." (17:00 Uhr zeit ) - Die nächste documenta wird zum Gruppenprojekt: Nach dem millionenschweren Defizit der documenta 14 übernehmen zehn Künstlerinnen und Künstler aus Indonesien die Leitung. faz ) - Teamwork: Das Kollektiv Ruangrupa aus dem indonesischen Jakarta übernimmt die Leitung der Schau für zeitgenössische Kunst in drei Jahren. Vorher muss es sie noch aus einer Krise holen. faz ) - Nicht nur in autoritären Regimen, auch im Westen steht die Grundlage der Aufklärung, die Meinungsfreiheit, unter Beschuss. Allenthalben setzen sich Konformismus und Herdendenken durch. Ein Gastbeitrag. jour ) - Florian Harms, Chefredakteur von t-online.de. Er sagt: Journalisten sollten intensiver nach Antworten auf das Misstrauen suchen, das viele Leser ihnen entgegenbringen. Und sie sollten mehr erklären, anstatt alles sofort zu kommentieren. Florian Harms hat für den journalist sieben Anregungen formuliert, wie eine Redaktion zum Leuchtturm in der Informationsflut werden kann. fj ) - Er arbeitet bei "Zeit Online" als Head of Data Journalism im Investigativ- und Datenteam: Sascha Venohr (45). Was den Datenjournalismus ausmacht, ob dieser seinen Zenit bereits überschritten hat und was er Nachwuchsjournalisten jedweden Ressorts empfiehlt, erzählt er im Interview mit dem Fachjournalist. kon ) - Medien werden immer häufiger verklagt. Oft geht es dabei nicht um den Schutz der Persönlichkeit, sondern um Einschüchterung der JournalistInnen. Kontext-Anwalt Markus Köhler erläutert die Motive, die hinter den Attacken stecken - am Lehrbeispiel des Klägers Marcel Grauf. Von Gastautor Markus Köhler taz ) - Sie seien an den Demos im Sommer 2013 beteiligt gewesen - und sollen nun büßen. Unter den Angeklagten: Can Dündar und Osman Kavala. golem ) - Obwohl er seit anderthalb Jahren über die EU-Urheberrechtsreform verhandelt, hat der CDU-Politiker Axel Voss noch immer zentrale Punkte in der Debatte nicht verstanden. Wie soll das EU-Parlament auf Basis seiner Erläuterungen eine Entscheidung zu Leistungsschutzrecht und Uploadfiltern treffen? np ) - Nachdem auch der Rat der EU-Staaten Uploadfilter und Leistungsschutzrecht durchgewunken hat, nimmt die Protestbewegung gegen die EU-Urheberrechtsreform an Fahrt auf. Ursprünglich waren Demonstrationen erst am 23. März geplant, doch jetzt gibt es auch davor schon weitere Proteste auf der Straße. 3sat-video ) - Die Finanzierung von Ausstattung und Fortbildungen ist geregeltSchüler und Lehrer an Deutschlands Schulen können auf neuere Computer, besseres Internet und digitale Lehrmethoden hoffen. zeit ) - Die Abgeordneten haben der Grundgesetzänderung für die Digitalisierung der Schulen zugestimmt. Nun muss noch der Bundesrat über den Kompromiss entscheiden. sp ) - Bund und Länder haben sich doch noch geeinigt: Bald werden 5,5 Milliarden Euro in die technische Ausstattung von Schulen fließen. Doch mit ihrer Aufplusterei haben Politiker das Vertrauen der Bürger verspielt. bb ) - Gestern stimmte der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat für einen Grundgesetzkompromiss, der digitale Investitionen des Bundes in Bildung erlaubt. Der Digitalpakt könnte jetzt Wirklichkeit werden, die Bildungsmedienanbieter sind vorbereitet. Impressionen von der Didacta in Köln. mee ) - Das amerikanische Seiten-Warnsystem Newsguard wird künftig auch deutsche Nachrichtenportale auf ihre Glaubwürdigkeit prüfen. Nach dem Ampelsystem zeigt das im Browser eingebettete Plugin an, ob eine Seite vertrauenswürdig ist oder nicht - und soll die Nutzer damit vor Fake-News-Portalen schützen. mw ) - Lothar Struck piqd ) - Es ist ein spannendes Dokument. Das Gutachten von Elisabeth Wehling (Autorin von dem Buch: Auf leisen Sohlen ins Gehirn). Darin werden Vorschläge dargestellt, wie die ARD sich nach außen besser darstellen kann. Manche nennen es Propaganda. Doch dieses Wort ist seit den Nationalsozialisten negativ belegt. sp ) - Seit Tagen sorgt ein Dokument der ARD für Diskussionsstoff. Darin geht es um Sprachstrategien, mit denen der Senderverbund sein Image aufpolieren will. Nun meldet sich die beteiligte Linguistin zu Wort. mee ) - Wie die ARD die Debatte um das "Framing-Manual" anheizt, ohne es zu merken faz ) - Die Verantwortlichen der ARD finden ihr "Framing-Manual" nicht nur unproblematisch. Sie handeln nach dessen Grundsätzen. Was bedeutet: Sie werfen erstmal Nebelkerzen. Von Michael Hanfeld dlfk ) - Karen Duve lebt jeweils gedanklich in den Welten, über die sie schreibt - und spricht dann auch so. Aus dem Jahr 1820, wo ihr jüngster Roman über Annette von Droste-Hülshoff spielt, ist sie aber bereits zurückgekehrt. nt ) - Familie Braun - In Halberstadt bringt Sebastian Wirnitzer Manuel Meimbergs bissige Neonazi-Satire auf die Bühne