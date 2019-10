." ( gue ) - "Kritik aber heißt unterscheiden und eine Sache zunächst einmal zu sichten. Das heißt nicht, Handke in jedem zuzustimmen. Das aber, was Bremer macht, ist ein Tribunal. Ihr geht es um die Vernichtung eines Autors, indem etwa bewußt Zitate und Sätze Handkes aus dem Kontext gerissen werden und dazu dann ein rechtes Narrativ aufgefahren wird, in das man den Autor einbettet. Von Lars Hartmann pt ) - 25.10.2019. Man soll Peter Handke bitte genau lesen, sagen Eugen Ruge und Thomas Melle. Gut, dann sei er hier nochmal gelesen und in den Kontext gestellt. Vielleicht schauen die Handke-Verfechter dann auch mal aus ihrer Lektüre auf und nehmen die Fakten zur Kenntnis. Handke idolisierte die gleichen rechtsextremen Kriegsverbrecher wie später Andres Breivik und Brenton Tarrant. In einer extremistischen Postille relativierte Handke noch im Jahr 2011 den Genozid von Srebrenica. stand ) - Er habe das Gespräch nicht gegengelesen und nicht autorisiert, erklärt der Schriftsteller dlfk ) - Der Literaturnobelpreis für Peter Handke ist auch im ehemaligen Jugoslawien hochumstritten. Handke verhöhnte das Leid der Muslime in Bosnien-Herzegowina. Und jetzt ist ein Video aufgetaucht, in dem Handke sich mit dem serbischen Volk solidarisiert. mw ) - Nicht mehr nur ein Algorithmus soll künftig entscheiden, welche Inhalte User sehen können: Im neuen Angebot "Facebook News" stellen Journalisten Artikel ausgewählter Partner zusammen. So will der US-Konzern für mehr Meinungsvielfalt sorgen. Deutsche Medienmacher sehen das Vorhaben dennoch kritisch. dnv ) - Der Hamburger Verlag Gruner + Jahr hat den Namen und die Orientierung seines Lizenzgeschäfts mit Zeitschriftenmarken erneuert: Unter dem Namen Brands soll der Geschäftsbereich ausgebaut und darüber hinaus stärker auf den Handel ausgerichtet werden. "Um weiter zu wachsen, fokussieren wir uns noch stärker in Richtung Handel und deren Lieferanten. Im Direct-to-Retail-Geschäft sehen wir große Chancen, gemeinsam mit dem Handel bzw. deren Partnern innovative, begeisternde Produkte ohne große Umwege auf den Markt zu bringen", sagte dazu Frank Stahmer (Foto: Gruner + Jahr), Excecutive Director von Brands - Licensing by G+J. zeit ) - Mit Werbeerlösen konnte der Konzern Alphabet seinen Umsatz steigern, zeitgleich geht der Gewinn zurück. Vor allem Projekte wie Roboterwagen und Lieferdrohnen kosten viel. nzz ) - In einem Schreiben protestieren Hunderte von Angestellten dagegen, dass Politiker Lügen in Anzeigen auf dem sozialen Netzwerk verbreiten dürfen. Es ist nicht das erste Mal, dass das politisch linke Silicon Valley gegen den Kurs einer Firma rebelliert. oj ) - Zeit-Online hat mittlerweile das umstrittene Tracking-Tool "Facebook Pixel" aus seiner Website entfernt. Montag Nachmittag war der Tracker nicht mehr in die Website eingebunden. Erst letzte Woche hatte ein Zeit-Leser eine Datenschutzbeschwerde gegen den Verlag eingereicht, die mit einer Textvorlage und Anleitung von Mike Kuketz und mir erstellt wurde. Mit dem Entfernen des Trackers hat die Zeit aber erst einen sehr kleinen Schritt zu einem datenschutzfreundlichen Webangebot getan. spk ) - Die ZEIT hat mit einem kritischen Beitrag über das Buch "1000 Zeilen Lüge" von Juan Moreno die Relotius-Story neu auf die Tagesordnung gesetzt, der Medienjournalismus ist gut damit beschäftigt. Es geht um den hehren Anspruch des "Qualitätsjournalismus", aufgehängt an verschiedenen Aspekten der "Richtigkeit". Da bietet es sich an, den Ausgangsartikel selbst auf seine journalistische Akkuratesse hin zu untersuchen. Diese hier lose erscheinenden Autopsien sind als Fragestellung und Einladung zum Gespräch zu verstehen, nicht als Besserwisserei. Aus Gründen des Urheberrechts sind aus dem ZEIT-Artikel natürlich nur die notwendigen Passagen zitiert. taz ) - Dafür haben sie nun einen Preis erhalten - den Preis für diskriminierenden Journalismus"Goldene Kartoffel" dlf ) - verurteilt zeit ) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier plant einen Cloudservice für Europa. Gaia X soll Daten souverän sichern. Die Motivation ist klar, die Umsetzung nicht. tgsp ) - Mit ihrer Stimme machte Grace Slick die Folkrock-Band Jefferson Airplane zu einem psychedelischen Ereignis. Heute wird die Musikikone 80 Jahre alt