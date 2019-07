+ Der besondere Hörtipp

" ( dlfk ) - Was können die Medien, was können wir tun, um der Vertrauenskrise des Journalismus zu begegnen? Darüber haben wir mit der Publizistin Carolin Emcke gesprochen. Sie rät Reportern zu zwei Dingen: Demut und Verantwortungsgefühl. faz ) - Die amerikanische Verbraucherschutzbehörde hat das soziale Netzwerk zu einer Rekordstrafe verdonnert. Doch gemessen am hohen Gewinn des Unternehmens sieht diese verkraftbar aus. turi2 ) - Facebook und die US-Handelsbehörde FTC einigen sich auf einen Vergleich, schreibt das Wall Street Journal. Die FTC hatte im Zuge des Cambridge-Analytica-Skandals vor über einem Jahr eine Ermittlung eingeleitet. Die fünf leitenden Vertreter der Kommission hätten mit drei zu zwei Stimmen für eine Zahlung von umgerechnet rund 4,4 Mrd Euro gestimmt. nzz ) -Publizieren war in China nie einfach, doch seit Xi Jinping die ideologische Schraube angezogen hat, ist es mit der Zensur noch schwieriger geworden. Eine Reise, auf der es darum ging, die Verlagslandschaft kennenzulernen, hinterlässt zwiespältige Eindrücke. Die Zuneigung für Chinas grosse Kultur bleibt - nicht jedoch, ohne Schaden zu nehmen. vice ) - Hört endlich auf, euch an der Dummheit von Influencern aufzugeilen- Schon mitbekommen: Dumme Influencer machen Fotos in einem giftigen See! Hinter dieser Quatsch-Story steckt eine widerliche Form der Selbstbefriedigung. rep ) - Der Neuen Zürcher Zeitung wird die AfD-Nähe zum Vorwurf gemacht. Was hat es auf sich mit der "Deutschlandstrategie" des Schweizer Traditionsblattes? Von Daniel BinswangerWalt Whitman zum 200. fk ) - Walt Whitman verstand sich als homerischer Volksdichter, als Barde einer "athletischen Demokratie", wie er es in seinem Zyklus "Grasblätter" ausdrückte. Vielleicht auch deshalb erinnert sich das gebildete Amerika in diesem Jahr, da die US-Demokratie kriselt, mit besonderem Pathos an Whitmans 200. Geburtstag. Stefana Sabin fragt sich, ob er auch gelesen wird. Deutschlandfunk Kultur - Kriminalhörspiel dlfk-audio - 6: 37 min ) - Grspräch mit Thomas Wörtche