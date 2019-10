." ( np ) - Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes muss Facebook ein hetzerisches Post gegen die österreichische Ex-Politikerin Eva Glawischnig entfernen. Der Ruf nach strengem Vorgehen gegen Hass im Netz ist nachvollziehbar, doch das Urteil wirft einige schwierige Fragen auf. Ein Kommentar. tgsp ) - Der Rapper Fler hat einen Tagesspiegel-Journalisten an seinem vermeintlichen Wohnhaus besucht - es ist nicht das erste Mal, dass er Journalisten droht. üm ) - Journalisten, die den rechten Rand bevölkern. Essay von René Martens sz ) - wegen Telefon-Hackings djv ) - Der Deutsche Journalisten-Verband zeigt sich irritiert über die Gespräche von Bundesinnenminister Horst Seehofer mit türkischen Spitzenpolitikern, in denen es um finanzielle Hilfen für die Türkei in der Flüchtlingspolitik geht. kl ) - Eine ausführliche Reportage von Focus TV über den "Brennpunkt Leipzig" zeichnet ein düsteres Bild. Mit der Realität hat dies wenig zu tun, sagen mehrere Protagonisten des Films. Sie sehen sich von dem Filmteam getäuscht dlfk ) - "Wenn ich eine Geige wäre..." Devid Striesow kann sich für dieses Violinkonzert begeistern wie für kaum ein anderes. Und beim Mitsingen erreichen die Klassik-Nerds ungeahnte Höhen. dlfk ) - Seine Musik drehte sich auf den Plattentellern der Townships, als er bereits des Landes verwiesen war: der südafrikanische Pianist Abdullah Ibrahim. Im Exil trat er gemeinsam mit Duke Ellington auf. Doch es zog ihn immer wieder in die Heimat zurück. dlfk ) - Der griechische Philosoph Heraklit hat einen der berühmtesten philosophischen Sätze geprägt: "Alles fließt". Der Philosoph Wilhelm Schmid findet, der antike Denker hat bei seiner Aussage ein entscheidendes Detail übersehen. wdr ) - Baker war in den frühen 60er Jahren einer der Gründer der Band Cream, gemeinsam mit Eric Clapton und Jack Bruce. Er war einer der am meisten bewunderten Schlagzeuger der britischen Rhythm and Blues-Szene. Bis zur Auflösung 1968 verkaufte das Trio mehrere Millionen Platten.