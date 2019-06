Aktualisiert

+ Bachmann-Preis

Der besondere Hörtipp

." ( Hans Krailsheimer 11.45 UhrHysteriker in Konzert & Theater Kultura-Extra ) - Es hat sich epidemisch verbreitet wie AperolSpritz, Tattoos, Smileys und der Veganismus: das Johlen in Konzertund Theater. Die Selbstdarstellung als nervtötende Mode. Von ThomasRothschild np ) - Während die EU-Kommission prüft, wie die Mitgliedstaaten die Datenschutzgrundverordnung national umgesetzt haben, plant Deutschland bereits erste Änderungen. Unter anderem will die Große Koalition Vorschriften zu betrieblichen Datenschutzbeauftragten presse ) - Der Grazer Autor Clemens J. Setz widmete sich in seiner Eröffnungsrede zum Bachmann-Preis-Wettlesen anhand des Begriffs "Kayfabe" dem Zusammenhang zwischen Wrestling, Literatur und Politik presse ) - In Klagenfurt beginnt am Donnerstag das Wettlesen. Wer den mit 25.000 Euro dotierten Bachmann-Preis gewinnt, entscheidet sich am Sonntag. tgs ) - Sie schreien, spielen Tennis oder inszenieren sich als Fahrer: In Videoporträts stellen sich die Teilnehmer in Klagenfurt vor. Manchmal lässt das Rückschlüsse auf die Texte zu. Gerrit Bartels zeit ) - Wenn die Literatur zum Teufel geht, dann gibt es keine passendere Hölle als Klagenfurt. Nun beginnt wieder das Wettlesen um den Ingeborg-Bachmann-Preis. Von Christoph Schrödersiehe unnter Literatur in Hörfunk+TV welt ) - "Ich lebe, wie ich lese. Ich lebe durch Lesen", sagt der Denker Bazon Brock. Aber was liest er mit dem größten Gewinn? Eine Liste zur besseren Durchdringung einer unüberschaubar gewordenen Welt. faz ) - Ein Stalker wirft sich einem anderen in den Weg, eine Lehrerin holt ihren Lieblingsschüler von einer Party ab: In "Irgendwann wird es gut" hat Joey Goebel eine neue Balance von Satire und Zärtlichkeit gefunden. Von Fridtjof Küchemann- faz ) - Mehr als vier Monate Unsicherheit in der Verlagsbranche haben ein Ende gefunden: Das Logistikunternehmen Zeitfracht übernimmt den größten deutschen Buch- und Mediengroßhändler. KNV war seit Februar insolvent. faz ) - Eine halbe Million Bücher hat der Pekinger Flughafen konfisziert und ist stolz darauf. Die Regierung hält dazu an, sogenannte Skandalbücher aus dem Verkehr zu ziehen. nzz ) - Jüdische Mystik und Kabbala: Darum kreiste das Denken des Religionshistorikers Gershom Scholem. Als fulminanter Leser hat er sich aber auch zeitlebens mit zeitgenössischer Literatur beschäftigt. Durchaus kritisch, wie seine Notate dazu zeigen.Felix Philipp Ingold28.06.19 - Deutschlandfunk Kultur - HörstückSie ist die heimliche Heldin der elektronischen Musik: Eliane Radigue erlernte in den 1950er-Jahren bei Pierre Schaeffer und Pierre Henry die musique concrète, begann aber ab 1968 ihre eigenen Klangvorstellungen umzusetzen: Mit lange anhaltenden, zart variierenden Tönen erzeugt sie schwebende, oft spirituelle Stimmungen. Über 30 Jahre lang arbeitete sie ausschließlich mit dem Arp-Synthesizer. Dann erst begann sie für akustische Instrumente zu schreiben - meist in intensiver Auseinandersetzung mit den aufführenden Musikern. Von Eliane Radigue und Clarisse Cossais