Die Autorin Regula Venske ist neue Präsidentin des deutschen PEN-Zentrums.In Dortmund wählten die Mitglieder die bisherige Generalsekretärin an die Spitze der Schriftstellervereinigung. Die 61-Jährige folgt auf Josef Haslinger, der nicht mehr kandidierte.ein Interview mit Hans Leyendecker dlfk ) - Wegen der Verletzung seiner Persönlichkeitsrechte hat Helmut Kohl eine Million Euro Schadensersatz zugesprochen bekommen. "Eine Million ist für Deutschland Rekord" & die hohe Summe orientiere sich "ein Stückchen an der historischen Dimension", meint Hans Leyendecker. faz ) - Pikante Äußerungen über Spitzenpolitiker machten "Die Kohl-Protokolle" zum Bestseller. Der ehemalige Bundeskanzler selbst reagierte empört. Nun triumphiert Helmut Kohl vor Gericht - vorerst zumindest. - mehr zum buch hier rep ) - In unserem Newsletter von heute morgen baten wir Sie um einen klassischen verlegerischen Entscheid: Um eine elfte Redaktionsstelle. Wir würden eine schaffen, falls 7000 Mitglieder zusammenkämen. dlfk ) - In Rekordzeit hat das Schweizer "Projekt R" das Crowdfunding-Ziel für ein neues Online-Magazin erreicht. Es soll wieder für mehr Pluralismus auf dem Medienmarkt sorgen. Denn um den steht es schlimm in der Alpenrepublik, sagt Redakteur Christof Moser. mee ) - "Wir wollen den Journalismus strahlen lassen": Mit diesen Worten formulierte stern-Chefredakteur Christian Krug die Bedeutung des Nannen-Preises. Gewonnen hat wieder das Team der SZ für die Panama Papers, aber auch die Journalistenschüler der Axel Springer Akademie für ihr Holocaust-Snapchat-Projekt. Der Egon Erwin Kisch-Preis für die beste Reportage ging an Amrai Coen und Tanja Stelzer (Zeit). sp ) - Die türkische Fernsehmoderatorin Banu Güven erhielt einen Sonderpreis. boell ) - Die Frage "Was dürfen ARD und ZDF eigentlich im Netz?" lässt sich gar nicht so schnell beantworten. Dabei könnte doch alles so einfach sein. dlf ) - Wer Bundesliga, Kinofilme oder Serien im Internet anschaut, muss nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes auf die Feinheiten achten. nzz ) - Was geschieht nur mit den Toten, fragt Tom Kummer in seinem berührenden Roman "Nina & Tom". Er findet Antworten auf seine Weise: indem er auch bei Kollegen abguckt. von Philipp Theisohn ff ) - Kurven- und Balkendiagramme sind beliebte Darstellungsformen bei der Vermittlung komplexer Informationen. In Sozialen Netzwerken werden sie besonders gern geteilt. Nicht selten auch zu Propagandazwecken und zur Desinformation. welt ) - Als deutsche Geisteswissenschaft noch stilbildend war, formierte sich die Gruppe "Poetik und Hermeneutik". Eine Erinnerung daran, wie Jauß, Koselleck & Co krawattenlos Bildungsgeschichte schrieben. Die Autoren-Plattform zehnseiten.de wiwo ) - Wer Amazon hört, denkt vor allem an Handel. Damit ist der Online-Gigant reich geworden. Auch 2017 startet das Unternehmen mit einem kräftigen Gewinn. In welche spannenden Bereiche Amazon sein Geld steckt. dlf ) - Militärische Eskalation dlf ) - Die Zeichentrickserie "Die Simpsons" hat eine eigene Bilanz der ersten 100 Tage von US-Präsident vorgelegt - dlf ) - Am 8. April 2017 beginnt die documenta 14 in Athen - und zieht im Juni dann weiter nach Kassel. Jeweils 100 Tage wird sie in den beiden Städten zu sehen sein. dra ) - Die documenta 14, die große zeitgenössische Kunstschau, findet dieses Jahr zum ersten Mal in Athen und in Kassel statt. Darüber sind nicht alle Kasseler begeistert, denn nun muss sich Kassel die Aufmerksamkeit des Kunstpublikums mit der griechischen Hauptstadt teilen. dlf ) - Die erste Documenta in Athen stößt in der Kunstszene der Stadt auf unterschiedliche Reaktionen. shz ) - Am 10. Juni beginnt die documenta in Kassel. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, besonders intensiv wird am "Parthenon der Bücher" gearbeitet. dra ) - Produktion: documenta 14/Deutschlandradio Kultur 2017 - Länge: 36'58 - (Ursendung) dlf ) - In der Türkei muss eine Frau ins Gefängnis, weil sie in einer Fernsehsendung den Militäreinsatz gegen Kurden im Südosten der Türkei kritisierte. dlf ) - Jazzmusiker erleben während ihrer Auftritte hin und wieder einen magischen und rauschhaften Moment - einen sogenannten Flow. gue ) - Mit über 200 Autoren & 450 Leseterminen