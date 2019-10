" ( taz ) - Das Mitglied der Chefredaktion erklärt den Abschied mit "persönlichen Gründen". Bei Springer rätseln viele, was wirklich dahinter steckt. turi2 ) - Alexa übernimmt für Jan Hofer: Amazon startet in den USA eine Nachrichten-Aggregations-App für den Streamingadapter Fire TV. Nutzer können sich zum Start aus 20 Quellen und Kategorien wie Politik, Wirtschaft und Sport ihre Nachrichtensendung zusammenstricken und auf Sprachkommando abrufen. sz ) - "Ich hatte kommen sehen schon drei Wochen lang geübt, als mir auffiel: Es klappt besser, wenn ich die Schädelknochen locker lasse. Dann tritt der Text aus meinem Kopf heraus; verwandelt sich in eine Welle, die von vorne auf mich zukommt und sich durch mich hindurchspült." Das schreibt die Lyrikerin Anja Utler über ihre Erfahrung, ein langes Gedicht auswendig aufzusagen. Nicht einfach, aber offensichtlich machbar - sonst würde Utler dieses Experiment, das sie erstmals vor einem Jahr wagte, wohl nicht beim Schamrock Festival der Dichterinnen in Bamberg wiederholen. bb ) - Nach dem Start zur Frankfurter Buchmesse ruft die wbg ihre 85.000 Mitglieder sowie Freunde auf, die wbgcommunity zu entdecken - und sich über geschichtliche, philosophische und archäologische Fragen auszutauschen. Über die Themen entscheiden die User: Ob Gendersprache im 21. Jahrhundert, Frauenraub in der Antike, Kaisersturz 1918 oder Brexit 2019. (tgsp ) - Man kann Peter Handke moralische Blindheit vorwerfen. Doch das Werk des Nobelpreisträgers ist geprägt von Idealen des Friedens. Ein Kommentar. Jan Röhnert fk ) - Um den diesjährigen Literaturnobelpreisträger Peter Handke ist eine Debatte entbrannt. Im Mittelpunkt stehen seine umstrittenen Äußerungen zu den Jugoslawienkriegen der 1990er Jahre. Der Schriftsteller Jan Volker Röhnert verteidigt mit seiner Intervention das literarische Werk Peter Handkes und die Vergabe des Nobelpreises. piqd ) - Auf der Buchmesse selbst guckt natürlich kein Mensch Fernsehen. Man trinkt lieber an der Hotelbar, gewinnt gegen die norwegische Literatur wenigstens im Fußball und bemüht sich ansonsten, in der marketenderischen Hallenwelt nicht Evelyn Fischer vor die "ttt"-Kamera zu laufen. - Und nur eindringlich empfehlen: Schaut diese Sendung! Schickt die ganzen Clowns von Weidermann bis Scheck endlich in den Öffentlich-Rechtlichen Ruhestand! Sibylle Berg, bitte das deutsche Literatur-TV übernehmen!