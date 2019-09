." ( mee ) - doch der "Focus" floppt am Kiosk massiv mit "Inside AfD" zeit ) - Kommunikationskonzerne müssen in Deutschland derzeit keine Verbindungsdaten auf Vorrat speichern. Unklar ist, ob das EU-Verbot der Vorratsdatenspeicherung generell gilt. nb ) - Die Mediengruppe RTL mit Sitz in Köln gründet einen neuen Free TV-Sender: VOXup startet am 1. Dezember 2019 und wird ein Spin-off des Kanals VOX. Auf dem Programm stehen erweiterte Schaufenster populärer VOX-Formate wie 'Das perfekte Dinner' oder 'Shopping Queen', US-Fictionserien und bereits zum Start Eigenproduktionen. Auch mit 'Ally McBeal', der Kultserie der 90er Jahre, können die Zuschauerinnen ein Wiedersehen feiern. golem ) - Der Suchmaschinenkonzern Google ändert die Standardanzeige von Suchergebnissen europäischer Medien in Frankreich. Um mehr als die Überschrift anzeigen zu lassen, müssen Webseiten die Meta-Tags für Suchmaschinen ändern. Lizenzgebühren will der Konzern trotz Leistungsschutzrecht nicht zahlen. hei ) - Beiträge von Politikern haben für Facebook immer einen Nachrichtenwert. Sie werden nicht mal gelöscht, wenn sie gegen die Community-Richtlinien verstoßen. üm ) - "Spiegel" räumt ein, keinen Beweis für Enthüllung zu haben. Von Stefan NiggemeierUnd was AfD-Funktionäre damit zu tun haben br ) - Der Allgäuer Chris Ares ist der erste offen rechte Rapper, der es in die deutschen Amazon-Charts geschafft hat. Das ist ein popkultureller Zivilisationsbruch. Wie ihm das gelingen konnte und was AfD-Funktionäre mit seinem Erfolg zu tun haben, zeigt diese PULS-Recherche. dlfk ) - Für viele Musikkritiker ist "Abbey Road" das beste Album der Beatles. Das Coverfoto, das die vier Musiker beim Gang über einen Zebrastreifen in der Nähe des Londoner Studios zeigt, ist weltberühmt. Das Album erschien am 26. September 1969. Die Aufnahmen dafür gestalteten sich jedoch schwierig.