD) im Forum des Schulzentrums referiert hat. Die Gäste erhielten auch Tipps zur Unterstützung der Lesefähigkeiten von Kindern. dbp ) - 106 Verlage aus Deutschland, Österreich & der Schweiz hatten 174 Romane eingereichtein neuer Blog bündelt die Aktivitäten der Buchpreisblogger sowie Geschichten und Anekdoten rund um den Buchpreis. hb ) - Ob ein Buch sich verkauft, hängt nicht nur davon ab, ob es auf einer Shortlist steht. Wichtig ist auch, ob die Buchhandlungen es gut platzieren. Gerade da hapert es bei Werken, die für den Buchpreis ausgewählt wurden. bb ) - Für den ersten Buchblog-Award (#bubla17) stehen die 14 Nominierten der Shortlist fest − sie erhielten die meisten Stimmen in einem Publikums-Voting. Die Sieger-Blogs werden im Rahmen der Preisverleihung auf der Frankfurter Buchmesse am 13. Oktober bekannt gegeben. mee ) - zu G20-Gewalttätern taz ) - Im Sommer erschien in der FAZ ein Artikel, der suggerierte, Kinder von homosexuellen Paaren seien besonders missbrauchsgefährdet. Dafür wurde das Blatt nun gerügt. dlfk ) - Nicht Algorithmen löschen bei Facebook gewalttätige, pornografische oder politische verbotene Bilder. Sondern diese "digitale Drecksarbeit" erledigen echte Menschen. Zum Beispiel auf den Philippinen. sz ) - Facebook hat es Seitenbetreibern ermöglicht, gezielt antisemitische oder rassistische Nutzer anzusprechen oder Werbung für diese Zielgruppen zu schalten. -Im Anzeigenmanager ließen sich Interessen wie "Wie verbrennt man Juden" oder "Ku-Klux-Klan" auswählen. - Facebook hat die genannten Begriffe entfernt. In einem Test von SZ.de tauchten aber immer noch zahlreiche weitere fragwürdigen Kategorien auf. - Das Unternehmen ist bereits mehrfach mit umstrittenen Werbemöglichkeiten in die Kritik geraten. Von Simon Hurtz dlf ) - Viele Trump-Anhänger am rechten Rand reagieren schon jetzt mit Hysterie auf die Aussicht politischer Kompromisse ihres einstigen Idols. mee ) - Er retweetete am Sonntag ein Gif, bei er seine Erzrivalin mit einem Golfball abschießt. Die Montage verwendet dabei einen Sturz beim Einsteigen ins Flugzeug aus dem Jahr 2011, als Clinton Außenministerin war. Das Ursprungs-Twitterkonto @Fuctupmind fiel in der Vergangenheit durch rassistische und antisemitische Tweets auf. mbs ) - ... und schweige nach dem 24. stille kos ) - Für die Bundestagswahl haben die Parteien viel Arbeit in ihre Wahlprogramme gesteckt, und viele Worte: 17 Stunden dauert es, so haben die Kollegen der "Zeit" errechnet, braucht man, um sie alle zu lesen ... dlfk ) - Wie frei sind wir in unseren Entscheidungen, wenn wir bei der Bundestagswahl unser Kreuzchen machen? Wie stark werden wir durch Bots, Fake News, Umfragen und unser Umfeld manipuliert? Der Philosoph Michael Pauen sieht besonders im Digitalen Möglichkeiten der Manipulation. br ) - Wikipedia gilt vielen als Standard-Nachschlagewerk, auch vor der Bundestagswahl. Eine BR-Analyse zeigt: Jede dritte Abgeordnetenseite wird aus dem Bundestag bearbeitet. Immer wieder werden auch kritische Passagen gelöscht. Immer wieder werden auch kritische Passagen gelöscht. sp ) - Bei der Bundestagswahl dürfen sie nicht abstimmen - aber bei der U-18-Wahl bekommen sie trotzdem eine Stimme: Mehr als 200.000 Schüler haben sich an der Testabstimmung beteiligt. Das Ergebnis birgt Überraschendes. dlf ) - Silke Burmester sehnt das Ende des Wahlkampf-Fernsehens herbei. Und fragt sich, warum selbst in diesen Tagen die immer selben Politikmoderatoren zu sehen sind: Darf Sandra Maischberger bis in alle Ewigkeit die wichtigen Sendungen moderieren? Von Silke Burmester ejo ) - Ergebnisse eines datenjournalistischen Seminars zum Thema Wahlprognosen. sp ) - sogar Jan Böhmermann Heft 455 / 38. JahrgangPflichtblatt für Sorgenkinder dlfk ) - Er begehrte auf gegen die Diktatur in Südkorea - und wurde dafür von Nordkorea gefeiert. Dabei wollte Isang Yun gar keine politische Musik schreiben, sondern sich nur für Menschlichkeit, Frieden und die Wiedervereinigung des geteilten Landes einsetzen.