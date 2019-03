Medien-Watchblog

Presseschauen im Hörfunk

Vom vom 19. März 2019, 07:05 Uhr

(dlf) - Kommentiert werden die Fusionsgespräche zwischen Deutscher Bank und Commerzbank sowie der gestrige Jahrestag der Krim-Annexion. Zunächst aber zum Prozess um den tödlichen Messerangriff von Chemnitz.

Die internationale Presseschau

Weitere Kulturnachrichten

Zum 90. Geburtstag von Christa Wolf

Christa Wolf & der Literaturstreit im vereinten Deutschland

Eine Dokumentation aus dem Jahr 1991 als Sonderausgabe in literaturkritik.de. Von Thomas Anz

Und aus dem Archiv von literaturkritik.de

oe.orf - Zeit-ton

Christian Wolff

New York, Zufall, Politik und Gelassenheit

Lesung und Gesprächzum 90. Geburtstag

Montag, 18.03.2019, 19:30 Uhr

Literaturhaus Berlin - Fasanenstraße 23

Nachdenken über Christa W.

Christoph Hein, Judith Schalansky und Ingo Schulze lesen aus Werken von Christa Wolf

Moderation: Lothar Müller



Bibliothekskongress in Leipzig

"Die Menschen sollen sich wie zuhause fühlen"

(dlfk) - In den Niederlanden und Dänemark hat die Volksbildung Tradition - das macht die Länder unter anderem zu Vorreitern bei multifunktionalen Bibliotheken. Eine Entwicklung, die sich BID-Präsident Heinz-Jürgen Lorenzen auch für Deutschland wünscht.



Missbrauchsroman

"Allein wie ein Kind, das sich selbst ausgesetzt hat"

(sp) - Seit 2010 der systematische Missbrauch an der Odenwaldschule bekannt wurde, kommen immer wieder ähnliche Fälle ans Licht. Anselm Neft hat nun einen ebenso mutigen wie fesselnden Roman zu dem Thema geschrieben.



Prize Papers

Historikerin Dagmar Freist im Gespräch mit Ulrike Timm (32.00 min)

(dlfk-audio) - Die Historikerin Dagmar Freist und ihre Kollegen dürfen 4000 Kisten Material auswerten und digitalisieren. Die "Prize Papers", von gekaperten Schiffen zusammengetragene Briefe, zeigen das Leben des 17. und 18. Jahrhunderts in ungekannter Detailfülle.



Lyrik-Kabinett

Empfehlungen 2019

(lk) - Empfehlungen von Nico Bleutge, Michael Braun, Florian Kessler, Michael Krüger,

Kristina Maidt-Zinke, Marion Poschmann, Monika Rinck, Joachim Sartorius, Daniela Strigl, Uljana Wolfwerden auf der Leipziger Buchmesse und zum Welttag der Poesie, am 21. März, in über 100 Buchhandlungen und Bibliotheken präsentiert. - s. a. Heute u. a.



Bücherschau Junior

Diagnose Linkslesestärke

(sz) - Auf der Bücherschau Junior stellt sich der neue Zusammenschluss der "Isarautoren" vor. In einem Werkstattgespräch diskutieren acht Autorinnen mit ihrem Publikum über abgelehnte Texte. Von Barbara Hordych



Leseförderung

Zentralen Herausforderungen der Bildungspolitik

(l-iz) - Eine Podiumsdiskussion zur Leipziger Buchmesse über das Thema des kindlichen Lesen-Lernens



Leipziger Buchmesse

Wie die Buchmesse deutsche Geschichte erzählt

(goe) - Die Buchmesse in Leipzig ist jedes Jahr der erste große Treff der Buchbranche in Deutschland. Jeden März werden hier die Neuerscheinungen des Literaturfrühlings präsentiert - und das mit jahrhundertelanger Tradition.



Mut zum Irrtum

Zum Tod von W.S. Merwin

(faz) - Wer im Alter zwischen sechzehn und zwanzig nicht riskiere, einen Narren aus sich zu machen, werde vermutlich kein Schriftsteller mehr, sagte W.S. Merwin. Jetzt ist der vielfach preisgekrönte Dichter gestorben. Von Jürgen Kaube



+++ Preis der Leipziger Buchmesse 2019

Belletristik



+ Kenah Cusanit "Babel" - (Klappentext+mehr)



+ Matthias Nawrat: "Der traurige Gast" - (Klappentext+mehr)



+ Jaroslav Rudiš: "Winterbergs letzte Reise" -(Klappentext)



+ Anke Stelling: Schäfchen im Trockenen" - (mehr)



+ Feridun Zaimoglu: "Die Geschichte der Frau" - (Klappentext + mehr)



+ Sachbuch/Essayistik



+ Frank Biess: "Republik der Angst. (Klappentext)



+ Harald Jähner: "Wolfszeit. Deutschland und die Deutschen 1945-1955" - (Klappentext)



+ Marko Martin: "Das Haus in Habana." - (Klappentext)





+ Lothar Müller: "Freuds Dinge" - (mehr)



+ Kia Vahland: "Leonardo da Vinci" - (mehr)



+ Übersetzung



+ Georg Aescht übersetzte aus dem Rumänischen: "Der Wald der Gehenkten" von Liviu Rebreanu - (Klappentext+mehr)



+ Susanne Lange übersetzte aus dem Spanischen: "Gringo Champ" von Aura Xilonen - (Klappentext + mehr)



+ Timea Tankó übersetzten aus dem Ungarischen: "Löwenchor" von György Dragomán - (mehr)



+ Karin Uttendörfer übersetzte aus dem Französischen: "Tierreich" von Jean-Baptiste Del Amo - (Klappentext)



+ Eva Ruth Wemme übersetzte aus dem Rumänischen: "Verlorener Morgen" von Gabriela Adameşteanu

- (mehr)