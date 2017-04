Aktualisiert

"Mit Schlagzeilen erobert man Leser. / Mit Information behält man sie." ( Alfred Charles William Harmsworth, 1. Viscount Northcliffe 14:00 Uhr mee ) - Gewinne für die Junge Freiheit und den FreitagDie großen Auflagen-Verlierer der Zeitungsbranche kommen wieder einmal aus dem Hause Axel Springer: Bild und Bild am Sonntag verloren bei Abos und Einzelverkäufen laut IVW fast 11% gegenüber dem Vorjahr, die Welt am Sonntag 10,1%. Zulegen konnten einzig zwei kleine Wochenzeitungen: die Junge Freiheit und der Freitag. np ) - Die Verantwortung dafür, Fake News einzudämmen, kann nicht allein großen Plattformen wie Facebook und Google überlassen werden. Die Probleme liegen viel tiefer und lassen sich nicht mit schnellen Antworten lösen. Stattdessen muss das Problem an der Wurzel angepackt werden. faz ) - Klagedrohung statt Replik: Ist das ein neuer Trend im wissenschaftlichen Rezensionswesen? Zwei Fälle zeigen eine beunruhigende Tendenz. t3n ) - Markus Beckedahl ist das Gesicht von Netzpolitik.org. Im Interview verrät er, warum Algorithmen die Demokratie gefährden - und warum er das Hatespeech-Gesetz der Bundesregierung ablehnt. taz ) - ZDF-Moderator Claus Kleber und Korrespondent Theo Koll nennen Macron schon den künftigen Präsidenten. Haben die nichts gelernt? nzz ) - "Hollande ist eine halb tragische Figur, weil er den Franzosen eine Botschaft übermitteln wollte, für die sie nicht bereit sind" dw ) - Klar positionieren - das forderte PEN-Präsident Haslinger zu Beginn der Jahrestagung der Autorenvereinigung in Dortmund. Dies gelte insbesondere für die Unterstützung inhaftierter türkischer Journalisten und Autoren. sz ) - Alles wird in den Asterix-Comics so leichthändig aufs Papier geworfen wie durch die Luft geschossene Legionäre. Was Albert Uderzo tut, ist eine Hommage an die Zeichenkunst. Von Kia Vahland zdf-video ) - Ganz Frankreich schaut 2017 auf den Wahlausgang. Ganz Frankreich? Nein, ein einzelner Comic-Zeichner schaut auf seinen runden Geburtstag: Albert Uderzo, Miterfinder der erfolgreichen Comic-Reihe "Asterix und Obelix". Gratulandum Calidum, wie der Römer … sz ) - Das Buch ist faszinierend pietätlos - und enthält natürlich wieder geklaute Passagen. Von Tobias Kniebe bb ) - Der Verlag Blumenbar / Aufbau will ab der nächsten Ausgabe die Quellen der vom Autor aus anderen Romanen übernommenen Textstellen nennen. Kummer sei von seinem Verfahren nicht abzubringen, die literarische Qualität und Eigenständigkeit des Romans stehe dennoch außer Frage, so die Stellungnahme des Verlags. welt ) - Das Fontane-Archiv will ein digitales Briefportal des größten deutschen Romanciers des 19. Jahrhunderts errichten. Damit steht eine Neubewertung bevor. Ein Besuch in der Potsdamer Villa Quandt.Vor 70 Jahren dlf ) - Werke wie "Transit" und "Das siebte Kreuz" bescherten der deutschen Schriftstellerin Anna Seghers Weltruhm. Als Jüdin und überzeugte Kommunistin ging sie 1933 ins Exil nach Mexiko. Nach Kriegsende folgte sie dem Ruf der Kommunistischen Partei und kehrte am 22. April 1947 nach Berlin zurück - um ein antifaschistisches Deutschland mitaufzubauen. sz ) - "Satiriker analysieren Trump besser als die klassischen Nachrichten" pt ) - Donald Trumps Pläne, eine Mauer zwischen den USA und Mexiko zu bauen, werden immer konkreter. Fest steht: Sie wird den amerikanischen Steuerzahler rund 21 Milliarden Dollar kosten. Erste Entwürfe können bereits begutachtet werden. Malibu hat sich bereits zur sanctuary city für Einwanderer erklärt. Von Sascha Josuweit. dlf ) - Am 8. April 2017 beginnt die documenta 14 in Athen - und zieht im Juni dann weiter nach Kassel. Jeweils 100 Tage wird sie in den beiden Städten zu sehen sein. dra ) - Die documenta 14, die große zeitgenössische Kunstschau, findet dieses Jahr zum ersten Mal in Athen und in Kassel statt. Darüber sind nicht alle Kasseler begeistert, denn nun muss sich Kassel die Aufmerksamkeit des Kunstpublikums mit der griechischen Hauptstadt teilen. shz ) - Am 10. Juni beginnt die documenta in Kassel. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, besonders intensiv wird am "Parthenon der Bücher" gearbeitet. dra ) - Produktion: documenta 14/Deutschlandradio Kultur 2017 - Länge: 36'58 - (Ursendung) dra ) - Das bahnbrechende Stück von Robert Wilson und Philipp Glass hat Kay Voges jetzt in Dortmund inszeniert. Mit Hilfe von sieben Licht- und Videokünstlern schafft er eindrucksvolle Bildwelten und zeigt zugleich den subversiven Humor dieses Werkes. dlf ) - Am 30. Oktober 1938 schockte der Autor Orson Welles die Amerikaner mit einem Hörspiel, in dem er die Eroberung der Welt durch Mars-Menschen vortäuschte. Die Legende besagt, dass es im Anschluss eine Massenpanik gab. Es war einer der ersten Fälle von Fake News.Versteckt im Labyrinth von Astrotipps und Promi News kommentiert Claus Strunz aktuelle Nachrichten im Frühstücksfernsehen. Und erntet Applaus im Netz. Doch haben die Argumente des großen Kommentators Substanz? (6:13 Min)