." ( wuv ) - Gedrucktes Dialogmarketing: Mit einer personalisierten Zielgruppen-Zeitung will die Funke-Mediengruppe Leser fast ohne Streuverlust erreichen. nr ) - Der Journalist, der wegen "Propaganda für eine Terrororganisation" angeklagt war, wurde freigesprochen. faz ) - Ein Gericht in Istanbul hat seine Vorwürfe gegen Angeklagte der Organisation Reporter ohne Grenzen fallen gelassen. Es gab drei Freisprüche. faz ) - Nach dem Umsturzversuch 2016 wichen die Ford Ranger dann VW-Bussen mit verdunkelten Scheiben. Nun wurden wegen angeblicher Verbindungen zum Coup vom 15. Juli illegal in Gewahrsam Genommene in VW-Transporter gezerrt. Mit ihnen wurden vor gut vier Monaten Salim Zeybek, Erkan Irmak, Yasin Ugan, Özgür Kaya, Mustafa Yilmaz und Gökhan Türkmen verschleppt. Die Familien gingen von gewöhnlichen Festnahmen aus und wandten sich an die zuständigen staatlichen Stellen, um den Stand der Ermittlungen in Erfahrung zu bringen. Dort aber fanden sie keinerlei Spuren ihrer Angehörigen. Weder das Innen- noch das Justizministerium hat die Festnahme der Männer zugegeben. Die Angehörigen gingen bis vor das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte, konnten jedoch nichts erreichen. Von Bülent Mumay sz ) - Ist er's? Wird er's? Er muss es doch werden! Wie einige Medien in Deutschland Jens Spahn am Dienstagabend fälschlicherweise zum Verteidigungsminister machten - und dann bisweilen nur recht halbherzig zurückruderten. bell ) - Ja, warum eigentlich? Freitag-Herausgeber Jakob Augstein traf im Mai Karlheinz Weißmann (Junge Freiheit) zum Gespräch. Wenn ihm schon ein Blick auf Weißmanns Vita nicht klar gemacht hat, dass das keine gute Idee war, sollte es spätestens das Echo in rechten Medien tun. hei ) - Wer in einem Online-Game selbst gefälschte Nachrichten verbreiten soll, ist anschließend besser in der Lage, sie im echten Leben zu erkennen. Eine solche Immunisierung weckt das Interesse von Wirtschaft und Regierungen. Reporter ohne Grenzen erweitert seine Nothilfe-Arbeit für bedrohte Medienschaffende und startet einen digitalen Helpdesk, um Journalistinnen und Journalisten auf der ganzen Welt in digitaler Sicherheit fortzubilden. Der Helpdesk ist Teil des Berliner Stipendienprogramms zur Stärkung von Journalistinnen und Journalisten im digitalen Raum, welches aus Mitteln der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe Berlin gefördert wird. bb ) - Nach einer umfangreicheichen Untersuchung des Bundeskartellamts ändert Amazon weltweit seine Geschäftsbedingungen zugunsten der Händler auf den Amazon Online-Marktplätzen. Der Auseinandersetzung sind massive Beschwerden auch durch deutsche Händler vorausgegangen. mm ) - Nach Kartellamt hat Amazon jetzt EU-Kommission im Nackent, bekommt sie nicht immer direkt von Amazon lead ) - Ein Großteil stammt von Händlern, welche die Webseiten der US-Firma als Plattform nutzen. Einige dieser Händler waren unzufrieden - und bekommen nun eine gute Nachricht aus Bonn. sp ) - Die Plattform "Amazon Marktplätze" ist für viele Händler wegen der großen Reichweite attraktiv - auch wenn sie dort bislang kaum Rechte hatten. Der US-Konzern konnte ihnen sogar einen Maulkorb verpassen. Damit ist nun Schluss."Arglistig getäuscht" sz ) - Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat den Verlag des Magazins Öko-Test und dessen Muttergesellschaft DDVG, eine Medienholding die der SPD gehört, durchsucht. Die Ermittler gehen dem Verdacht nach, Verantwortliche des Umweltmagazins hätten bei einer gescheiterten Expansion nach China Firmengelder in Millionenhöhe veruntreut. Für das Magazin, das nach schweren Turbulenzen gerade wieder in ruhigere Zeiten gekommen war, ist die Razzia ein schwerer Rückschlag. zeit ) - Er galt als kritische Stimme Italiens, bekannt machten ihn jedoch seine "Montalbano"-Krimis. Nun ist Andrea Camilleri im Alter von 93 Jahren in Rom gestorben. sz ) - Sein Protest gegen Silvio Berlusconi war ebenso unerbittlich wie zuletzt gegen Matteo Renzi. Und auch in seinen Büchern war Andrea Camilleri keiner, der nur zusah. dlfk-audio - 7:01 min ) -