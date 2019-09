." ( hb ) - Die Kölner Verleger ziehen sich aus der Hauptstadt zurück. Ein Ehepaar kauft den Berliner Verlag - während DuMont auf neue Geschäftsfelder setzt. dnv ) - Der norwegische Lokalzeitungsverlag Amedia hat einen neuen Meilenstein erreicht. Wie der Konzern mitteilt, verzeichnen die 73 zum Unternehmen gehörenden Zeitungen nun mehr 600.000 Abonnenten. Davon sind 43 Prozent bzw. 258.000 Digital-Abonnenten. Seit Jahresanfang ist die Zahl der Digital-Abonnenten um 44.000 gestiegen. dnv ) - Ende August hatte Axel Springer bekannt gegeben, dass der Finanzinvestor KKR 42,5 Prozent der Anteile im Rahmen des Übernahmeangebots von 63,00 Euro je Aktie erwerben wird und unabhängig davon plant, weitere 1,04 Prozent des Grundkapitals und der Stimmrechte zu akquirieren. Sollten alle notwendigen Freigaben erfolgen, würde KKR damit größter Einzelaktionär von Axel Springer werden. Der Vorstandsvorsitzende Dr. Mathias Döpfner hatte im Vorfeld bereits die damit verbundene Strategie erläutert. Nun gaben Döpfner, Friede Springer und KKR-Europachef Johannes in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung weitere Details bekannt. dwdl ) - Nach dem Einstieg des Finanzinvestors KKR soll der Umbau von Axel Springer weiter vorangetrieben werden. In der "SZ" stellt Vorstandschef Mathias Döpfner allerdings einen Stellenabbau in Aussicht. Die defizitäre "Welt" soll weitergeführt werden. piqd ) - Fast alle Menschen, die nicht Roger Köppel heißen, können sich wohl darauf einigen, dass dieses Interview ein gutes Beispiel ist, wie man nicht mit der AfD sprechen sollte: "Eine junge, hochintelligente und weltgewandte Frau wie Sie, dazu gutaussehend, ist ein hervorragender Imageträger", umschmeichelt die Weltwoche Alice Weidel. mono ) Berlin soll ein Museum der Moderne in einem Neubau von Herzog & de Meuron erhalten, doch könnte das Vorhaben deutlich teurer werden als geplant. Möglicherweise kann auch ein Teil der Kunst nicht in dem Haus gezeigt werden, wenn der Spatenstich nicht noch in diesem Jahr erfolgt zeit ) - Sind deutsche Politiker eigentlich literaturfest? Und welche Schriftsteller zitieren sie am liebsten? Ein Streifzug durch 70 Jahre Bundestagsreden dlfk ) - Am 17. Septemberder Philosoph. Gerade heute hat uns sein anti-totalitäres Werk wieder viel zu sagen, meint der Schriftsteller und Publizist Marko Martin - auch über das Aufkommen völkischer und reaktionärer Ideologen.