." (Henning Venske)13:20 Uhr nb ) Vorstand und Aufsichtsrat der Axel Springer SE heute (11.7.2019) ihre gemeinsame begründete Stellungnahme zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot der Traviata II S.à r.l. für sämtliche ausstehenden Aktien der Axel Springer SE abgegeben. Traviata II S.à r.l. ist eine Holdinggesellschaft im Besitz von Fonds, die von dem Investor KKR beraten werden. Nach "sorgfältiger und eingehender Prüfung der am 5. Juli 2019 veröffentlichten Angebotsunterlage" empfehlen beide Gremien den Aktionären der Axel Springer SE, das Angebot anzunehmen. mee ) - Bislang schwaches Interesse am KKR-Angebot für Springer-Aktionäre kress ) - Die Wogen um den FAZ-Bericht zur Zukunft der Welt wollte der Springer-Vorstand am Donnerstag glätten. In einer Mail wandten sich Mathias Döpfner und Stephanie Caspar an die Mitarbeiter der Axel Springer-Sparte News Media National. turi ) - "Spiegel" ohne Online: Spiegel Online hat als Marke ab 2020 ausgedient - nach 25 Jahren, schreibt Kai-Hinrich Renner in seiner Funke-Medienkolumne. Zum Jahreswechsel will das Nachrichten-Magazin gedruckt wie digital unter der Marke "Der Spiegel" auftreten und damit die Integration von Print und Digital auch nach außen zeigen. Eine externe Agentur entwickelt aktuell einen neuen, einheitlichen Look. kress ) - Der Spiegel ist 2019 Meinungsführer und vergrößert den Abstand zu den Wettbewerbern erheblich. Dies geht aus dem Media-Tenor-Zitate-Ranking für das erste Halbjahr hervor. Zu den Gewinnern gehören auch Nachrichtenagenturen wie dpa - die Bild am Sonntag büßt Zitate ein. taz ) - Die "Neue Zürcher Zeitung" ist das Leib-und-Magen-Blatt der Rechten. Was treibt der Chefredakteur der "NZZ", Eric Gujer, da eigentlich? mw ) - Nach einem Artikel, der unter anderen von AfD-Anhängern und Rechtspopulisten gelobt wurde, bemüht sich die Zeitung um Schadensbegrenzung. dlf ) -Verschwörungstheorien gibt es schon seit der Aufklärung - mit fatalen Folgen wie etwa dem Holocaust, der sich auf die Idee der jüdischen Weltverschwörung zurückführen lässt. Doch auch heute verbreiten sich Lügen oder Halbwahrheiten und die Glaubwürdigkeit etablierter Institutionen hat gelitten. Von Andreas Beckmann(dnv9 - Tageszeitungen in den USA haben 2018 eine verkaufte Auflage von insgesamt 28,6 Mio. Exemplaren pro Ausgabe an Werktagen und 30,8 Mio. Exemplaren an Sonntagen erreicht. Darin sind sowohl Print- als auch Digitalausgaben inbegriffen. Wie das Pew Research Center auf Basis der Daten der Alliance of Audited Media (AAM) ermittelt hat, entspricht dies einem Verkaufsrückgang von acht Prozent bei den Werktagsausgaben und neun Prozent bei den Sonntagsausgaben. Zum Vergleich: Die Tageszeitungen in Deutschland haben laut IVW 2018 einen Verkaufsrückgang von rund vier Prozent auf durchschnittlich rund 15,8 Mio. Exemplare pro Ausgabe verzeichnet (darin sind die Sonntagsausgaben der Tageszeitungen inbegriffen). (sp) - "Etwas ist schiefgelaufen": An vielen Orten der Welt meldeten Nutzer Probleme mit dem Kurznachrichtendienst Twitter.Der Kurznachrichtendienst Twitter war am Donnerstagabend von einer massiven Störung betroffen. Eine Prüfung des Problems laufe, teilte Twitter am Abend mit: "Wie viele Schnittstellen betroffen sind, ist noch unklar." Hintergründe nannte das Unternehmen nicht. mw ) - Ab 7. Dezember dieses Jahres dürfen über WhatsApp keine Newsletter mehr verschickt werden. Unternehmen, die Tausende an Abonnenten haben, fragen sich: Was kommt jetzt?Schluss mit Facebook futur ) - Es gibt viele Gründe, WhatsApp abzulehen. Die richtige Messaging-Alternative zu finden, ist aber alles andere als leicht. dlfk ) - Eine Stunde lang reden alle durcheinander - und hinterher ist man nicht schlauer. Wie kann man Talkshows besser machen? Darüber diskutieren Eva Horn, Ferda Ataman, Arno Frank und Dirk von Gehlen in unserer Talkrunde. dlfk audio - 7:23 min ) - Gespräch mit Christine Watty