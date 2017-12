+ Aktualisierungen von gestern





" ( rog ) - Der Bundesnachrichtendienst (BND) darf ab sofort keine Verbindungsdaten aus Telefongesprächen von Reporter ohne Grenzen in seinem Metadaten-Analysesystem "VerAS" speichern. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig gab am Mittwoch (13.12.) einer Klage der Organisation statt. Mit dem Urteil werden dem BND zum ersten Mal seit Jahrzehnten bei der Metadatensammlung Schranken gesetzt. üm ) - Seit WDR-Intendant Tom Buhrow vorige Woche verkündet hat, das Internetangebot des Senders stark zu beschneiden, quasi als Weihnachtsgeschenk an die Zeitungsverleger, ist die ARD-Anstalt in Aufruhr. Das belegt auch ein Brief, den die WDR-Redakteursvertretung gestern an den Intendanten geschickt hat. Das Schreiben, das Übermedien vorliegt, wirft die Frage auf, wie viel übrig ist von der "Liebe", die Buhrow nach eigenen Angaben zu seinem Dienstantritt vor vier Jahren mitbringen wollte. dlfk ) - Der Unterhaltungskonzernsteht kurz davor, Teile des Medienunternehmens "" von Rupert Murdoch zu kaufen. Dies sei eine Reaktion auf die digitale Konkurrenz wie Netflix oder Amazon, erklärt Caspar Busse von der "". faz ) - Musiker, Autoren und andere Künstler werden laut der UN-Kulturorganisation Unesco zunehmend angegriffen. Weltweit seien im vergangenen Jahr 430 Künstlerinnen und Künstler attackiert worden, das sei binnen Jahresfrist ein Plus von über 26 Prozent, teilte die deutsche Unesco-Kommission an diesem Donnerstag in Bonn mit Verweis auf den Unesco-Weltbericht mit 3sat-video ) - Der evangelische Theologe Friedrich Wilhelm Graf hat gerade einen Aufsatz geschrieben, für den er über die Verbindung von Kapitalismus und Religion geforscht hat. Mit ihm sprechen wir am Ende der Reformationsjubiläums über die Wurzeln des Kapitalismus, die protestantische Arbeitsethik, die Rolle von Martin Luther und die Verbindung von Religion und Kapitalismus allgemein.(dlfk) - Warum ein Buch Lesen ein Stück Freiheit ist - Für Hettche ist Literatur eine Form der Freiheit, "wenn Text und Leser in ein intimes Verhältnis treten". Dass ein Mensch mit einem Buch in eine fremde Welt gelangen kann, sei das "Zündungserlebnis der Aufklärung, was uns bleibt als utopische Erfahrung". - mehr über seine Bücher in der Bücherschau zeit ) - - Die Ungleichheit zwischen Gutverdienern und Einkommensschwachen in Deutschland ist laut einer Studie ähnlich groß wie vor einem Jahrhundert. - Im Jahr 2013 kamen die 10 Prozent Bestverdiener auf 40 Prozent des Gesamteinkommens, die untere Hälfte der Bevölkerung dagegen nur auf 17 Prozent - das ist das gleiche Gefälle wie im Jahr 1913, wie aus einer Untersuchung von Forschern um den französischen Ökonomen Thomas Piketty hervorgeht. pt ) - Wieso wurde dieser islamistische Anschlag nicht verhindert, wieso der Typ nicht festgenommen oder abgeschoben, wieso der Platz überhaupt nicht gesichert, warum wurden die Opfer nicht benannt und ausreichend entschädigt? Ein paar einfache Fragen zum Berliner Anschlag vor einem Jahr - Fragen, die ich hier schon vor einem Jahr stellte. nt ) Mette Ingvartsen befragt und verfremdet in der Volksbühne mit "21 pornographies" und "to come (extended)" Körperlichkeit, Sexualität und Pornografie nt ) Tina Müller und Corinne Maier zeigen im Volkstheater ein klug pointiertes Stück über den Stressbetrieb Familie Ideen für Buchgeschenke finden Sie hier . - Herzlich, Ihre PerlentaucherDie Autoren-Plattform zehnseiten.de (dlfk) - Gespräch mit der neuen Leiterin des Marbacher Literaturarchivs ab 2019 Sandra Richter Klappentext ) - 3sat-video ) - Die ausgebildete Malerin Dorota Kobiela und ihr Partner, der Filmproduzent Hugh Welchman, lassen in ihrem aktuellen Kinowerk "Loving Vincent" Malerei und Film zu einer magischen Animation verschmelzen. Die Geschichte handelt vom letzten Lebensjahr des Malers Vincent van Gogh. Das Besondere: Die 65.000 Einzelframes des Trickfilms sind allesamt in Öl gemalt, und erst noch konsequent im unverwechselbaren Van-Gogh-Stil. 125 Maler haben jahrelang daran gearbeitet. Ein berauschendes Kinoerlebnis. Die Macher erzählen, wie es dazu kam.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3sat ) - Niederlage für die Republikaner: Der erzkonservative Politiker Roy Moore hat am Dienstagabend die Senatoren-Wahl in Alabama gegen den Demokraten Doug Jones verloren. Noch vor der Verkündung des Wahlergebnisses gab Moores Sprecher dem US-Nachrichtensender ein Interview - und blamierte sich darin mit der falschen Behauptung, in den USA müssten gewählte Vertreter bei Amtsantritt auf die Bibel schwören. dlfk ) - Der Wörterbuch-Verlag Merriam-Webster erklärte, Feminismus habe 2017 zu den Begriffen gezählt, die am häufigsten online nachgeschlagen worden seien. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Zahl der Aufrufe um 70 Prozent gestiegen.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3sat-video ) Seitdem Hollywood-Filmmogul Harvey Weinstein sich mit Missbrauchs- und Vergewaltigungsvorwürfen konfrontiert sieht, kommen fast täglich neue Anschuldigungen von Frauen wie Männern aus der Kulturbranche ans Licht. Unter dem #MeToo trauen sich seitdem viele, ihre eigenen Erfahrungen zu teilen. Doch zurück bleibt ein Gefühl, dies sei erst die Spitze des Eisbergs. In Deutschland wird die #MeToo-Debatte derzeit noch recht verhalten geführt. Ein Gespräch mit mit der Schriftstellerin Theresia Enzensberger. In ihrem Debütroman "Blaupause" (2017) hat sie sich mit dem versteckten Sexismus der Bauhaus-Schule von Walter Gropius beschäftigt. dlfk ) - Gestern vor 40 Jahren fand in Los Angeles die Premiere eines billig gedrehten Films statt, der zum Welthit wurde. In "Saturday Night Fever" tanzte John Travolta wie ein Gott. Damals wurde Tanzen wichtiger als eine politische Meinung und Disco zu einer Lebenseinstellung. Von Laf Überland