." (12:00 Uhr mee ) - Axel Springer trennt sich von seiner Beteiligung am französischen Online-Portal. Zehn Jahre nach dem Einstieg zu 78,41 Prozent, veräußert der Berliner Medienkonzern seine Anteile an der Aufeminin S.A. an die ebenfalls französische TV-Gruppe Télévision Française 1 (TF1). Der Verkauf steht kurz vor Abschluss und soll 286,1 Millionen Euro in die Kassen spülen. dlf ) - Der WDR will sein Online-Angebot multimedialer gestalten - und Texte stark reduzieren. Damit wolle er ein Signal an die Verleger setzen, sagte der WDR-Intendant Tom Buhrow im Dlf: "Wir wollen uns nicht die ganze Zeit vor Gericht oder anderswo die Köpfe einschlagen." sp ) - Die obersten Datenschützer der EU stellen den Regeln für den transatlantischen Datenaustausch ein Jahr nach Einführung ein schlechtes Zeugnis aus - und drohen der EU-Kommission. bb ) - Wie geht es dem Buchmarkt und welche Zukunft hat er? Diese Fragen lotete gestern Abend ein Podium in der Evangelischen Akademie Frankfurt aus - und verfiel weder in Schwarzmalerei noch in optimistische Selbsttäuschung. Eingeladen hatte das Kulturamt der Main-Metropole. bb) - Das Weihnachtsgeschäft zieht an: Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erwirtschafteten die Buchhändler in Deutschland in der Woche vor dem zweiten Advent quer durch alle Regionen ein durchschnittliches Umsatzplus von 2,1 Prozent. Das geht aus aktuellen Marktdaten hervor, die das Börsenblatt ermittelt hat. Insbesondere der Samstag erwies sich trotz Regen und Schnee als starker Verkaufstag. ard ) - Im "Frühstücksfernsehen" moma vorgestellt von Thomas Schindler- Mariana Leky: "Was man von hier aus sehen kann"- Owen Sheers: "I saw a man" (- Christian "Pokerbeats" Huber: "7 Kilo in 3Tagen" bb ) - Mariana Leky, Walter Moers und Sven Regener sichern sich seit dem Sommer einen Platz in den Belletristik-Charts. Auch die Sachbuch- und Ratgeber-Listen (Hardcover) werden von bekannten Autoren angeführt. Außerdem: ein Blick auf die Top25 der meistverkauften Karriereratgeber des Jahres. bb ) - Susanne Martin über die Gründe für ihre Entscheidung, die Schiller-Buchhandlung im Februar zu schließen, und die Perspektiven für den stationären Buchhandel mee ) - Verimi und Gruppe um ProSiebenSat.1 wollen im Frühjahr 2018 online gehen 3sat-video ) - Am 4. März 2018 stimmen die Schweizerinnen und Schweizer über die Initiative "No Billag" ab. Ziel dieser Initiative ist die Abschaffung der Schweizer Rundfunkgebühren. Sollte sie angenommen werden, stehen die SRG und damit der öffentlich-rechtliche Rundfunk wohl vor dem Aus. Eine erschreckende Perspektive? Bisher ist der Protest von Künstlern und Intellektuellen eher verhalten. Warum ist das so? Wie sähe eine Medienlandschaft ohne SRG aus? 3sat-video ) - Für kritische Geister wie den Österreicher Gerhard Haderer ist es längst Zeit, sein Augenmerk wieder intensiv auf die Heimat zu lenken. Seit mehr als 40 Jahren setzt sich der Linzer Karikaturist mit den Gehorsamen der Gesellschaft auseinander, hat sie entlarvt und kritisiert. Jetzt eröffnet er in der Linzer Tabakfabrik seine "Schule des Ungehorsams". Auslöser für das Projekt waren schon die wiederholten Wahlen zum österreichischen Bundespräsidenten. Haderer, der sich selbst als Schulwart sieht, will damit die Menschen aufstacheln, zum Einmischen anregen und sie auffordern sich eigene faz ) - Roman oder Serie? Rauchen oder Internet? Schreiben oder Fischköder basteln? Ein Gespräch mit dem amerikanischen Schriftsteller und Träger des Frank-Schirrmacher-Preises Jonathan Franzen über frühe Irrwege, späte Korrekturen und singende Dinosaurier vor unseren Fenstern.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3sat-video ) - Der amerikanische Traum in Zeiten von "Fake News" und "Alternative Facts" - Das Museum Frieder Burda in Baden-Baden zeigt zurzeit die Ausstellung "America! America! How Real is Real?" (.) dlf ) - Die Ausstellung "AMERICA! AMERICA!" zeigt amerikanische Gegenwartskunst, die für Kurator Helmut Friedel eine "unglaubliche künstlerische Vitalität" hat. Was die Themen betrifft, so hätten diese sich in den vergangen Jahrzehnten nicht verändert, so Friedel. Das Land selber allerdings schon. 3sat-video ) - Die Welt des US-Präsidenten Donald Trump funktioniert nach eigenen Regeln. Es ist eine Welt der alternativen Fakten. Statt Logik zählen Gefühle, statt Texten Bilder, statt Geschichten sind es Mythen, auf die Trump baut. Der Literaturwissenschaftler Hans Ulrich Gumbrecht, der an der Stanford-Universität in Kalifornien unterrichtet, prophezeite vor der US-Wahl, wenn Trump gewänne, werde er Argumente und Inhalte ausschalten und stattdessen Resonanzräume schaffen. fr ) - Die #MeToo-Bewegung hat in den USA zu einer Reihe von Rücktritten im Kongress geführt. Das hat Fragen danach aufgeworfen, warum die Belästigungsvorwürfe gegen Donald Trump letztlich folgenlos geblieben sind. sp ) - US-Astronauten sollen zum Mond zurückkehren, so will es Präsident Trump. Aber wie realistisch ist das? Und warum kommt die Ankündigung gerade jetzt? Antworten auf die wichtigsten Fragen.Trumps kurzes Twitter-AusDer Mann, der dem Präsidenten den Stecker zog(faz) - Dass er Donald Trumps Account kurz lahmgelegt habe, sei ein Versehen gewesen, sagt der ehemalige Twitter-Mitarbeiter Bahtiyar Duysak. Dabei sei klar: Der amerikanische Präsident verstoße gegen die Regeln des Dienstes.http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/der-mann-der-donald-trump-den-stecker-zog-15336009.html 3sat-video ) - Vor genau 50 Jahren flatterte das erste lustige Taschenbuch in Zeitungsläden und Kiosk. Seitdem hat die lustige Welt von Entenhausen 500 Mal die Kinderherzen schlagen lassen. Um die Taschenbücher ist ein regelrechter intellektueller Kult entstanden: Donaldisten leiten aus dem Universum Entenhausen ganze Gegenwartsdiagnosen ab. Mit US-Präsident Donald Trump ist die Wirklichkeit zum Cartoon geworden - oder ist es umgekehrt? Der Donaldist Peter Jacobsen erkennt in Entenhausen eine durch und durch postfaktische Gesellschaft. 