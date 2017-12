+ Aktualisierungen





+

+

+

+

+

+

+

." ( ejo ) - Die Zeiten für digitale Medienunternehmen sind hart. Viele haben in der Hoffnung auf Gewinne rasch expandiert, jetzt droht die große Ernüchterung. Ein neuer Bericht des Reuters Institute nimmt die Situation von BuzzFeed, Vice und Co jetzt genauer unter die Lupe. mee ) - Die Erfolgsformel Personalisierung mee ) - Der Zahltag endet schneller als gedacht: Seit 2016 investiert Facebook 50 Millionen Dollar, damit (US-) Medienhäuser ihre Aktivitäten im Live-Video-Segment ausbauen und das neue Genre somit populärer machen. Doch damit wird zum Jahresende Schluss sein, berichtet das Branchenorgan Digiday: Facebook habe die auslaufenden Verträge nicht verlängert - für die New York Times, CNN und BuzzFeed fallen Millionenzuschüsse weg. Inwieweit deutsche Verlage wie Axel Springer betroffen sind, geht aus dem Bericht nicht hervor. mee ) - Agentur-Allianz gegen Facebook und Google: Neun europäische Nachrichtenagenturen, darunter die Deutsche Presse Agentur (dpa), fordern die Internetunternehmen gemeinsam dazu auf, Geld zu zahlen. In der französischen Tageszeitung Le Monde argumentieren die Medienunternehmen damit, dass sich Facebook und Google an ihren Inhalten bereichere. Die Agenturen schließen sich damit europäischen Verlegern im Kampf um das Leistungsschutzrecht an. üm ) - Der frühere "Tagesthemen"-Moderator und heutige WDR-Intendant Tom Buhrow hat es sich zur Aufgabe gemacht, für gute Stimmung zu sorgen. Wenn schon nicht im eigenen Sender, dann wenigstens bei der Konkurrenz. -Der WDR kastriert sein Online-Angebot aus Rücksicht auf die kommerziellen Interessen der Zeitungsverleger. Seit vergangener Woche dürfen auf den WDR-Internetseiten nur noch kurze und kürzeste Texte erscheinen. Von Stefan Niggemeier dlf ) - Der WDR will sein Online-Angebot multimedialer gestalten - und Texte stark reduzieren. Damit wolle er ein Signal an die Verleger setzen, sagte der WDR-Intendant Tom Buhrow im Dlf: "Wir wollen uns nicht die ganze Zeit vor Gericht oder anderswo die Köpfe einschlagen." taz )- Im internationalen Journalismus spielen deutsche Medien kaum eine Rolle. Wie die großen Verlage das ändern wollen. dlfk ) - Nachdem ihre Mutter sich das Leben genommen hatte, fand Natascha Wodin als Kind Trost im Schreiben. Bis heute ist das Schreiben für sie ein Trost und zugleich fast eine fast unerträgliche Herausforderung. -(Roman Müchnen 2009) dlfk-audio ) - (09:39 Min) - "." ( Klappentext ) - mehr über seine Bücher in der Bücherschau dlfk ) - Religionsphilosoph und Mitbegründer der Freien Universität Berlin Klaus Heinrich spricht über die "Selbstaufklärung" der Menschheit als Gattung und die "selbstzerstörerischen" Prozesse, die ihr entgegenstehen. Er blickt zurück auf die Verdrängung der deutschen Vergangenheit nach 1945 - und plädiert für einen Neustart der Universität als Instanz gesellschaftlicher Selbstverständigung.Klaus Heinrich im Gespräch mit René Aguigah -: Klaus Heinrichs " Schinkel / Speer - Zum Verhältnis von ästhetischem und transzendentalem Subjekt. Karl Friedrich Schinkel - Albert Speer. Eine architektonische Auseinandersetzung mit dem NS. Dahlemer Vorlesungen" - mehr in der Bücherschau mehr über Klaus Heinrichs dlfk ) - Der Philosoph Robert Pfaller erklärt, warum er "politische Korrektheit" für ein "neoliberales Symptom" hält. Außerdem in der Sendung: Zur Frage, ob Mini-Galgen Kunst sind, die 80-jährige Marxistin Frigga Haug und ein Soundtüftler, der die Grenzen des Zumutbaren erkundet dlf ) - Der Islamexperte Ahmad Mansour fordert ein nationales Konzept für den Umgang mit Antisemitismus. Judenfeinde seien selbstbewusster geworden und hätten weniger Hemmungen sich zu äußern, sagte der Psychologe im Dlf. Den aktuellen Antisemitismus hält er für herkunftübergreifend. faz ) - Kommt es durch die Einwanderung von Muslimen zum Erstarken des Antisemitismus? Und was bedeutet diese Diskussion für Feministinnen? Ein Gespräch zwischen der französischen Philosophin Elisabeth Badinter und der deutschen Journalistin Alice Schwarzer. pt ) - Wieso wurde dieser islamistische Anschlag nicht verhindert, wieso der Typ nicht festgenommen oder abgeschoben, wieso der Platz überhaupt nicht gesichert, warum wurden die Opfer nicht benannt und ausreichend entschädigt? Ein paar einfache Fragen zum Berliner Anschlag vor einem Jahr - Fragen, die ich hier schon vor einem Jahr stellte. Von Eva Quistorp. dreh ) - Der Heimatbegriff verändert sich, das haben Studien und Umfragen gezeigt. Menschen pendeln häufiger zur Arbeit, wechseln öfter ihre Wohnorte. Geflüchtete suchen bei uns eine neue Heimat. Und verändern sie. Digitale Welten geben uns ein anderes Heimatgefühl - ohne Distanzen, ohne zeitliche Begrenzungen. dreh ) - Oft kommt es nicht vor, dass Polizisten ein Buch schreiben. Dirk Conrads, Philipp Franke und Marcel Hodenius haben es getan. Die drei Polizisten waren auf dem Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise im September 2015 im Einsatz an der deutsch-österreichischen Grenze. In "Mittendrin" berichten sie über ihre Erlebnisse. Wir trafen zwei der Autoren auf dem Heimatseminar der Bundeszentrale für politische Bildung in Hagen. bpb ) -Am 25. November 1952 wurde die "Bundeszentrale für Heimatdienst" gegründet, die 1963 in ihre heutige Bezeichnung "Bundeszentrale für politische Bildung" umbenannt wurde. Die Institution mit dem Kürzel "bpb" steht für die Stärkung der Demokratie und der Zivilgesellschaft. Zunehmend auch in internationalen Kontexten. mee ) - Axel Springer trennt sich von seiner Beteiligung am französischen Online-Portal. Zehn Jahre nach dem Einstieg zu 78,41 Prozent, veräußert der Berliner Medienkonzern seine Anteile an der Aufeminin S.A. an die ebenfalls französische TV-Gruppe Télévision Française 1 (TF1). Der Verkauf steht kurz vor Abschluss und soll 286,1 Millionen Euro in die Kassen spülen. nt ) Mette Ingvartsen befragt und verfremdet in der Volksbühne mit "21 pornographies" und "to come (extended)" Körperlichkeit, Sexualität und Pornografie nt ) Tina Müller und Corinne Maier zeigen im Volkstheater ein klug pointiertes Stück über den Stressbetrieb Familie Vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt, wie es der Perlentaucher schafft, allein von Werbung zu leben? Eben weil es auch Sie gibt. Wir wollen uns nicht hinter Bezahlmauern verschanzen. Aber wir freuen uns, wenn Sie unsere Leistung freiwillig honorieren möchten. + Sie helfen uns auch, wenn Sie Ihre Bücher mit buecher.de in unserem Shop bestellen. Ideen für Buchgeschenke finden Sie hier . - Herzlich, Ihre PerlentaucherDie Autoren-Plattform zehnseiten.de faz ) - Roman oder Serie? Rauchen oder Internet? Schreiben oder Fischköder basteln? Ein Gespräch mit dem amerikanischen Schriftsteller und Träger des Frank-Schirrmacher-Preises Jonathan Franzen über frühe Irrwege, späte Korrekturen und singende Dinosaurier vor unseren Fenstern.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx00:05 Uhr - Deutschlandfunk Kultur - KlangkusntVon Werner Fritsch - Regie: der Autor- Komposition: Miki YuiMit: Michael Altmann und Kae Uchihashi - Ton: Thomas MonnerjahnProduktion: Deutschlandradio Kultur / RB 2016 Länge: 51'47 (Wdh. v. 18.11.2016)Klopfenstein & Ono-Feller: "Haiku"(dlfk) - Drei Zeilen, siebzehn Silben, ein prägnanter Moment. Das ist ein Haiku. Alles, was man über die japanische Tradition dieser faszinierenden Form des Kurzgedichts wissen muss, steht in dem Band "Haiku - Gedichte aus fünf Jahrhunderten", der meisterlich editiert ist. André Hatting ist begeistert von dem Band "Haiku - Gedichte aus fünf Jahrhunderten." Japanisch/Deutsch, Ausw., Übers. und Komm.: Klopfenstein, Eduard; Ono-Feller, Masami -