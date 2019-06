Zitat des Tages

"Ein Torhüter muss Ruhe ausstrahlen. Er muss aber aufpassen, dass er dabei nicht einschläft." (Sepp Maier)



Aktualisiert: +13:30 Uhr



Heute u. a.:

+ Axel Springer

KKRs Aktien-Übernahme-Angebot

(nb) - Die amerikanische Investment-Company KKR kündigt ein freiwilliges öffentliches Übernahme-Angebot für die Axel Springer SE an und bietet 63 Euro in bar pro Aktie (am heutigen 12. Juni 2019 lag der Kurs um 8:40 Uhr bei 56 Euro). Dieses Angebot wird einer Mindestannahme-Schwelle von 20 Prozent am Grundkapital unterliegen.

+ Nach KKR-Einstieg: Wer künftig Axel Springer führt

(kress) - Axel Springer hat eine Investorenvereinbarung mit dem US-Finanzinvestor KKR getroffen. Im Zuge dessen soll eine strategische Partnerschaft eingegangen werden. Wer künftig Axel Springer führt und wer das letzte Wort hat

(mee) - Springer-Chef Döpfner dämpft Erwartungen an Ebay-Kleinanzeigen-Übernahme



Medienkritik

Vom Politik- zum Presseskandal?

(mess) - Die Verdachtsberichterstattung rund um "Ulrike B." und das Bremer BAMF



Viele Medien betroffen

Whatsapp schränkt Massen-Nachrichten ein

(dlf) - Der Messenger Whatsapp will den privaten Charakter seines Diensts stärken und plant, gegen eine unerlaubte Nutzung durch den Versand von Massen-Nachrichten vorzugehen. Das wird auch viele Medien betreffen, die eine Art Newsletter über den Messenger anbieten.

WhatsApp-Newsletter sind ab Dezember verboten

(mee) - Viele Medien, darunter auch deutsche Publisher, bieten ergänzend zum Newsletter-Versand auch sogenannte "WhatsApp-Newsletter" an. Bislang bewegte man sich damit rechtlich in einer Grauzone. Demnächst greift die Facebook-Tochter hart durch.

Grauzone

(stand) - Viele Medien, darunter auch deutsche Publisher, bieten ergänzend zum Newsletter-Versand auch sogenannte "WhatsApp-Newsletter" an. Bislang bewegte man sich damit rechtlich in einer Grauzone. Demnächst greift die Facebook-Tochter hart durch.



"Der Fall hat alle empört"

Reporter Golunow aus Arrest entlassen

(dlfk) - "Wir sind Golunow": Der unter Hausarrest gestellte

Investigativjournalist Iwan Golunow erfährt in Russland viel

Solidarität. Selbst Journalisten von staatlichen Medien

engagieren sich für ihn, sagt die "Kommersant"-Redakteurin

Jelena Tschernenko.

Weshalb der Fall des Journalisten Iwan Golunow

die ganze Gesellschaft in Russland etwas angeht

(mw) - Der Investigativreporter Iwan Golunow ist vorgeblich wegen des Vorwurfs des Drogenhandels unter Hausarrest gestellt worden. Das Verfahren gegen ihn ist in Russland auf grosse Resonanz gestossen - weil es als Signal gesehen wird.

Der Fall, der Russland hoffen lässt

(sp) - Der russische Journalist Iwan Golunow ist überraschend frei, alle Vorwürfe wurden fallen gelassen. Der Kreml beugt sich damit dem öffentlichen Druck. Es ist ein Sieg der Solidarität - und ein wichtiger Moment für das Land.

+ Moskau: Mehr als 200 Festnahmen bei Protesten

(dlf) - Bei einer Solidaritätskundgebung für den russischen Enthüllungsjournalisten Iwan Golunow sind in Moskau mehr als zweihundert Menschen festgenommen worden. Darunter auch der Kremlkritiker Nawalny und ein Reporter des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel". Golunow war gestern überrraschend frei gekommen.



+ Nur geringe Zahlungsbereitschaft

Deutsche gehören zu Europas Paid-Content-Muffeln

(mee) - Mit dem Digital News Report liefert das Reuters Institut gemeinsam mit der Universität Oxford seit 2012 eine der umfassendsten Bestandsaufnahmen zur Mediennutzung. Ein zentraler Teil der Online-Befragung ist der Blick auf das Zahlverhalten der Nutzer. Für die deutsche Branche lässt sich festhalten: Stagnation auf niedrigem Niveau.

Micropayments für Journalismus funktionieren nicht

(nn) - Auch Blendle gibt auf

Als man hierzulande den niederländischen Dienst Blendle als die Rettung des Journalismus feierte, schrieb ich in "Blendle und das Transaktionskostenproblem bei Micropayments":



Stefan Niggemeier

FAZ-Innenpolitikchef zerstört sich im Kampf gegen Rezo

(üm) - "Achtung, für diesen Beitrag braucht man starke Nerven und sollte einigermaßen Fremdscham-resistent sein", meint Lorenz Meyer: "Stefan Niggemeier dröselt den Twitter-Beef zwischen dem FAZ-Innenpolitikchef Jasper von Altenbockum und dem Youtuber Rezo auf. Niggemeier bringt es schon im ersten Satz gut auf den Punkt": 'Jasper von Altenbockum sollte mehr FAZ lesen und weniger Youtube-Videos gucken.'



Südseemärchen in Wurstpapier

Peter Stephan Jungk besuchte Günther Anders

(bgl) - am Freitag, den 9. August 1991 im Wiener Allgemeinen Krankemhaus



DJV-Chef

Vorsitzender Überall unter Druck

(kress) - Im Deutschen Journalisten-Verband (DJV) rumort es. Mehrere Verbandsmitglieder werfen dem Bundesvorsitzenden Frank Überall vor, er stelle die Interessen der CDU über die der Journalisten. Ein Exklusiv-Bericht von Vinzenz Neumaier und Eirik Sedlmair



Netflix & Co

Nutzerzahlen steigen weiter

(gfk) - Im ersten Quartal 2019 nutzten in Deutschland insgesamt 22,7 Millionen Personen kostenpflichtige Streamingdienste wie Amazon Prime Video, Netflix oder maxdome. Im Vergleich zum Vorquartal entspricht das einem Zuwachs von 9 Prozent beziehungsweise 1,8 Millionen Personen. Das zeigen aktuelle Ergebnisse von GfK.



Zum Tode von Gerlind Reinshagen

Sie arbeitete an einer Ästhetik der Gefühle

(sz) -Sie war in der Bundesrepublik die erste Frau, die für das Theater schrieb. Am 9. Juni ist Gerlind Reinshagen im Alter von 93 Jahren in Berlin gestorben.



+ Anne Frank wäre heute 90 geworden

(dlfk) -Neuausgabe des Tagebuchs

+ Anne Franks ganz eigene Fassung nun neu publiziert

+ Vorbild für Jugendliche

+ Versteck ohne Tageslicht

+ Tagebücher verfolgter JudenSo tragisch, so literarisch wie bei Anne Frank

+ Deutsche waren erschüttert, aber ohne Schuldgefühle

+ "Das Tagebuch der Anne Frank" im Kino

Eine Schriftstellerin in der Knospe

(dlfk) - Laureen Nussbaum lebte als Kind im gleichen Viertel Amsterdams wie die Franks, ihre ebenfalls geflüchtete Familie war befreundet mit ihnen. Die Literaturwissenschaftlerin sieht in Anne Frank neben der Zeitzeugin ein großes schriftstellerisches Talent.

Anne-Frank-Übersetzerin "Ich mochte ihre Ehrlichkeit"

(sp) - Zum 90. Geburtstag der im KZ ermordeten Anne Frank erscheint die 73. Übersetzung ihres Tagebuchs - auf Maori. Hier erklärt die neuseeländische Übersetzerin, wie es dazu kam und warum sie sich mit Anne so stark identifiziert.

Anne Franks Tagebuch ist in 70 Sprachen erhältlich

(faz) - und gilt als Weltdokumentenerbe. Die Autorin wäre heute 90 Jahre alt geworden. In ganz Deutschland wird an sie erinnert.

In welcher Fassung soll man Anne Frank lesen?

(welt) - Das weltberühmte Tagebuch von Anne Frank gibt es in zwei Versionen. Was hat es damit auf sich - und welche Fassung ist die gültige? Ein Überblick aller Anne-Frank-Ausgaben - bis hin zur Comic-Adaption. Von Marc Reichwein

mehr in der Bücherschau



+ Der besondere Hörtipp

00:05 Uhr - Deutschlandfunk Kultur - Klangkunst

Neue AutorenproduktionenKurzstrecke 86

"Lasst von Euch hören!" - mit diesem Aufruf sucht Deutschlandfunk Kultur laufend nach Hörstücken für die Reihe Kurzstrecke. Eingegangen ist diesmal unter anderem eine "Ansage": Künstliche Intelligenzen übernehmen die Sendung und liefern sich ein heißes Duell mit dem Vokalkünstler David Moss.