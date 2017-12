Intervention

Der Jahrestag des IS-Anschlages gegen den- zwölf Todesopfer und mehr als sechzig Opfer insgesamt - rückt näher, und man merkt es in den Medien. Einen guten Anfang machte eine Dokumentation in deram Montag (sie ist, obwohl die Frist angeblich eine Woche ist). Viele Zeitungen greifen das Thema in dieser Woche auf.Ich bemerke aber auch, dass es bei den meisten ein ganzes Jahr gebraucht hat, bis sie dieselben Fragen gestellt haben, die unmittelbar nach dem Anschlag zum Beispiel im hier ) gestellt habe. Es waren, sie lagen auf der Hand:Wieso wurde dieser islamistische Anschlag nicht verhindert, wieso der Typ nicht, wieso der Platz überhaupt nicht gesichert, warum wurdenund ausreichend entschädigt?Und heute stellt sich eine weitere Frage: Warum werden die richtigen und nötigen Fragen von Behörden und Senat in Berlin, von der Bundesregierung, den Kirchen und Moscheen und Medienoffen gestellt, warum wird der, der sich in einem offenen Brief an Merkel äußerte erst so spät wahrgenommen, und wieso kann Merkel sich wieder so doof und unschuldig stellen?Die stille Mahnwache ist den Angehörigen und den Schwerverletzten zuliebe passend. Doch die Schilder gegen den islamistischen Terroranschlag wurden immer wieder beschädigt, die genaue Bezeichnung der- der globale IS in Europa und Nordafrika - wurde verschleiert, auch in den meisten Medien, wo man denberühmt machte, aber sich scheut, seine Ideologie und seine Herkunft aus dem "Islamischen Staat" zu benennenWas wird getan, damit so ein IS-Anschlag, unterstützt von islamistischen Predigern in Hildesheim oder in Moscheen in Berlin,kann auf andere Art? Die Predigten in vielen Moscheen, die den dekadenten Westen, die Demokratie und Frauenrechte verleumden, und die Abschottung verkünden, tragen wohl eher zum Aufstieg der Salafisten als zur Prävention des islamischen Extremismus bei.Da werden Gebete allein und derund Friedlichkeit unter den Religionen nicht helfen. Auch deshalb nicht, weil die deutsche Politik immer wieder die Kooperation sucht mit, die nichts gegen die Todesdrohungen gegen Seyran Ates oder Hamed Abdel-Samad unternehmen, die den Koran nicht historisch kritisch interpretieren und die das Kopftuch für Lehrerinnen fordern.Wie gesagt, es sind viele einfache Fragen. Zum Teil genau dieselben wie vor einem Jahr, Fragen zum Zusammenleben der verschiedenen Religionen und zum Erhalt von Sicherheit und Rechtsstaat und Religionskritik in diesem Lande und in Europa.