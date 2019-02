Aktualisiert

." (17:00 Uhr swiss ) - Renowned Swiss film director Claude Goretta has died at the age of 89. Best known for his movies "L'Invitation" (1972) and "La Dentellière" (1977), Goretta - along with Alain Tanner and Michel Soutter - was part of a trio of directors central to the Swiss film industry from the 1960s. taz ) - Nach dem Urteil im "Cumhuriyet"-Prozess müssen acht Angeklagte in Haft. Anderen steht noch eine Berufung offen. Die Zeitung aber ist tot. dlf ) - Die Insolvenz des größten Buchgroßhändlers KNV hat schwerwiegende Folgen für den Büchermarkt, sagte Jörg Sundermeier vom Verbrecher-Verlag im Dlf. Von Buchhandlungen über Kunden bis zu Autorinnen seien Tausende betroffen. "Wir sind alle in der Branche davon abhängig, dass KNV weitermacht." bb ) - Mit Beschluss von Mittwochnachmittag hat das Amtsgericht Stuttgart der KNV-Geschäftsführung ein allgemeines Verfügungsverbot auferlegt. Zugleich geht laut Beschluss "die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das Vermögen der Schuldnerin" auf den vorläufigen Insolvenzverwalter Tobias Wahl über. mee ) - Nach Informationen von MEEDIA hat sich das SZ Magazin von einem freien Autoren und Kolumnisten getrennt, nachdem Recherchen einer Überprüfung vor Veröffentlichung nicht standgehalten haben. Der Autor hatte offenbar eine Protagonistin erfunden. Der Verlag spricht von einem "groben Verstoß gegen journalistische Standards". Der u.a. mit dem Henri-Nannen-Preis ausgezeichnete Reporter schrieb auch für andere Qualitätsmedien wie den Spiegel und die Zeit, wo seine Recherchen nun geprüft werden. mee ) - Spiegel schließt zukünftige Zusammenarbeit mit freiem Autor aus guard ) - Brazilian author blames ghostwriter after fellow novelists, including bestseller Courtney Milan, flag passages they claim were lifted from their work verbatim dlf ) - Wenn Frauen das tun, was Männer immer tun, werden sie gerne als "starke Frauen" bezeichnet, kritisiert Matthias Dell in seiner Kolumne. Besonders die Berlinale-Berichterstattung zeige, wie ignorant die Floskel verwendet werde. Denn sie beschreibe Frauen nicht als das, was sie wirklich seien, sondern stets als Ausnahme. Von Matthias Dell(brp) - Automatisierung ist in vielen Industrien das Gebot der Stunde. Auch im Publishing ist sie angekommen. Das Marketing ist der Bereich, in dem die Automatisierung am weitesten fortgeschritten ist. Eine moderne Art, schneller und flexibler zu werden, sind Chatbots.Inken Kuhlmann-Rhinow, Marketing Director EMEA der Inbound-Marketing-, Sales-, CRM- und Kundenservice-Software HubSpot, kommentiert im IT-Channel von buchreport.de die aktuellen Entwicklungen von Chatbots im Marketing. sz ) - Die grüne Europaabgeordnete Helga Trüpel unterstützt die umstrittene Urheberrechtsreform. Sie hält die Kritik für maßlos übertrieben und hat keine Angst vorm großen Filtern. pb ) - So einfach und greifbar es Wikipedia und andere Quellen definieren, so kompliziert gestaltet sich in der Praxis die Umsetzung des Urheberrechts. Dies gilt vor allem vor dem Hintergrund der Möglichkeiten der digitalen Informationsverbreitung über das Internet. sp ) - Die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten haben sich für den Kompromiss zur Urheberrechtsreform ausgesprochen. Auch Deutschland stimmte für die umstrittenen Pläne. Jetzt kommt es auf das Votum des Parlaments an. pp ) - 3Share to TwitterShare to LinkedInShare to WhatsAppShare to MessengerShare to Google TranslateShare to EmailShare to PrintA Council of the European Union vote has just approved the newly negotiated copyright agreement. 'The directive is not perfect, but it is a very important step in the right direction,' says Dr. Jessica Sänger of Germany's Börsenverein. dlfk ) - Seit 200 Jahren bereitet die Monumenta Germaniae Historica mittelalterliche Quellen für die Forschung wissenschaftlich auf. Als sie gegen Widerstände gegründet wurde, half sie, Deutschland als Kulturnation zu definieren. dlfk ) - Simon and Garfunkel, die Beatles - kaum zu glauben, aber 18-25-Jährige erkennen am besten Songs aus der goldenen Ära das Pop. Gibt es heute keine einprägsamen Hits mehr? Das wollten wir von dem Musikwissenschaftler Christoph Jacke wissen. dlfk ) - Die Schriftstellerin Esther Dischereit befindet sich derzeit in den USA. In drei Briefen zeichnet sie ein Stimmungsbild des Landes unter der Präsidentschaft Donald Trumps. Sie beobachtet, wie insbesondere Frauen zusehends an den Umständen verzweifeln. dlfk ) - "Man muss sich bemühen, dem fundamentalen Sinn der kompositorischen Aussage eines Werkes gerecht zu werden - nicht Recht zu haben!" So fasst Marek Janowski sein Wirken und Wollen am Pult zusammen. Wir gratulieren zum 80. Geburtstag.