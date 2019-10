." ( gue ) - "Mit großem Aplomb wurden Verleumdungen auf Denunziationen geschichtet und Lügen verbreitet. Wer geglaubt hatte, dass das Niveau von 2006 nicht mehr unterschreitbar war, wurde eines Besseren belehrt. Auch jene, die sonst an jeder Straßenecke vor "Hate-Speech" und "Populisten" warnen, waren sich nicht zu schade, genau dies zu praktizieren." üm ) - Es ist ein bisschen wie auf dem Jahrmarkt, wenn der Karussell-Fahrer ruft: "Die nächste Fahrt geht rückwärts!"Claas Relotius wirft Juan Moreno vor, Falschbehauptungen über ihn zu verbreiten. Relotius ist der ehemalige "Spiegel"-Reporter, der Dutzende Artikel gefälscht hat. Juan Moreno ist sein ehemaliger Kollege, durch dessen Recherchen das aufflog. Er hat darüber das Buch "Tausend Zeilen Lüge" geschrieben, gegen das Relotius nun vorgeht. mee ) - Der "Spiegel"-Fälscher Claas Relotius geht mit Hilfe des bekannten Medienanwalts Christian Schertz gegen das Buch "Tausend Zeilen Lüge" von Juan Moreno vor. Moreno hatte im Alleingang aufgedeckt, dass Relotius zahlreiche seiner "Spiegel"-Reportagen erfunden und gefälscht hatte. Im Buch hat Moreno aufgebarbeitet, wie er Relotius auf die Schliche kam. dlfk ) - Juan Moreno hat den Fälschungsskandal um den "Spiegel"-Journalisten Claas Relotius aufgedeckt und ein Buch darüber geschrieben. Jetzt klagt Relotius gegen das Werk. Sein Vorwurf: Darin würden sich "erhebliche Unwahrheiten und Falschdarstellungen" finden. sp ) - Der SPIEGEL-Mitarbeiter Juan Moreno hat ein Buch über den Fall Claas Relotius geschrieben. Relotius wirft ihm nun vor, darin Tatsachen verdreht oder unzulässig arrangiert zu haben. frei ) - Buchmesse Special Stars, Preise, Debatten: Abseits der Feuilleton-Highlights ist die Frankfurter Buchmesse die größte Buchmarkt-Roadshow der Welt. Der Autor hat sich ins Getümmel gestürzt. horz ) - Die Reform des europäischen Urheberrechts ist beschlossene Sache, nun geht es darum, die neue EU-Richtlinie in nationales Recht zu überführen. Bei den Medientagen München zog eine Expertenrunde Zwischenbilanz. Während über die Details noch diskutiert wird, war man sich einig, dass die Reform für die Branche sehr wichtig ist. np ) - Ein neuer UN-Bericht des Beauftragten zu Meinungsfreiheit beschäftigt sich mit Hate Speech und den Pflichten, die Staaten und Unternehmen dabei zukommen. Staaten müssten eine eindeutige Gesetzeslage schaffen, statt die Verantwortung an Unternehmen abzugeben. Auch Deutschland wird im Bericht kritisiert. sp ) - Der Facebook-Chef hat im US-Kongress zur geplanten Digitalwährung Libra Stellung genommen. Als es um die Fehler und Pannen des sozialen Netzwerks ging, trieb eine prominente Demokratin Mark Zuckerberg in die Enge. sz ) - Der ukrainische Schriftsteller Juri Andruchowytsch spricht anlässlich des Münchner Festivals "Brücke aus Papier" über sein Heimatland, politisches Engagement und die Bedeutung des Saufens mdr ) - Sind ARD und ZDF Wegbereiter des "Geschichtsrevisionismus der AfD"? Außerdem: die unklaren finanziellen Hintergründe eines AfD-nahen Wahlkampf-Gratisblatts; ein Blick auf Peter Handkes Medienkritik. Ein Altpapier von René Martens. t-o ) - Der geplante Stellenabbau bei der zu Axel Springer gehörenden "Bild" scheint sich zu konkretisieren. Nach Angaben des Deutsche Journalistenverbands (DJV) will der Berliner Medienkonzern unter anderem in den Außenredaktionen der "Bild"-Zeitung 65 Stellen streichen, die "Auto Bild" soll 39 redaktionelle Arbeitsplätze einbüßen, die Redaktion der "Computer Bild" soll um 13 Stellen verringert werden. Insgesamt sollen rund 150 Stellen wegfallen. dlfk ) - Pastor Kleinjan sucht für die Trauerfeier einen Organisten. Annegien Heuvelink, junge Mutter von zwei kleinen Töchtern, ist gestorben. Ein Fall für Maarten `t Hart. Seine autobiografischen Erzählungen sind akustische Novellen über existentielle Situationen. Tragisch. Komisch. Menschlich. dlfk ) - Die Gewerkschaft Verdi wirft der Polizei in Frankfurt vor, die grundgesetzlich garantierte Pressefreiheit eingeschränkt zu haben. Sie soll einen Journalisten auf der Buchmesse daran gehindert haben, den rechten Verleger Götz Kubitschek zu fotografieren. Die Polizei weist die Vorwürfe zurück. dlfk ) - Alte und neue Musik waren für Hans Zender zwei Seiten derselben Medaille. Er war Musiker und Philosoph. Als Dirigent, Komponist und brillanter Essayist hat er das deutsche Musikleben maßgeblich geprägt. Im Alter von 82 Jahren ist Hans Zender gestorben.