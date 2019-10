." ( bb ) - Die Konzentration auf dem Buchmarkt schreitet voran, vor allem im Buchhandel. Das Machtgefüge in der Branche verschiebt sich besonders zuungunsten der kleineren, unabhängigen Verlage und Buchhandlungen. Das Börsenblatt hat die Marktteilnehmer befragt und bringt nun eine Bestandsaufnahme der aktuellen Situation. Alle Artikel, die zum Schwerpunkt "MARKT UND MACHT" erschienen sind, finden Sie in unserem Dossier. Wir freuen uns über Ihre Kommentare! mee ) - Die IVW-Auflagenbilanz des dritten Quartals 2019 zeigt für die deutschen Regionalzeitungen mit mindestens 30.000 Abos und Einzelverkäufen erneut fast nur Verlierer. Ausnahmen: "Der Tagesspiegel" aus Berlin verzeichnet dank wachsender ePaper-Kundendatei ein Plus, die "Rheinische Post" wegen Sonder-Effekten. Massive Verluste gibt es hingegen bei der "Berliner Zeitung", dem "Berliner Kurier" und der "Hamburger Morgenpost", die nach dem Aus der Nachtausgabe und der Frühausgabe der Zeitung 18,9% unter dem Vorjahr liegt mw ) - Die Geschichte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" zeigt den Bedeutungswandel einer grossen Zeitungsmarke. Der Historiker Peter Hoeres bietet mit seinem Werk zum 70. Geburtstag der FAZ einen kundigen Einblick in die Machtmechanik eines Leitmediums. sp ) - Es gibt kein Volk auf der weiten Welt, das so oft, so gern und so überzeugt auf der jeweils richtigen Seite steht wie das der Deutschen. Kaum stellt sich ihnen ein Problem, versinken sie in Moral. Was nicht gefühlig ist, wird gefühlig gemacht. nzz ) - Im amerikanischen Exil wurde Thomas Mann zum politischen Schriftsteller. Zuerst wurde er gefeiert, dann verfemt. Und während der ganzen Zeit wurde er vom FBI überwacht. bb ) - Was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert: DasDennoch bleibt etwas Wesentliches, das die Kunden im stationären Sortiment suchen - und nur dort. bb ) - Die Verlegerin Karin Schmidt-Friderichs (58) tritt ihr Amt als Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels an. Am 26. Oktober übernimmt sie den Posten an der Verbandsspitze von Heinrich Riethmüller. Der Buchhhändler Riethmüller hat den Verband seit 2013 geführt. pl ) - den Toast von beiden Seiten buttern pdf ) - "Als er daranging, sein Leben zu dokumentieren, in einem Buch mit dem bereits sprichwörtlichen Titel, war er einundvierzig. Er hat das Unternehmen im Tagebuch mit ironischen Kommentaren begleitet: 'Mit 41 auf einmal sein ganzes Leben aufzeichnen wollen? Ordnung in einen Haufen von Sperrmüll bringen. Belege (Taxiquittungen, Liebesbriefe, Einladungen, Absagen) sinnvoll zusammenheften und auslosen Blättern sich eine Biografie erfädeln?'" ndr ) - 90 Jahre wäre der Lyriker und Autor Peter Rühmkorf in diesem Jahr geworden. Zu diesem Anlass hat die Arno-Schmidt-Stiftung mit "Laß leuchten!" eine Ausstellung im Altonaer Museum kuratiert. Sie ist ab sofort bis Mitte Juli 2020 zu sehen. von Anina Pommerenke