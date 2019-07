Aktualisiert :

." (14:45 Uhr tp ) - Demnächst wird ein Buch mit dem Titel "2084. Orwells Albtraum" erscheinen, herausgegeben von Rainer Schorm und Jörg Weigand. Es wird der Versuch von deutschen Science-Fiction-Autoren sein, durch "Zukunftsgeschichten" in eine ferne, aber nicht mehr so ferne Zeit zu schauen. Die Autoren sehen da Böses, Heiteres und allerlei Skurriles. Wie das halt so ist beim Blick in die Glaskugel. dlf ) - Zweimal im Jahr gibt es auf einen Schlag Dutzende Pressemitteilungen von Radiosendern. Der Grund dafür sind die jeweils aktuellsten Zahlen zur Radionutzung. Dabei sparen die Pressestellen nicht mit Floskeln und dem Betonen der eigenen Stärke. mee ) - In 10 von 16 Bundesländern ist der Radiosender mit der größten Tagesreichweite ein öffentlich-rechtlicher. Das ist eins der Ergebnisse der neuen ma 2019 Audio II. MEEDIA blickt auf die Top Tens aller 16 Länder, auf alle Gewinner und Verlierer. Einer davon heißt in 14 von 16 Ländern Spotify. Um höchst überraschende 22,6% sank die Werbereichweite des Streaming-Dienstes. Die Gründe sind unklar. mee ) - Die ma 2019 Audio II hat der Mehrheit der deutschen Radio-Sender Reichweitenzuwächse beschert. Am deutlichsten nach oben ging es dabei für Bayern 1, WDR 2 und R.SH. Mit Rock Antenne, Radio Schlagerparadies und Radio Arabella gehören auch drei kleinere Sender zu den großen Gewinnern. Am dicksten im Minus: Hit Radio FFH, SWR3 und hr4. mee ) - "stern" erneut der größte Verlierer, überraschende Gewinne bei den überregionalen Tageszeitungen sp ) - Eine türkische Denkfabrik, die der Regierung Erdogan nahesteht, hat Namen und Werdegänge von Journalisten gesammelt und bewertet. Weil viele Mitarbeiter der Deutschen Welle genannt werden, hat der Senderverbund nun protestiert. dlf ) - Die Identitäre Bewegung Deutschland hat in der Vergangenheit mit Aktionen gegen die Asylpolitik, "No-Go-Areas" und Islamismus auf sich aufmerksam gemacht. Der Verfassungsschutz sieht darin eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Wir liefern Hintergründe. tp ) - Eine italienische Studie über die politischen Hinterlassenschaften des Berlusconi-Fernsehens kommt zu Ergebnissen, die verbreitete Annahmen bestätigen, auch über kognitive Fähigkeiten von Dauerkonsumenten seichter Programme welt ) - Mai 1945: Die Russen machen Hans Fallada zum Ortschef von Feldberg. Der Schriftsteller und Trinker soll Flüchtlinge managen, Nazis melden und Plünderungen ahnden. Doch mit Morphium geht alles schief. bui ) - Der Handelskrieg von US-Präsident Donald Trump mit China könnte in einer "Bibel-Steuer" und einem Engpass an Bibeln führen. Davor warnen der größte christliche Verlag der USA und andere christliche Wohltätigkeitsorganisationen Berichten der Nachrichtenagentur AP zufolge. So würden die meisten Bibeln für die USA in China mit spezieller Technik gedruckt, neue Strafzölle auf chinesische Waren könnten den Kundenpreis hinauftreiben und eventuell die Produktion verlangsamen, fürchten die Verlage. Der Mann, der Nofretete verschenkte 3sat.video- 37 min + Abb) -Fast jeder kennt sein Geschenk an die Berliner Museumsinsel: Die Büste der Nofretete. Doch wer war der Mann, nach dem jetzt das neue Eingangsgebäudes des Weltkulturerbes benannt wird? dlfk-audio - min ) - auf der Museumsinsel, BerlinVon Wolf-Sören Treusch kon ) - . Der neue Geschäftsführer kündigt "massives Sparen" zugunsten des Digitalbereichs an, der Betriebsrat warnt davor, die gedruckte Zeitung abzuschreiben. Im Grunde geht es aber um die Frage: Wie viel Journalismus bleibt da noch übrig? Es begab sich im April dieses Jahres ... sz ) - Der Finanzinvestor KKR hat ein offizielles Angebot für Axel Springer vorgelegt, das im Verlag für Unruhe sorgt. Ein Passus in den insgesamt 221 Seiten schürt Spekulationen, ob KKR die Welt-Gruppe später einstellen oder veräußern will. KKR will nach fünf bis sieben Jahren mit einem ordentlichen Gewinn wieder aussteigen. üm ) - Für den ehemaligen Verfassungsschutz-Präsidenten Hans-Georg Maaßen ist die "Neue Zürcher Zeitung" also "so etwas wie 'Westfernsehen'", eine externe Quelle für wirklichkeitsnahe Berichterstattung in einem Land, in dem einem die sonst vorenthalten wird. Der Vergleich, der in rechten Kreisen häufiger zu hören ist und von dem die NZZ sich distanziert, hat viel Entrüstung ausgelöst. Unverdient wenig Aufmerksamkeit hat dabei der NZZ-Artikel bekommen, der Maaßen zu dieser Bemerkung veranlasste. Von Stefan Niggemeier gst ) - Der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen ist unzufrieden mit den Medien. Er, der konservative Provokateur, vermisst Pluralität und wirft den deutschen Journalisten einen Herdentrieb vor. mee ) - Video-Sommerinterview spricht der ARD-Vorsitzende und BR-Intendant Ulrich Wilhelm mit MEEDIA-Redakteur Stefan Winterbauer über die großen Themen, die den Senderverbund bewegen. Es geht u.a. um die Beitrags-Debatte, Nachholbedarf bei einer digitalen Infrastruktur in Europa und twitternde Journalisten.David Bowies " Major Tom dlfk-audio - 3:08 min ) - von Bodo Mrozek