von gestern Reporter ohne Grenzen (ROG) ist besorgt über die Festnahme eines myanmarischen Fotojournalisten und seines Assistenten in Bangladesch. Minzayar Oo und Hkun Lat waren im Auftrag des deutschen Magazins GEO in der südlichen Stadt Stadt Cox's Bazar unterwegs, um die Situation der Rohingya zu dokumentieren, die vor den Gräueltaten in Myanmar nach Bangladesch geflohen sind und dort Schutz suchen. Die Behörden in Bangladesch werfen den Journalisten unter anderem Spionage vor.Reform des Landesverrats-Paragrafen ? taz ) - Nach dem Landesverrats-Vorwurf gegen die Netzpolitik-Blogger, wollte Maas das entsprechende Gesetz reformieren. Was ist daraus geworden? dlfk ) - In mehr als 60 Ländern wurden zuletzt zivilgesellschaftliche Gruppen und Nichtregierungsorganisationen an die Leine gelegt. Das betrifft auch parteinahe Stiftungen aus Deutschland. Sie suchen nun nach Wegen für Austausch und Meinungsbildung. sp ) - Gerade feierte das US-Musikmagazin seinen 50. Geburtstag - nun soll der "Rolling Stone" veräußert werden. Finanzen und Image hatten stark gelitten, nachdem über eine Vergewaltigung berichtet wurde, die es nicht gab. mee ) - In seiner Eröffnungsrede beim Zeitungskongress in Stuttgart hat BDZV-Präsident und Springer-CEO Mathias Döpfner traditionell die wichtigsten Themen der Zeitungslobby deutlich gemacht. Dabei dominieren weiterhin die Auseinandersetzungen mit Google, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk wie auch dem Staat, der den Mindestlohn eingeführt hat. Und ein neuer Feind tut sich auf: Gemeinden und Kommunen. mee ) - Zeitungsverleger-Präsident Mathias Döpfner hat die Verlage trotz aller Sparzwänge aufgefordert, weiter in kritische Reporter zu investieren. Die Zeiten für unabhängigen Journalismus seien wegen der vielen Falschmeldungen im Internet so gut wie seit Jahrzehnten nicht mehr, sagte der Präsident des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) am Montag in Stuttgart. mee ) - sollen Grenzen aufgezeigt werden stgtz ) - EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger unterstützt die Forderung nach einem europäischen Verlegerrecht. Die Position der Verlage gegenüber Konzernen wie Google müsse gestärkt werden, forderte er im Interview. sz ) - In Los Angeles wurden vergangene Nacht zum 69. Mal die Emmy-Awards verliehen, die als weltweit wichigster Fernsehpreis gelten. - Unter den Gewinner sind in diesem Jahr zahlreiche Produktionen von Internetstreaming-Diensten wie Netflix und Amazon Prime. -Auch Politik und Satire dominierten die diesjährige Preisverleihung. tages ) - Der Tagesspiegel hat über einen geplanten Auftritt von Frauke Petry und Vera Lengsfeld in Pirna berichtet. Nun haben die Veranstalter ein Hausverbot gegen den Tagesspiegel verhängt. corr ) - Ein Videoschnipsel soll belegen, welche Ziele Angela Merkel wirklich verfolgt. AfD-Mitglied Jörg Meuthen postet ein kurzes Video. Es zeigt eine Szene aus einem Interview, das Merkel im Oktober 2015 der Polit-Talkerin Anne Will gegeben hat. dlf ) - Fußball dominiert die Sportberichterstattung. Doch das Internet bietet inzwischen die Möglichkeit, Sportarten zu zeigen, die nicht massenkompatibel sind. Der Trend geht zu immer mehr Livesport: Rugby, Football, Tennis, Beachvolleyball. Doch meistens fehlen die kritischen Hintergründe. Von Matthis Jungblut dlfk ) - Yasmina Reza ist die Meisterin der Beziehungsdramen. Im Interview verrät sie, wo sie die Ideen für die Charaktere in ihren Büchern hernimmt. 106 Verlage aus Deutschland, Österreich & der Schweiz hatten 174 Romane eingereichtein neuer Blog bündelt die Aktivitäten der Buchpreisblogger sowie Geschichten und Anekdoten rund um den Buchpreis. bb ) - Für den ersten Buchblog-Award (#bubla17) stehen die 14 Nominierten der Shortlist fest − sie erhielten die meisten Stimmen in einem Publikums-Voting. Die Sieger-Blogs werden im Rahmen der Preisverleihung auf der Frankfurter Buchmesse am 13. Oktober bekannt gegeben. Die Autoren-Plattform zehnseiten.de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mbs ) - ... und schweige nach dem 24. stille dlf ) - Silke Burmester sehnt das Ende des Wahlkampf-Fernsehens herbei. Und fragt sich, warum selbst in diesen Tagen die immer selben Politikmoderatoren zu sehen sind: Darf Sandra Maischberger bis in alle Ewigkeit die wichtigen Sendungen moderieren? Von Silke Burmester ejo ) - Ergebnisse eines datenjournalistischen Seminars zum Thema Wahlprognosen. sp ) - sogar Jan Böhmermann Heft 455 / 38. JahrgangPflichtblatt für Sorgenkinder- Grüne: Melange aus Werbe- und Krimi-Ästhetik- CDU/CSU: Der Leersprech der satten Sieger- SPD: Wie im Katalog - für jeden was dabei- AfD: Spröde Sprachstanzen aus Sodom 6 Gomorra dlfk ) - Seit über 20 Jahren gehört Wyclef Jean zu den Großen in der afroamerikanischen Musikszene. Jetzt veröffentlicht der Ex-Fugees-Musiker ein neues Album - und spricht mit uns über seine politischen Ambitionen.