26.09.

Helmut Böttiger liest aus

"Wir sagen uns Dunkles Die Liebesgeschichte zwischen Ingeborg Bachmann und Paul Celan" im StuttgarterLiteraturhaus, 20 Uhr, Mod.: Denis Scheck

11.10. - Frankfurt, Kapellchen im Römer, 20 Uhr (i.R. von OPEN BOOKS)

11.11. - Freiburg, Literaturhaus, 20 Uhr, Mod.: Theresia Prammer



01.10.

Ulla Hahns "Wir werden erwartet"

Termine

Buchpräsentation & Lesungen

11:00 Uhr | Oldenburg

05.10. | 19:30 Uhr | Frankfurt

24.10. | 19:30 Uhr | Kassel

29.10. | 11:00 Uhr | Bremen

09.11. | 20:15 Uhr | Düsseldorf

20.11. | 20:00 Uhr | Tübingen

21.11. | 19:30 Uhr | Albstadt

29.11. | 19:00 Uhr | Regensburg

30.11. | 19:00 Uhr | München

14.02. | 20:15 Uhr | Marburg

20.02. | 19:30 Uhr | Stuttgart

01.03. | 19:30 Uhr | Essen

22.10.

Michael Roes liest aus "Zeithain"

auf der LiteraTour Nord um

11 Uhr: Oldenburg im Musik- und Literaturhaus

22.10.,20 Uhr in Bremen im Literaturcafé Ambiente

23.10.,20 Uhr in Lübeck in der Buchhandlung Hugendubel

24.10.,20 Uhr inRostock im Literaturhaus)

25.10.,19.30 Uhr in Lüneburg im Heinrich-Heine-Haus

26.10.,19.30 Uhr inHannover imLiteraturhaus)





20.11.

Paolo Cognetti liest aus "Acht Berge"

in Wien im Italienischen Kulturinstitut

21.11. in Zürich im Literaturhaus

22.11. in Köln in der Buchhandlung Bittner

23.11. in Hannover inder Buchhandlung Leuenhagen & Paris



26.11.

Denis Scheck in Waltrop, Hof Neugebauer über Jane Austens "Vernunft & Gefühl" aus Anlass ihres 200. Todestages (18.07.)



27.11. - Nordhorn, Stadtbibliothek

01.12. - Hannover, Buchhandlung Decius

11.12. - Hamm, Bucerius Saal

s. a. Holly Ivins: "Jane Austen. Eine Entdeckungsreise durch ihre Welt" - mehr hier + mehr über Jane in Austen in der Bücherschau







+++ Ausstellungen +++

seit 28.07.

Happy Birthday

Quint Buchholz - Ausstellung Illustration zu "Sonne, Mond und Abendstern" anlässlich seines 60. Geburtstages

im Münchner Buchpalast, Kirchenstraße 5 (Haidhausen)

27. 09. 19:30 Uhr Werkstattgespräch mit

Quint Buchholz & Dorothée Kreusch-Jacob