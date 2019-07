." ("Sport Bild", "BamS" und "Focus" größte Verlierer mee ) - Die deutschen Publikumszeitschriften haben laut Nielsen im ersten Halbjahr 2019 brutto rund 3,5% weniger Geld mit Anzeigen umgesetzt als im Vorjahreszeitraum - 1,53 Mrd. Euro statt 1,59 Mrd. Unter den 50 umsatzstärksten Titeln verloren 16 sogar mehr als 10%, immerhin sieben gewannen aber auch 10% und mehr hinzu. Ganz vorn bleiben die TV-Supplements "prisma" und "rtv", dahinter folgt mit großem Brutto-Zuwachs der "stern". mw ) - Der Anzeigenmarkt hat sich in den letzten Jahren fast komplett ins Internet verschoben. Ausser bei den Todesanzeigen. Die erscheinen wie eh und je in der gedruckten Zeitung. Zwar findet man vermehrt auch Todesanzeigen online - aber das Geschäft findet weiter mit dem Papier statt. dlf ) - Die Redaktionen führender europäischer Medien sind kein Spiegelbild der gesellschaftlichen Vielfalt. story ) - Jeden Tag Hetze: "Obama ein brutaler Massenmörder?", "Gehören Transsexuelle in die Psychiatrie?" oder "EU will bis zu 300 Millionen afrikanische Flüchtlinge holen". Artikel wie diese werden jeden Tag auf der "Schweizer Morgenpost" (Smopo) publiziert. Diese Onlinezeitung ist keine der üblichen Meinungsseiten am rechten Rand, wie sie sich zu Tausenden im Internet tummeln. Die Smopo ist eine gut geölte Manipulationsmaschine, entwickelt, um die westliche Gesellschaft zu stören und ihr ein rechts gerichtetes Weltbild aufzustülpen. Gesteuert aus einem Dorf auf der sankt-gallisch-appenzellischen Grenze. sz ) - Der Chefredakteur der Sächsischen Zeitung über den Abschied von der gedruckten Ausgabe und den Wert von Algorithmen. np ) - Nein, es ist wirklich kein Fake-Account. Hans-Georg Maaßen entwickelt sich mit rechten Provokationen zum Twitter-Troll. Das Problem: Wenn so jemand über Jahre Chef eines Geheimdienstes sein konnte, dann ist der "Verfassungsschutz" noch gefährlicher für die Demokratie als wir immer dachten. Ein Kommentar. nb ) - Er füllte am Wochenende das Stadion in Nürnberg mit rund 50.000 Menschen - das hat selbst der Club in der vergangenen Bundesliga-Saison nicht immer geschafft. Schon Stunden vor dem Konzert von Andreas Gabalier versammelten sich Tausende Menschen in Nürnberg. Seine Fans verehren ihn. NN-Redakteur Sebastian Gloser war ebenfalls live dabei und kommentiert, warum das Geschäftsmodell von Andreas Gabalier nicht einfach nur ein wenig platt, sondern auch gefährlich ist. sp ) - Sebastião Salgado wurde berühmt mit seinen Fotos aus einer Goldmine: Im brasilianischen Serra Pelada setzten Menschen ihr Leben für einen Traum aufs Spiel. Nun bekommt der Fotograf den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.