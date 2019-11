Aktualisiert

Sie ist eine der bedeutendsten Fotografinnen des Landes

( 3sat-video ) - Ausdrucksstark und eindringlich porträtierte Herlinde Koelbl unter anderem deutsche Persönlichkeiten. Jetzt feiert sie ihren 80.

." (11.30 Uhr: Der nächste Medienticker erscheint wieder am Donnerstag (7.11.) stgt ) - Fatale Übersetzungsfehler in einem Interview haben Asli Erdogan zum Mittelpunkt eines in der Türkei tobenden Shitstorms gemacht. Der deutsche PEN appelliert an den deutschen Außenminister. dlfk ) - Gedanken von Peter HoeresLange Zeit war die FAZ das konservative Leitmedium. Dass dies auch heute noch gilt, bezweifelt der Historiker Peter Hoeres. Für ihn muss die konservative Zeitung der Zukunft vor allem gegen den Zeitgeist opponieren.Happy Birthday, alte Schachtel taz ) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" hat Geburtstag. Drei kritisch-würdigende Grüße aus der taz-Redaktion. (twitter ) - Wie man über die AfD berichten muss, wieviel Bühne man ihren Politikern bietet - darüber kann man streiten. Aber sie zum Geburtstag einladen und feiern muss man mit Holocaust-Verniedlichern ("Vogelschiss der Geschichte") sicher nicht. Bei @BILD wäre das undenkbar. dlfk ) - Prinz Harry und Herzogin Meghan legen sich mit der Presse an. Das Paar will fair behandelt werden. Der Kulturpodcast diskutiert mit Anwalt Christian Schertz und dem Journalisten Moritz Tschermak. pt ) - "Spuren eines Irrläufers" betitelt Alida Bremer ihren Text über Peter Handke. Aber wer läuft da in die Irre mit ihren rhetorischen Verrenkungen, mit denen man jeden zur Bestie, zum Neurechten oder zu einem "Relativierer" macht? Es geht inzwischen längst nicht mehr um diesen oder jenen Satz. Es geht um die Diffamierung eines literarischen Werks. Eine Replik. Von Lothar Struck. sp ) - "." sz ) - Handkes Verteidiger ziehen historisches Wissen in Zweifel und pflegen die Ignoranz. Wer Handkes Leugnung nicht gelesen haben will, leugnet mit. Kolumne von Jagoda Marinić sz ) - Mitglieder des Nobelpreiskomitees verteidigen ihre Entscheidung für Peter Handke - ihre Argumentation verfehlt allerdings den Kern der Debatte. Kommentar von Felix StephanAls die in Berlin lebende Herta Müller Nobelpreisträgerin wurde, nahm ganz Berlin daran Anteil. Aber auch Peter Handke hat eine Berliner Vergangenheit. Gerrit Bartels(t gsp ) - Wenn Peter Handke am 10. Dezember in Stockholm den Nobelpreis überreicht bekommt, dürfte es wie 2014 in Oslo bei der Ibsen-Preisvergabe zu Protesten kommen. Gerrit Bartels tgsp ) - Serbiens Politiker überhäufen Nobelpreisträger Peter Handke mit Komplimenten. Dabei gab es seine Bücher hier bis vor Kurzem gar nicht mehr zu kaufen. mono ) - Feine Leute, deutsche Wohnungen oder mächtige Politiker - Herlinde Koelbl hat sich immer für die Menschen dahinter interessiert. Die renommierte Fotografin wird heute 80 Jahre alt - und verabredet sich immer noch jedes Jahr mit Angela Merkel zum Fototermin dlfk ) - Die Fotografin Herlinde Koelbl wird heute 80 Jahre alt. Sie hat die Gabe, das Vertrauen der Menschen zu gewinnen - egal, ob Politiker, jüdische Emigranten oder vollkommen Unbekannte.