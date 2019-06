" ( mee ) - 47 der 50 populärsten Online-News-Angebote haben im Mai Visits gegenüber dem Vormonat hinzu gewonnen. Am deutlichsten nach oben ging es dabei in der Top 20 für die Funke Medien NRW, die Süddeutsche Zeitung, die tz, das RND und watson.de. Die drei Verlierer des Monats heißen stern, Tag24 und Rheinmain Extratipp. nr ) - Google hat 2018 durch das Aggregieren von News-Content 4,7 Milliarden US-Dollar umgesetzt - ohne die Publisher dafür zu entlohnen. Zu diesem Ergebnis kommt News Media Alliance, Washington D.C., in einer aktuellen Untersuchung, die auf Analysen der Beratungsfirma Keystone Strategy beruht. Die Non-Profit-Organisation News Media Alliance vertritt die Interessen von Nachrichtenmedien. kress ) - Nachrichten über das Weltgeschehen erreichen junge Menschen in Deutschland inzwischen häufiger über Instagram als über Facebook und Twitter. Das geht aus dem " Reuters Institute Digital News Report " hervor. Warum niemand Instagram nutzt, um Nachrichten zu suchen. nr ) - Instagram gilt als Plattform für Dinge, über die man nicht lange nachdenken muss. Nun deutet sich eine Wende an. dnv ) - Das Reuters Institut for the Study of Journalism (RISJ) der Universität Oxford hat seinen jährlichen Digital News Report veröffentlicht. Die aktuelle Ausgabe zeichnet im Stile der vorangegangenen ein recht trübes Bild der Monetarisierung des digitalen Journalismus. Dem Bericht zufolge zahlt über mehrere Länder hinweg nur ein geringer Teil der Bevölkerung für digitale Nachrichtenangebote. Dies werde sich nach Einschätzung der Autoren auch in Zukunft nicht ändern: "Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass die Mehrheit der Leute künftig für Online-News bezahlen wird", schreiben sie in dem Bericht. ard ) - Im Justizministerium gibt es Überlegungen für ein Gesetz, das eine klare Kennzeichnung vorschreiben soll, wann eine Veröffentlichung im Internet Werbung ist. Das Vorhaben zielt auf Influencer ab. nb ) - Deutschland wächst minimal mee ) - Influencer sollen mehr Rechtssicherheit in Sachen Werbung bekommen. Dies teilte Gerd Billen, Staatssekretär im Justizministerium, im ZDF mit. Die geplanten neuen Regeln der Regierung betreffen Influencer und sollen eindeutiger als bisher klären, wann es sich bei Beiträgen um Werbung handelt und wann nicht. Auslöser war ein Urteil um Cathy Hummels. dlfk ) - In Deutschland bereiten sich Tausende sogenannte Prepper auf eine Katastrophe vor, andere verbreiten Hasskommentare im Internet. Der Ton sei herrischer geworden, meint Johannes Groschupf, Autor des Krimis "Berlin Prepper". pte ) - Laut globaler CIGI-Studie machen sich acht von zehn Nutzern Sorgen um Online-Privatsphäre nb ) - ProSiebenSat.1 und Facebook haben eine umfassende Vereinbarung für die Video-Plattform Facebook Watch geschlossen. Nutzer des Angebots erhalten künftig Zugang zu einem "weitreichenden Katalog" an Video-Inhalten des Münchner Medienkonzerns. Dazu gehören Clips und Short Episodes beliebter Show- und Infotainment-Formate wie 'Germany's next Topmodel', 'Galileo', 'Late Night Berlin' und das 'Sat.1 Frühstücksfernsehen'. Der Auftakt der Kooperation erfolgt rund um die neue Show 'The Masked Singer', die am 27. Juni 2019 auf ProSieben startet. ProSiebenSat.1 will durch die Partnerschaft seine digitalen Reichweiten steigern und zusätzliche Erlöse im Content- und Produktionsgeschäft erzielen