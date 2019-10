." ( dvg ) - Es ist eines der großen Probleme unserer Zeit, dass Medien manchmal über Dinge berichten (müssen), die eben durch die Berichterstattung zu einem Thema oder manchmal auch zu einem handfesten Problem werden. Ich nenne dieses Phänomen die Ambiguität der Aufmerksamkeit und es führt - wie hier und hier beschrieben - dazu, dass das bewusste Ignorieren von bestimmten Abläufen, eine politische Entscheidung sein kann. Denn wenn es blöd läuft, sorgt ausgerechnet die Dokumentationspflicht, die manche Medien empfinden, dafür, dass Marketingpläne aufgehen und die Berichterstattung als Teil einer Kampagne genutzt wird. tages ) - Der Journalist Moreno deckte die Täuschungen seines früheren "Spiegel"-Kollegen Relotius auf. Darüber hat er ein Buch geschrieben - und sich nun gegen Vorwürfe von Relotius verteidigt, Unwahrheiten zu verbreiten. sz ) - Die Formel "Politisch korrekt" ist das Morsezeichen der Denkfaulen. Es bespöttelt die Werte der Gleichheit und der Würde, die dwdl ) - Keine Frage: Luke Mockridge ist nett und talentiert. Aber reicht das, um im Fernsehen dauerhaft erfolgreich zu sein? Wer dauerhaft in Erinnerung bleiben will, muss auch mal überraschen können und Botschaften auf einer zweiten Ebene mitliefern, findet Hans Hoff. bb ) - Nach Volker Weidermann verabschiedet sich auch Christine Westermann zum Ende des Jahres aus der ZDF-Sendung "Das Literarische Quartett". Die Sendung soll im nächsten Jahr grundlegend umgestaltet werden; eine Absetzung ist nach Angaben des ZDF nicht geplant. tgs ) - Handke und der Genozid: 2011 sagt der umstrittene Literaturnobelpreisträger in einem Interview, das Schlimmste in Srebrenica sei "konstruiert". pt ) - 27.10.2019. Peter Handke reagiert auf die Veröffentlichung des Perlentauchers, distanziert sich von dem Interview in den Ketzerbriefen, entschuldigt sich und spricht im Zusammenhang mit dem Massaker von Srebrenica erstmals von Genozid. -<--- 1990: "." ( Klappentext dlfk-audio - 12:48 min ) - von Gespräch zwischen René Aguigah & Wiebke Porombka dlfk-audio - 5:40 min ) - Bericht von Sabine Adler sz ) - Ein leidenschaftlicher Verteidiger der liberalen DemokratieDer aus der Schweiz stammende Publizist und Psychotherapeut Carlo Strenger ist überraschend verstorben. Sein Kampf für die liberale Demokratie und den Rechtsstaat ist sein Vermächtnis.