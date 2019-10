." ( sp ) - Facebook versteht sich als neutraler Plattformanbieter - das macht es für Betroffene schwer, sich gegen Beleidigungen in dem Netzwerk zu wehren. Jetzt stärkte der Europäische Gerichtshof die Rechte von Nutzern zeit ) - Viele Ostdeutsche halten die Meinungsfreiheit heute für stärker bedroht als in der DDR, Konservative und Liberale nähren das Narrativ noch. Ahnen sie, was sie anrichten?Ein Kommentar von Christian Bangel rog ) - In mehr als einjährigen intensiven Bemühungen ist es Reporter ohne Grenzen gelungen, zwölf besonders gefährdete syrische Journalistinnen und Journalisten mit ihren Familien nach Deutschland in Sicherheit zu bringen. Auf der Flucht vor den vorrückenden Regierungstruppen saßen sie in der Region Daraa im Süden Syriens fest. Wären Sie in die Hände des Assad-Regimes gefallen, hätten ihnen Verhaftung, Folter und Tod gedroht, weil sie für oppositionelle oder ausländische Medien gearbeitet hatten. Weitere 18 Journalistinnen und Journalisten konnten im Rahmen derselben Initiative mit ihren Familien nach Frankreich und Spanien gebracht werden. sz ) - Das Gesellschaftsressort des "Spiegel" bekommt nach der Affäre um den Ex-Reporter Claas Relotius einen neuen Namen und eine neue Chefin. Auch inhaltlich sollen sich Dinge ändern, Reportagen aber wichtiger Bestandteil des Hefts bleiben. golem ) - Soziale Netzwerke wie Facebook können zu einem aktiven Suchen und Entfernen von rechtswidrigen Inhalten verpflichtet werden. Löschanordungen europäischer Gerichte sollen dabei weltweit gelten, entschied der EuGH, selbst für "sinngleiche" Äußerungen. mee ) - Am 5. Juli erschien die letzte Ausgabe des Magazinprojekts "Bild Politik". Damals hatte Axel Springer die Testphase der Zeitschrift als "planmäßig" abgeschlossen bezeichnet. Seither war ungewiss, ob das Heftprojekt endgültig beerdigt ist. Jetzt hat Vorstandschef Mathias Döpfner für das Zeitschriftenvorhaben im Zuge der Neuausrichtung der "Bild"-Gruppe - wenig überraschend - die Reißleine gezogen. mdr ) - Eine der besten Buchhandlungen Deutschlands ist der "Taschenbuchladen" aus Freiberg. Das gab Kulturstaatsministerin Monika Grütters gestern bei der Verleihung des Deutschen Buchhandlungspreises in Rostock bekannt. Neben einem Gütesiegel erhält der Buchladen 25.000 Euro Preisgeld. sp ) - Der Soziologe Steffen Mau hat ein einfühlsames Buch über den Umbruch in der Plattensiedlung Lütten Klein geschrieben. Er sagt: Der Osten lässt sich nicht auf Stasi und Rechtsradikalismus reduzieren. orf ) - Peter Klien, der Reporter ohne Grenzen, ist erwachsen geworden und bezieht sein eigenes Studio in ORF 1. Vom Schreibtisch aus nimmt er die politische Lage Österreichs unter die Lupe - und es wird kein Auge zugedrückt!