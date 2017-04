Aktualisiert

+

+





" (12:15 Uhr 3sat-video ) - Der Berliner Landeskultursenator Klaus Lederer (Linke) hat am 24. April 2017 den Kurs seiner Kulturpolitik für Berlin vorgestellt. Unterstützen will er beispielsweise die von Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller angestoßene Initiative für ein Exilmuseum in Berlin. Das von Till Brönner geplante "House of Jazz" in der Alten Münze will Lederer vielmehr zu einem Kultur- und Kreativhaus machen, in dem Jazz eine wichtige Säule neben anderen ist. Wir haben mit dem neuen Kultursenator über seine Ideen gesprochen. (3:13 Min) faz ) - Ein Marketing-Trend greift um sich: Immer mehr Buchtitel setzen auf Fäkalsprache. Das ist die Mode einer Zeit, in der eine angepasste Wortwahl unter den Generalverdacht der Falschheit gestellt wird. Von Wolfgang Krischke eb ) - Ab und zu nehmen die Warentester nicht nur E-Reader oder Tablets, sondern auch E-Lese-Angebote unter die Lupe. Für das Mai-Heft (separaten Artikel gibt's auch online) haben sich die Tester nun u.a. Flatrate-Angebote und die E-Book-Ausleihe in öffentlichen Bibliotheken angeschaut. Das vielleicht nicht ganz so überraschende Ergebnis im direkten Vergleich: bei der "Onleihe" ist das Preis-Leistungsverhältnis am besten. sp ) - Der Türkei-Korrespondent des "Stern", Raphael Geiger, kann nicht mehr aus dem Land berichten, er erhält keine Akkreditierung. Die Begründung ist für den Reporter nicht nachvollziehbar. bb ) - Heute ist der "Welttag des Geistigen Eigentums": Aus diesem Anlass legt die Initiative Urheberrecht eine Presseerklärung zum EU-Urheberrechtspaket vor − nennt Verbesserungsvorschläge. Unter anderen fordert sie, dass die deutschen Regelungen des Urhebervertragsrechts der Maßstab sein sollten. phst ) - Philipp Steuer hat's angesehen sz ) - Das Heft aus dem Burda-Verlag war einmal ein viel verkauftes Nachrichtenmagazin. Heute sorgt es nur noch selten für Erfolgsmeldungen. Auf Ursachensuche bei einem Debattenabend in Berlin. - "Vermutlich verrät die Geschichte des Focus vor allem etwas über die Ratlosigkeit eines Verlages, der offenbar nicht recht weiß, was er mit seiner ehemals so starken Marke (von der die Ableger Focus Money und Focus Diabetes profitieren und die Focus Online mit klickgetriebenen Geschichten eher noch beschädigt) heute anfangen soll." Von Katharina Riehl zeit ) - Der Europäische Gerichtshof stärkt Rechte von Urhebern: Eine niederländische Firma hatte Filme kostenlos zur Verfügung gestellt und war damit vor Gericht gescheitert.Schwerer Schlag flur ) - Schwerer Schlag für die Journalisten-Ausbildung an der Universität Leipzig: Für den Masterstudiengang Journalistik können sich vorerst keine weiteren Studenten einschreiben. Der Fakultätsrat verhängte am Dienstagnachmittag einen Immatrikulationsstopp. dlfk ) - Donald Trump beherrscht ihn perfekt und auch viele Diskutanten in den sozialen Medien: Mit "Und was ist mit…?" kann man jede Debatte torpedieren und als Sieger hervorgehen. Doch die Strategie lässt sich auch entlarve. ein politisches Feuilleton von Von Enno Park dra-audio ) - Ein Gespräch mit dem Autor (09:15 Min) -Der erste Band ist unter dem Titel "Herr Brechbühl sucht eine Katze" bereits erschienen - mehr in der Bücherschau Liebe Leserin, lieber Leser,vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt, wie es der Perlentaucher schafft, allein von Werbung zu leben? Eben weil es auch Sie gibt. Wir wollen uns nicht hinter Bezahlmauern verschanzen. Aber wir freuen uns, wenn Sie unsere Leistung freiwillig honorieren möchten. + Sie helfen uns auch, wenn Sie Ihre Bücher mit buecher.de in unserem Shop bestellen. Ideen für Buchgeschenke finden Sie hier . - Herzlich, Ihre PerlentaucherDie Autoren-Plattform zehnseiten.de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dlf ) - Rückschlag für das friedliche Zusammenleben dlf ) - USA bleiben Teil von Nafta dlfk-audio ) -"President Show" ab heute im US-Fernsehen (03:14 Min.) dlf ) - umfassende Steuerreformxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dlf ) - Am 8. April 2017 beginnt die documenta 14 in Athen - und zieht im Juni dann weiter nach Kassel. Jeweils 100 Tage wird sie in den beiden Städten zu sehen sein. dra ) - Die documenta 14, die große zeitgenössische Kunstschau, findet dieses Jahr zum ersten Mal in Athen und in Kassel statt. Darüber sind nicht alle Kasseler begeistert, denn nun muss sich Kassel die Aufmerksamkeit des Kunstpublikums mit der griechischen Hauptstadt teilen. dlf ) - Die erste Documenta in Athen stößt in der Kunstszene der Stadt auf unterschiedliche Reaktionen. shz ) - Am 10. Juni beginnt die documenta in Kassel. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, besonders intensiv wird am "Parthenon der Bücher" gearbeitet. dra ) - Produktion: documenta 14/Deutschlandradio Kultur 2017 - Länge: 36'58 - (Ursendung) gue ) - Mit über 200 Autoren & 450 Leseterminen