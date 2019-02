Aktualisiert

." (12:00 Uhr sz ) - "Wunderbare Rampensäue!" Mit diesen Worten lobte der Dichter Thomas Kling einmal Kollegen wie Karl Kraus, H.C. Artmann und Ernst Jandl. Der Literaturwissenschaftler Frieder von Ammon ergänzt nun: "Nora Gomringer ist eine dieser wunderbaren Rampensäue, die Kling meinte." Dass diese Lyrikerin "Mündlichkeit und Körperlichkeit" zelebrieren kann, weiß tatsächlich jeder, der einmal eine ihrer Performances erlebt hat. Nun aber sitzt Nora Gomringer im überfüllten Lyrik Kabinett und lauscht erst einmal der bewundernden Einführung Ammons, der gleich noch ihre Traditionslinien benennt: Slam Poetry, Jazzgesang, Konkrete Poesie. Nicht zu vergessen der Aspekt des Digitalen: "Sie ist nichts weniger als eine Pionierin." sz ) - Das amerikanische Start-up "NewsGuard" hat sich den Kampf gegen postfaktische Berichterstattung zur Mission gemacht.Anhand von neun verschiedenen Aspekten beurteilt es Glaubwürdigkeit und Transparenz von Online-Medien. Ein Ampelsystem soll dem Nutzer im Browser die Vertrauenswürdigkeit eines Mediums anzeigen sp ) - Die russische Trollfabrik IRA ist "ein Sauhaufen", sagt der Geheimdienstexperte Thomas Rid. Dennoch gebe es weitaus gefährlichere Desinformationskampagnen als deren Manipulationsversuche auf Facebook. bb ) - Alex Beckmann von der Auslieferung Synergia in Roßdorf schlägt in einem offenen Brief vor, dass der Bund bei KNV einspringt, um u.a. die Außenstände bei den Verlagen zu übernehmen. KNV sei ein systemrelevantes Unternehmen für die Kulturlandschaft und mit staatlichen Geldern seien ja auch schon Banken gerettet worden. bb ) - "Ein Riese der Buchbranche ist in die Knie gegangen: Die den Markt prägende Stuttgarter Firmengruppe Koch, Neff und Volckmar (KNV) musste in der vergangenen Woche Insolvenz anmelden. Und damit nicht genug: Dieser Riese droht, sollte er weiter fallen, einen beträchtlichen Teil der Buchbranche mit sich zu reißen", schreibt die Kurt Wolff Stiftung in ihrer Mitteilung an die Presse. bb ) - Die bei Prolit ausliefernden Verlage bieten den von der KNV-Insolvenz betroffenen Buchhandlungen an, auch entsprechend gekennzeichnete Einzeltitelbestellungen zu Reiserabatt direkt ab Prolit VA zu liefern. bb ) - Der Geschäftsbetrieb bei KNV geht weiter: Das ist für Tobias Wahl die derzeit wichtigste Botschaft an die Branche. Der vorläufige Insolvenzverwalter (Kanzlei anchor) will sicherstellen, dass alle Bücher, die ab dem Insolvenzantrag von KNV gekauft werden, auch von KNV bezahlt werden - und erläutert im Interview die nächsten Arbeitsschritte. bm ) - Aus Solidarität mit kleineren Verlagen soll ein vorfälliger Betrag in Höhe von insgesamt 5 Mio. Euro ausgezahlt werden - welt ) - KNV - ein systemrelevantes Unternehmen für den Buchhandel ist pleite. Was heißt das für die Branche? Und könnte Amazon jetzt in die Infrastruktur eingreifen? Fragen an den Verleger Klaus Schöffling. Von Marc Reichwein dlfk ) - Big Data und Überwachung - Schreckbegriffe, die an Dystopien denken lassen. Dabei bieten umfangreiche Datensilos auch große Potenziale für den gesellschaftlichen Fortschritt. Sozialforscher Nils Zurawksi plädiert für "solidarische Datenspeicherung". dlf ) - Die ARD hat ein sogenanntes "Framing-Manual" erstellen lassen. Kritiker sehen darin eine Einflussnahme auf die Wortwahl und Sprache der Mitarbeiter - und eine "Anleitung zur Manipulation". Es handle sich allerdings nur um einen Denkanstoß, sagte ARD-Generalsekretärin Susanne Pfab im Dlf. haz ) - Anleitung zum Manipulieren? Mit einem Sprachgutachten namens "Framing Manual" wollte die ARD ihr Image aufpolieren - nun steht sie unter Propagandaverdacht. Und "Staatsfunk"-Kritiker fühlen sich bestätigt. Dabei betreibt etwa die AfD "Framing" längst selbst in Perfektion. il ) - Wer dachte, die faktische Verpflichtung zu Uploadfiltern sei schon der Supergau, hat sich wohl getäuscht. Denn im Streit um den geplanten Art. 13 der Richtlinie über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt hat sich die Situation nochmals verschärft. Der zwischen Parlament und Rat abgestimmte endgültige Text, trägt keineswegs den vielfach geäußerten Bedenken Rechnung, sondern geht vielmehr noch einen Schritt weiter. mw ) - Was Deutschland und der EU recht ist, soll der Schweiz nur billig sein: Nachdem die Verleger das Leistungsschutzrecht aus der Mottenkiste geholt haben, finden sie mit der Forderung nach einer "Linksteuer" im Parlament Gehör. Der Schweizer Vorschlag geht über jenen der Nachbarländer hinaus. dlf ) - Mehr als ein Jahr lang haben sich britische Parlamentarier mit den Praktiken von Facebook beschäftigt - und sie finden jetzt deutliche Worte. Das Unternehmen habe vorsätzlich und wissentlich gegen Datenschutz- und Wettbewerbsrecht verstoßen. Dabei fällt auch die Bezeichnung "digitale Gangster". dlfk ) - Perfektion als Maß aller Dinge - das galt für Karl Lagerfeld auch bei seinen Büchern, erinnert sich Verleger Gerhard Steidl. Bis zum Schluss habe er an den Details gefeilt. Wie auch bei seinem geplanten neuen Buch - eine Sammlung politischer Karikaturen. 3sat-video ) - Mit Brille und Zopf als Markenzeichen revolutionierte er die Mode und gab Chanel ein neues Gesicht. Jetzt ist der berühmte deutsche Modemacher gestorben. 3sat-video ) -... über das Vermächtnis von Karl Lagerfeld. mee ) -