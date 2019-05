Aktualisiert

+

+

+ ORF-Bashing: Blaupause für Populisten



djv ) - Der Generalangriff der österreichischen Populisten auf den ORF und seinen Moderator Armin Wolf ist einzigartig, aber kein Einzelfall. In Deutschland nimmt die AfD den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ins Visier.



+ Hetzkampagne: Solidarität mit ORF-Moderator



djv ) - Der Deutsche Journalisten-Verband erklärt sich solidarisch mit dem Moderator des Österreichischen Rundfunks (ORF) Armin Wolf, der seit Tagen unter massiven Anfeindungen von Politikern und Anhängern der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) steht.

+

FPÖ vs. ORF

3sat-video ) - Seit der ORF-Moderator Armin Wolf in seiner Sendung "ZiB2" den FPÖ-Generalsekretär und EU-Kandidaten Harald Vilimsky interviewte, steht er massiv unter Beschuss. Was ist da los?

Gespräch mit Armin Wolf



3sat-video ) - ... über Pressefreiheit und die aktuellen Ereignisse.



Tummelplatz

Youtube und das rechte Denken

3sat-video ) - Youtube ist ein Tummelplatz auch politischer Meinungen. Ebenso für die der Rechten. Was heißt das für den gesellschaftlichen Diskurs?



*

*

+ Der besondere Hörtipp des Tages

19.15 Uhr -

Die Kulturreportage

"Schamanismus in der Popkultur" Musikalische Medizin Von Florian Fricke Deutschlandfunk - Mikrokosmos

13.45 Uhr(f r ) - Nicht nur in Erdogans Türkei, weltweit werden Journalisten bedroht, verfolgt und ermordet. Eine Bilanz zum Tag der Pressefreiheit. - : Die Türkei unter Staatschef Erdogan ist in der Rangliste der Pressefreiheit auf Platz 157 (von 180) gerutscht. sp ) - "Die Pressefreiheit zu schützen ist eine unserer wichtigsten Aufgaben": Außenminister Heiko Maas hat in Mexiko an die teils gefährliche Arbeit von Journalisten erinnert - und auch den Gastgeber nicht ausgespart. ard ) - In Estland kündigt ein Journalist, in Österreich steht ein Moderator unter Druck, in Ungarn sind Medien unter Regierungskontrolle. Wo Populisten regieren, wird es für Medien schwer - warum eigentlich? dlfk ) - Gibt es in Österreich ein Problem mit der Pressefreiheit? Nach den Diskussionen um den Umgang der FPÖ mit den Medien sprechen wir in Wien mit dem Spiegel-Korrespondenten Hasnain Kazim und der Autorin und Künstlerin Stefanie Sargnagel. dlfk ) - Hat der "Guardian" den Umschwung geschafft? Über Jahrzehnte verlor die britische Qualitätszeitung in großem Stil Geld. Jetzt scheint es, als ob die Strategie des "digital first" doch aufgeht. sz ) - Auch eine internationale Internet-Plattform haftet für Urheberrechtsverletzung in Deutschland. Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main entschieden. Geklagt hatte ein Verlag, der Werke von Thomas Mann, Heinrich Mann und Alfred Döblin herausgibt. Beklagte ist eine Non-Profit-Website, über die rund 50 000 Bücher kostenlos abrufbar sind, darunter 18 Werke der drei Autoren. Ihre Werke sind nach deutschem Urheberrecht in deutscher Sprache noch nicht gemeinfrei, nach US-Recht schon. Das OLG entschied: Deutsche Gerichte seien zuständig, da die Webseite auch in Deutschland abgerufen werden können.in Anlehnung des ersten Satzes des " Manifest der Kommunistischen Partei " (London, 1848) dlfk ) - BMW kollektivieren, private Vermietung abschaffen - Kevin Kühnert hat steile Thesen aufgestellt und muss dafür jetzt massive Kritik einstecken. Wer darf provozieren, wenn nicht der Juso-Chef, findet dagegen Wissenschaftsautor Stefan Klein. zeit ) - Sozialismus-Äußerungen sind für einen Juso-Chef erwartbar, ebenso die Kritik daran. Trotzdem ist eine Diskussion über den Zustand des Kapitalismus sinnvoll. Eine Analyse von Jurik Caspar Iser und Marcus Gatzke zeit ) - Sozialismus, Enteignungen: In Deutschland wird wieder über Gegenmodelle zum Kapitalismus diskutiert. Das eröffnet neue Spielräume - und könnte langfristig der SPD helfen. Ein Kommentar von Katharina Schuler zeit) - Der Juso-Chef bekräftigt seine umstrittenen Sozialismusthesen. Der Kapitalismus sei in zu viele Lebensbereiche vorgedrungen. "So können wir auf keinen Fall weitermachen." ard ) - findet Kühnerts Thesen "falsch" zeit ) - Kevin Kühnerts Thesen zur "Überwindung des Kapitalismus" sorgen für Aufregung. Wir möchten von Ihnen wissen: Was ist das überhaupt, dieser Sozialismus? pt ) - Kühnert will uns zwar unsere BMWs wegnehmen (oder sowas), aber keine Angst, die Revolution wird friedlich umgesetzt, beruhigt die taz. mee ) - Facebook hat einen Kurswechsel auf allen Ebenen angekündigt: Mehr Privatsphäre, Verschlüsselung und eine neue Optik verordnet sich der Konzern. Publisher und Werbetreibende müssen sich auf große inhaltliche Neuerungen einstellen - insbesondere was den Umgang mit dem Newsfeed, Gruppen und Events angeht. Was bedeutet das für sie? zeit ) - Mehrere ultrarechte Kommentatoren dürfen sich künftig nicht mehr auf Facebook und Instagram präsentieren. Betroffen ist unter anderem der "Infowars"-Betreiber Alex Jones. bb ) - Das Amtsgericht Stuttgart hat am 1. Mai die Insolvenzverfahren über das Vermögen von sechs der sieben insolventen Gesellschaften von KNV eröffnet. Für diese wurde Rechtsanwalt Tobias Wahl von anchor Rechtsanwälte zum Insolvenzverwalter bestellt. bb ) - Knowledge Unlatched (KU), die zentrale Finanzierungsplattform für Open Access (OA), beginnt am 2. Mai ihre sechste Finanzierungsrunde: Insgesamt 17 Projekte aus allen Wissenschaftsbereichen suchen finanzielle Unterstützung von Bibliotheken weltweit. brp ) - Die Welt der Fachverlage wandelt sich rapide: Die Leserstrukturen und deren Produktnutzung verändern sich, Print verliert an Bedeutung, die Loyalität der Abonnenten sinkt. Was tun? zeit ) - Wer jung ist, feiert den Verzicht. Auch unser Autor: Er fand Fernseher lange spießig. Jetzt schaut er abends Serien auf 48 Zoll. Denn erwachsen sein heißt maßlos sein- Von Marcel Laskus