Kalenderblatt für den 17.7.2019



3sat-video + Abb) - Nach dem Mord an Walter Lübcke hat der Künstler Rainer Opolka in Kassel mit übergroßen Wolfsfiguren zum Widerstand gegen Hass und Hetze aufgerufen. dlfk ) - Die Mieter sind keine starke Macht, obwohl hierzulande über die Hälfte der Menschen zur Miete wohnen. Den Markt dominieren die Vermieter, entsprechend steigen die Preise. Es gibt aber Ansätze und Initiativen, um das Kräfteverhältnis auszugleichen.

























Tegernseer Weg ohne Porsche

Abb. (c) Lüdde



Dies geschah auch an einem 17. Juli - u. a.

(jour21) - Ende des Hundertjährigen Krieges - Gründung des Schweizerischen Roten Kreuzes - Die Zarenfamilie ermordet - Geburt von Erich Gysling - "Potsdamer Konferenz" - Die SAFFA in Zürich - Tod von Billie Holiday - Tod von Walter Cronkite - Abschuss einer Boeing 777 über der Ostukraine



... und das akustische Kalenderblatt

Bayern 2 + DeutschlandRadio Kultur + Deutsche Welle + WDR



+ Gedicht des Tages

von der lyrikzeitung

Rainer Kirsch (1934 - 2015)

2005

Unsere Enkel werden uns dann fragen:

Habt ihr damals gut genug gehaßt?

Habt ihr eure Schlachten selbst geschlagen

Oder euch den Zeiten angepaßt?



Mit den Versen, die wir heute schrieben,

Werden wir dann kahl vor ihnen stehn

Hatten wir den Mut, genau zu lieben

Und den Spiegeln ins Gesicht zu sehn?



Und sie werden jede Zeile lesen

Ob in vielen Worten eines ist

Das noch gilt, und das sich nicht vergißt.



Und sie werden sich die Zeile zeigen

Freundlich sagen: "Es ist so gewesen."

Oder sanft und unnachsichtig schweigen.

[1962]



Das Zitat des Tages

lieferte ub.hsu-hh.de



+ Hinweise +

Aktualisierungen: Tagsüber werden die Medienticker-Rubriken je nach Neuigkeitswert



Folgende Newsletter werden von Rüdiger Dingemann ausgewertet:

bildblog.de (6vor9) + boersenblatt.net (bb) + br-online.de (br) +buchmarkt (bm) + buchmesse.de (bme) + buch-pr.de (bpr) + buchreport.de (brp) + changeX.de (ch)+ chip.de (chp) + cicero.de (ci) + culturmag.de (cm) +computerwoche.de (cw) + derstandard.at(stand) + dradio.de (dr) + dw-world.de (dw) + faz.net (faz) +focus.de (fo) + fr-aktuell.de (fr) + goethe-institut.de(goe) + golem.de (go) +heise.de (he) + heute.de (zdf) + horizont.net (ho) + kress.de+ literaturcafe.de (lc) + literaturkritik.de(ltk) + manager-magazin(mm) + meedia.de (mee) + nachtkritik.de (nt) + netzkritik.de (nk) + new-business.de (nb) + newsroom.de (nr) + perlentaucher.de (pt) + politik-digital.de (pd) + presseportal.de (ots) + pressetext.de (pte) +qantara.de(qan) + satt.org (satt) + spiegel.de (sp) +stern (st) + sueddeutsche.de (sz) + tagesschau.de (ard) + tagesspiegel.de (tag) + tageszeitung.de (taz)+ telepolis.de (tp) + textintern.de (tx) + titel-kulturmagazin.net (tm) + umblaetterer.de (um) + welt.de



Für die Richtigkeit der zitierten Newsletter-Meldungen kann keine Gewähr übernommen werden. Das Urheberrecht an den Schlagzeilen der Meldungen liegt bei den jeweiligen Quellen.



Kultiviert werben?

Alle Informationen zum Werbeträger Perlentaucher finden Sie hier