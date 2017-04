*

" ( bb ) - Das Bundeskabinett hat gestern den Entwurf für ein Urheberrechts-Wissensgesellschaftsgesetz verabschiedet. Kurz vor Ende der Legislaturperiode soll damit laut Börsenverein "im Eiltempo" die umfangreichste Einschränkung des Urheberrechts im Bereich Bildung und Wissenschaft umgesetzt werden. zeit ) - Für sein jüngstes Buch hat sich Mohammed Abd el-Nabi eines der heikelsten Sujets ausgesucht, das ein Autor in der arabischen Welt behandeln kann. ejo ) - Zeitungen in Lettland haben zu kämpfen. Die Leser werfen ihnen vor, in ihrer Berichterstattung die politischen Ansichten ihrer Besitzer zu unterstützen und misstrauen ihnen zunehmend. Zudem schrumpfen die Werbeeinnahmen, da Werbetreibende ihr Geld lieber für den wachsenden digitalen Mediensektor des Landes ausgeben. Aber trotz der düsteren Aussichten für gedruckte Nachrichten scheint in Lettland ein Bereich der Printmedien zu blühen: die Zeitschriften. dra ) - Der Regisseur hat das Theater immer auch politisch verstanden - und, nach eigenen Worten, vor niemandem Angst gehabt. tages ) - Der Schriftsteller Ralf Rothmann wird mit dem Kleist-Preis 2017 ausgezeichnet. Die Verleihung des mit 20.000 Euro dotierten Preises findet im November in Berlin statt. faz ) - Ganz große GeschichtenEr deckte das Massaker von My Lai auf und die Folter von Abu Ghraib: Der Reporter Seymour Hersh nimmt sich Zeit und redet mit den richtigen Leuten. Deshalb erfährt er Dinge, die sonst niemand weiß. Von Verena Lueken sz ) - Am Morgen des 9. November 2016 hörten Millionen Deutsche kurz nach dem Aufwachen ungläubig die Nachricht der Nacht: Donald Trump hat soeben die US-Präsidentenwahl gewonnen. dra ) - J.D. Vance ist ein junger US-Investor, der schon viel Geld verdient und jetzt sogar einen Bestseller geschrieben hat. zeit ) - F. W. Bernstein hat - mit Robert Gernhardt und F. K. Waechter - den Humor in die Nachkriegsliteratur gebracht. Ein Gespräch über Reimzwang, Adornos Witz und neue Gedichte - s. a. die Bücherschau zeit ) - ... oder braucht es eine neue humane Erzählung? Der israelische Historiker Yuval Noah Harari entwirft in "Homo Deus" eine düstere Vision des Technologiezeitalters. - mehr in der Bücherschau Ideen für Buchgeschenke finden Sie hier . - Herzlich, Ihre PerlentaucherDie Autoren-Plattform zehnseiten.de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mr. Crazel: "Ick kieke, staune, wundre mirBerlinerische Gedichte von 1830 bis heuteDie Literaturwerdung der "Berliner Schnauze" in der ersten dokumentarischen Anthologie", S. 42, Pseudonym. M. C., Berliner Dischbraziohns- oder Sanfter-Heinrichs-Walzer erschienen: Berlin, Wagenführ, Leipziger Straße Nr. 50, o. J. (um 1830), M. C., Posematzky'scher Danzball. Harmonie-Gesellschafts-Walzer erschienen: Berlin, Wagenführ, o. J. (um 1835?),zit. nach: Lukas Richter, Der Berliner Gassenhauer. Darstellung, Dokumente, Sammlung. Münster / München 2004, S. 321f., 328-330. (S. 449)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dra ) - Wo bleibt Trumps Strategie? sp ) - wollen im Klimaschutzvertrag bleiben sp ) - Gewinn verdoppelt, Aktie bricht ein"Buy American"-Dekret sp ) - Präsident attackiert Kanada hb-€ ) - Wie die USA den Dollar selbst teuer gemacht habenxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dra ) -Er gilt als die prägende politische Gestalt der Nachkriegszeit: Konrad Adenauer war der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland - und blieb es für 14 Jahre. Die 50er-Jahre gelten daher auch als Adenauer-Ära. Er schied nur ungern aus dem Amt: Etwas anderes als Regieren, konnte er sich nicht vorstellen. sz ) - Der Gründungskanzler der Bundesrepublik & einer der EU-Gründerväter. Mit seinem Tod endete die Nachkriegszeit. Von Heribert Prantl Deutchlandradio Kultur - FeatureAm 19. April 1967 starb der Nachkriegskanzler. Die "Adenauer-Ära" wurde zum Inbegriff für politische und gesellschaftliche Restauration. Zu Recht? Von Winfried Sträter dlf ) - Am 8. April 2017 beginnt die documenta 14 in Athen - und zieht im Juni dann weiter nach Kassel. Jeweils 100 Tage wird sie in den beiden Städten zu sehen sein. dra ) - Die documenta 14, die große zeitgenössische Kunstschau, findet dieses Jahr zum ersten Mal in Athen und in Kassel statt. Darüber sind nicht alle Kasseler begeistert, denn nun muss sich Kassel die Aufmerksamkeit des Kunstpublikums mit der griechischen Hauptstadt teilen. dra ) - Der Gitarrist Bruce Langhorne, einer der wichtigsten Protagonisten der Folk-Rock-Szene in den 50er und 60er Jahren, ist tot. dra ) - Martin Luther war ein Kritiker des Ablasshandels. Er forderte: Gottes Gnade umsonst für alle und nicht als kostenpflichtige Ware - eine Botschaft mit ökonomischen Konsequenzen bis heute. Die Idee des Gemeinguts wird in alternativen Kreisen wieder lebendig. dra ) - Fein waren die Sitten nicht, als es darum ging, die reformatorische wie die gegenreformatorische Propaganda zu verbreiten. Gott stand mit seinen Verdammungswerkzeugen immer bereit, und die Musiker machten mit, auf beiden Seiten. Das Ensemble Weser Renaissance hat den Kampf nachgestellt gue ) - Mit über 200 Autoren & 450 Leseterminen