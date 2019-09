." ( dlf ) - 2013 ging Edward Snowden mit geheimen Dokumenten an die Öffentlichkeit, die eine massenhafte Überwachung durch US-amerikanische Geheimdienste enthüllte. Im Dlf kritisierte er, dass es für Quellen investigativer Recherche immer schwieriger werde. Sein Leben im Exil zeige, welche Konsequenzen die Entscheidung mit sich bringe. dlfk ) - Seit sechs Jahren lebt der Whistleblower Edward Snowden im russischen Exil. Seine Autobiografie "Permanent Record" erscheint nun in Deutschland. Stefan Koldehoff konnte exklusiv mit Snowden sprechen und hat das Buch gelesen. stgtz ) - Sie sei übertrieben sensationell gewesen und respektlos vor dem Leid der Angehörigen - der Deutsche Presserat hat die "Bild" für Berichte über den Stuttgarter Schwertmord kritisiert. dlfk ) - Svenja Flaßpöhler und Nils Markwardt im Gespräch mit Stephanie Rohde nzz ) - Kaum ein anderer Forscher ist so bekannt wie Alexander von Humboldt - dabei sind grosse Teile seines Werks in Vergessenheit geraten. Doch es lohnt sich, Humboldt neu zu entdecken. Denn die Probleme, um die er sich kümmerte, beschäftigen uns heute stärker denn je. Von Oliver Lubrich dlfk-audio - 33:49 min ) -und über den Rummel um seine Person sz ) - Der homogene Nationalstaat war dem Schriftsteller und Holocaust-Überlebenden György Konrád stets ein Graus. Denkmäler bezeichnete er auch mal als "didaktischen Kitsch". Von Lothar Müller sz ) - Der Journalist Juan Moreno, der den Fälschungsskandal um Claas Relotius beim Spiegel aufdeckte, hat ein Buch über seine Erlebnisse geschrieben. - "Tausend Zeilen Lüge - das System Relotius und der deutsche Journalismus" ist spannend, aber nicht voyeuristisch, klug, aber nicht besserwisserisch. Von Ralf Wiegand zdf ) - Es geht um Sprache und NS-Begriffe. Erst beantwortet Björn Höcke die kritischen Fragen. Dann brechen er und sein Sprecher das Interview ab. Höcke droht mit "massiven Konsequenzen".Unabhängigkeit von dlfk-audio - 7:27 min ) - von Jürgen RitteIm Alter von 91 Jahren t-o ) - Der Designer Luigi Colani ist tot. Er sei am Montag im Alter von 91 Jahren in Karlsruhe an einer schweren Krankheit gestorben, sagte seine Lebensgefährtin Yazhen Zhao der Deutschen Presse-Agentur.