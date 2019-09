." ( sp ) - In den USA liegt bereits ein Haftbefehl gegen Edward Snowden wegen des Vorwurfs der Spionage vor. Nun klagt die Regierung erneut - und könnte so vom neuen Buch des Whistleblowers finanziell profitieren. nzz ) - Ohne Facebook, Google oder Amazon geht nichts mehr. Wir bewegen uns im Geflecht der Daten wie im offenen Vollzug. In einem Käfig, den wir gar nicht verlassen können. dlf ) - In seinem Buch "Tausend Zeilen Lüge" schildert der Reporter Juan Moreno, wie er die Fälschungen von Claas Relotius aufdeckte. Gemeinsam mit Relotius hatte er für eine "Spiegel"-Geschichte recherchiert. Allerdings könne man sich gegen so einen Betrüger nicht schützen, sagte Moreno im Dlf. sp ) - SPIEGEL-Mitarbeiter Juan Moreno hat ein Buch über den Fall Claas Relotius geschrieben. Wir veröffentlichen einen Auszug aus "Tausend Zeilen Lüge". sf ) - Es war ein aufregendes Wochenende, muss ich einräumen. Man bekommt nicht oft die Möglichkeit, mit dem ehemaligen US-Geheimdienstmitarbeiter und Whistleblower Edward Snowden zu sprechen. Schon deswegen, weil er selbst überhaupt nur wenige Interviews gibt. An diesem Wochenende war das anders, denn heute erscheint seine Autobiographie mit dem Titel "Permanent Record. Meine Geschichte" sp ) - Herbert Grönemeyer äußert sich laut gegen Rassismus - und wird kritisiert. Das ist falsch. Und zwar nicht nur, weil Grönemeyer schon immer klang, wie er halt klingt. Sondern, weil wir Antifaschismus in jeder Lautstärke brauchen. Eine Kolumne von Margarete Stokowski zeit ) - Sie gelernte Bürokauffrau, er gelernter Werkzeugmacher. Jetzt gehört ihnen die Berliner Zeitung. Woher kommen Silke und Holger Friedrich? In der Branche kennt sie keiner. üm ) - Frank Adam leitet das Archiv des Südwestrundfunks. Mehr als zwei Jahre hat er zusammen mit Juristen, Lizenzexperten, Dokumentaren und Redakteuren auf der Idee herumgekaut, den Beitragszahlern Zugang zum sogenannten Programmvermögen zu gewähren, sprich: das Archiv zu öffnen. "Die Sache ist unfassbar komplex", sagt Adam. Der SWR habe zunächst in einem Gutachten klären lassen, was er dürfe. Dann hätten Kollegen durchgerechnet, wie teuer und aufwändig Nachlizensierungen wären. "Jetzt haben wir einen Spalt in der Wand gefunden: das non-fiktionale audiovisuelle Repertoire von den Anfängen bis 1966." np ) - In der Vergangenheit hatten Polizeien immer wieder Fotos von Demonstrierenden auf Twitter und Facebook gepostet. Damit dürfte nun Schluss sein. Das Oberverwaltungsgericht Münster sieht in den Fotos der Polizei Essen einen Eingriff ins Versammlungsgrundrecht - und erklärte die Praxis für rechtswidrig. Das Urteil könnte bundesweite Bedeutung haben.