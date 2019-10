." ( gue ) - Wider die öffentliche Herabwürdigung im Schutz der Anonymität"Es liegt doch auf der Hand, dass das Internet - in diesem Fall "Facebook" - selbstverständlich ein technologisch erweiterter Teil der bisherigen Öffentlichkeit ist. Deshalb sollten in ihm genau dieselben juristischen Fakten gelten wie in der nicht-virtuellen Öffentlichkeit unseres bisherigen Alltags." Ein Kommentar von Wolfram Schütte mw ) - Er liess den Hochstapler Claas Relotius beim "Spiegel" auffliegen: Juan Moreno, einst Reporterkollege des fehlbaren Journalisten, beschreibt in seinem Buch schonungslos ein System, das Lüge belohnte und begünstigte. Ob die kritisierte "Spiegel"-Redaktion daraus etwas lernt, steht auf einem anderen Blatt. Zweifel sind angebracht. von Lothar Struck isp ) Wo in Digitalien die Musik spielt, dürfte den meisten Leuten auch ohne langes Überlegen klar sein. Dazu, wie ausgeprägt die Dominanz nur weniger Unternehmen und Länder tatsächlich ist, gibt es jetzt Zahlen: 90 Prozent der Digitalwirtschaft werden von zwei Ländern beherrscht, etwa 70 Prozent entfallen dabei auf die USA und 20 Prozent auf China. sz ) - Der Verlag Condé Nast macht hohe Verluste. Die Geschäftsführerin Jessica Peppel-Schulz hat nun eine Neustrukturierung und Stellenabbau angekündigt. Hoffnungen gesetzt werden unter anderem auf eine hauseigene Kreativagentur, die Unternehmen berät, spezialisiert auf die Bereiche Lifestyle und Luxus. jour ) - Der journalist wehrt sich gegen massive Eingriffe bei der Autorisierung - und schwärzt bei einem Interview mit Gabor Steingart die Antworten komplett. zeit ) - Fünf Kellergeschosse, aggressive Hunde zur Bewachung: Ein Bunker an der Mosel war wohl einer der wichtigsten Knoten im Darknet. Dann rückte ein GSG-9-Kommando an. bb ) - Als hier am 17. September die Preisträger des erstmals vergebenen Deutschen Verlagspreises gemeldet wurden, hagelte es umgehend Kritik an der Auswahl der Gewinner, am Auswahlverfahren, an den Vergabekriterien, an der Jury, an der handwerklichen Umsetzung und überhaupt an der ganzen Konfiguration des Preises. Alles bloß Neid und Missgunst derer, die leer ausgingen? - Eine Nachlese und ein Vorschlag von Torsten Casimir faz ) - Im digitalen Zeitalter bleibt die Handschrift immer mehr auf der Strecke. Das Literaturmuseum der Moderne in Marbach widmet sich am Beispiel von Schriftstellern dem Bezug zum eigenen Schreiben. nzz ) - In Bilderbüchern lebt der Western wieder auf. Kluge Autorinnen machen daraus einen Riesenspass.