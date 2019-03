Medien-Watchblog

Türkischer Rausschmiss, Krone gegen Windräder, Rechte Geburtstagsparty

(6vor9) - von Lorenz Meyer

12. März 2019

(dlf) - Kommentiert werden heute die erzwungene Ausreise deutscher Korrespondenten aus der Türkei und Spekulationen über einen vorzeitigen Wechsel im Kanzleramt. Zunächst geht es aber um den angekündigten Rückzug von Linken-Fraktionschefin Wagenknecht.

Die internationale Presseschau

(dra) für den 12.03.2019



Literaturnobelpreis

Kritik an nachgeholtem Nobelpreis

(nzz) - Dass der Literaturnobelpreis vom Vorjahr in diesem Jahr vergeben werden soll, ist nach Ansicht der früheren Vorsitzenden der Schwedischen Akademie, Sara Danius, falsch.



Peter Stamm

Literarische Werke haben einen Preis.

(nzz) - Nur sehen Autorinnen und Autoren wenig von dem Geld

Am Dienstag will der Ständerat entscheiden, ob im Rahmen der Urheberrechtsrevision die Bibliotheken von der Entschädigungspflicht für vermietete Werke befreit werden sollen. Der Schriftsteller Peter Stamm wehrt sich gegen diese Enteignung der Autoren.



Psychologisch feinsinnig

Anna Giens & Marlene Starks Roman "M"

"Hier scheppert der DJ-Rollkoffer unerbittlich über Berliner Kopfsteinpflaster, schweißnasse Schaumstoffmatratzen treiben in ranzigen, beatdurchwummerten Kellern am Leser vorbei; eine von Erektionen umstellte Fitnessradtour im Kreuzberger Zimmer hilft das Speed abzubauen. Die Wände des Darkrooms kleben, Galeristen gieren nach frischem Fleisch und Plastikschwänzen. M. liefert sich aus und reißt die Macht an sich,.. " (Klappentext) & Veranstaltungen

Gien & Stark stellen ihren Roman am 15. März in der Schaubühne Berlin, am 22. März auf der Leipziger Buchmesse am Stand des taz-Studios sowie am 4. April im Literaturforum Brecht-Haus im Rahmen der Reihe Krawalle und Liebe vor. - mehr inder Bücherschau



Nachruf

Bernard Dadié ist gestorben

(nzz) - Er galt als "Vater der Literatur der Elfenbeinküste" und kämpfte für die Unabhängigkeit seines Landes. Nun ist der Schriftsteller letzten Samstag verstorben.



KNV-Insolvenz

Neue Regeln für offene Rechnungen und Gutschriften

(bb) - KNV liefert weiter - für die Bezahlung offener Posten und für Gutschriften bei Remissionen gelten jedoch eine Reihe von Sonderregeln: ein Überblick.



Nach 300 Jahren

Gegen Defoe oderRobinson Crusoe und Freitag stellen ihren Autor zur Rede

(fried) - In einer mondhellen Nacht fangen Robinson Crusoe und sein Bursche Freitag ihren Schöpfer Daniel Defoe ab und beschweren sich bitterlich: Er habe komische Helden aus ihnen gemacht - ruhelos, wankelmütig und dumm, dazu nur auf den eigenen Vorteil bedacht. - "Am 25. April 2019 jährt sich das Erscheinen von Daniel Defoes "Robinson Crusoe" zum dreihundertsten Mal. Der immense Erfolg des Abenteuerromans rief seinerzeit neben Begeisterung auch viele Kritiker auf den Plan.

Ausgesprochen vergnüglich polemisierte der Lohnschreiber Charles Gildon gegen Daniel Defoe, noch im Oktober 1917 veröffentlichte er "Gegen Defoe - Robinson Crusoe und Freitag stellen ihren Autor zur Rede". Sein Dramolett bringt die zeitgenössische Kritik humorvoll und drastisch auf den Punkt: Der neue Erfolgsautor sei, politisch wie religiös, ein rückgratloser Wendehals, drehe sein Fähnchen für ein paar Pfund nach dem Wind und bediene das niedere Genre des Romans.

Lange Zeit in Vergessenheit geraten, erscheint dieser unterhaltsame Text hier erstmals auf Deutsch, übersetzt und mit einem Nachwort von Rolf Schönlau." (klappentext)



+++ Preis der Leipziger Buchmesse 2019

Die Nominierten - Preisverleihung 2019 am 21. März 2019 um 16 Uhr in der Glashalle

(dlfk) - Der Berg der eingereichten Bücher ist sortiert: Die Jury hat die Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse am 14.02.19 bekanntgegeben. - Hier die Listen mit Links zur Bücherschau:



Belletristik



+ Kenah Cusanit "Babel" - (Klappentext+mehr)



+ Matthias Nawrat: "Der traurige Gast" - (Klappentext+mehr)



+ Jaroslav Rudiš: "Winterbergs letzte Reise" -(Klappentext)



+ Anke Stelling: Schäfchen im Trockenen" - (mehr)



+ Feridun Zaimoglu: "Die Geschichte der Frau" - (Klappentext + mehr)



+ Sachbuch/Essayistik



+ Frank Biess: "Republik der Angst. (Klappentext)



+ Harald Jähner: "Wolfszeit. Deutschland und die Deutschen 1945-1955" - (Klappentext)



+ Marko Martin: "Das Haus in Habana." - (Klappentext)





+ Lothar Müller: "Freuds Dinge" - (mehr)



+ Kia Vahland: "Leonardo da Vinci" - (mehr)



+ Übersetzung



+ Georg Aescht übersetzte aus dem Rumänischen: "Der Wald der Gehenkten" von Liviu Rebreanu - (Klappentext+mehr)



+ Susanne Lange übersetzte aus dem Spanischen: "Gringo Champ" von Aura Xilonen - (Klappentext + mehr)



+ Timea Tankó übersetzten aus dem Ungarischen: "Löwenchor" von György Dragomán - (mehr)



+ Karin Uttendörfer übersetzte aus dem Französischen: "Tierreich" von Jean-Baptiste Del Amo - (Klappentext)



+ Eva Ruth Wemme übersetzte aus dem Rumänischen: "Verlorener Morgen" von Gabriela Adameşteanu

- (mehr)