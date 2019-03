+ Nachlese: Hörfunk+TV-Sendungen zur Leipziger Buchmesse

+ Literatur im Hörfunk







"Die Krise ist eigentlich eine innere Krise"

Ariadne von Schirach über "Die psychotische Gesellschaft"

(





dlfk ) - Die Philosophin Ariadne von Schirach erzählt in "Die psychotische Gesellschaft" Geschichten von Menschen, die viel haben, aber nicht mehr wissen, wer sie sind. Ihre Diagnose: Wir brauchen keine neue Welt, aber ein neues, sinnstiftendes Bewusstsein. - mehr hier



Grand Tour

Reisen durch die junge Lyrik Europas"

dlfk ) - (6:50 min) - zu Lyrik sihe auch oben

Kinderhörsp

Oskar Pastior als Zeichner



Fliegende Münder und Zigarettenschlangen





dlfk-audio 6:34 min) - Von Tobias Lehmkuhl





Elternschaft - philosophisch betrachtet"Man hat zwei Herzen in sich"

Flaßpöhler / Werner, "Zur Welt kommen - Elternschaft als philosophisches Abenteuer"



(

Philosophieren und Geburtshilfe - in der Antike galt das als Synonym. Philosophin Svenja Flaßpöhler und Autor Florian Werner haben ihr Leben als Elternpaar in einem Buch verarbeitet und beschreiben den Alltag mit Kindern als philosophisches Abenteuer. dlfk ) - Svenja Flaßpöhler und Florian Werner im Gespräch mit Joachim SchollPhilosophieren und Geburtshilfe - in der Antike galt das als Synonym. Philosophin Svenja Flaßpöhler und Autor Florian Werner haben ihr Leben als Elternpaar in einem Buch verarbeitet und beschreiben den Alltag mit Kindern als philosophisches Abenteuer.

- mehr in der Bücherschau





Das Buch meines Lebens



V. S. Naipaul: "An der Biegung des großen Flusses"



( dlfk ) - Der Schriftsteller und Übersetzer Gregor Hens hat sich an "A Bend in the River" von V. S. Naipaul berauscht. Allerdings nicht an der Geschichte - sondern an der Sprache. "Ich habe immer noch diesen Ton im Ohr", schwärmt Hens.





+ Buchrezensionen im Hörfunk ...





Michael Rutschky: "Gegen Ende"



(

mehr in der

dlfk ) - Michael Rutschkys posthum veröffentlichtes Tagebuch gibt Einblick in eine zerrüttete Alkoholiker-Ehe - der Ton gekränkt und voller Eitelkeit. Seine Aufzeichnungen unter dem Titel "Gegen Ende" haben unsere Kritikerin befremdet.mehr in der Bücherschau









+++ ... und im Fernsehen +++

+ TV-Literatursendungen











19.03.19 -

22.00 Uhr

- Bayerisches Fernsehen





Thomas Gottschalk über seine Büchershow

"Das ist meine Rache am Feuilleton"



(

Die Gäste der

dlfk ) - Im Bayerischen Fernsehen läuft heute Abend die erste Ausgabe der neuen Literatursendung " Gottschalk liest" . Eine völlig neue Rolle für den Showmaster - der diese aber gelassen und mit Selbstironie annimmt.Die Gäste der ersten Folge die Autoren Vea Kaiser, Sarah Kuttner, Daniel Biskup und Ferdinand von Schirach.

dlfk ) - Durch wunderschöne Landschaften geht "Winterbergs letzte Reise". Die sind aber ohne die Erinnerung an die Kriege in Mitteleuropa nicht zu denken. Der Baedeker von 1913 spielt dabei eine große Rolle - ebenso das tschechische Bier, verrät der Autor Jaroslav Rudiš. - dlfk ) - Einst war er glühender Anhänger Stalins, später wurde Pavel Kohout einer der Wortführer des Prager Frühlings. 1979 ging er ins Exil nach Österreich. Heute repräsentiert der 91-jährige Schriftsteller das Gastland Tschechien auf der Leipziger Buchmesse.von Michael Ende wdr ) - Es gibt Geschichten, die kann man nicht oft genug lesen, sehen und hören. Die Abenteuer von Jim Knopf gehören für mich dazu. Ich habe das Buch als Kind gelesen, ich habe es als Bilderbuch mit meinem Sohn durchgeblättert, als normales Buch später vorgelesen, dann den Film gesehen und das Marionettentheater, und jetzt habe ich mich gefreut, die phantasievolle Welt von Michael Ende noch einmal besuchen zu können - diesmal im Podcast des Kinderradiokanals KiRaKa vom WDR. Das Hörspiel ist aufwändig produziert und angenehm unaufgeregt, verglichen mit anderen Produktionen für Kinder, die sich nur noch als Krach bezeichnen lassen... dra-audio 8:55 min ) von Edelgard Abenstein dlfk ) - In Berlin wurde ein Konvolut bisher unbekannter Briefe von Paul Celan versteigert. Celan schrieb sie 1951 in Paris an eine Frau, die er Hannele nannte. Der Leiter des Marbacher Literaturarchivs, Ulrich von Bülow, bezeichnet die Briefe als "sehr interessant". ( dlfk ) - Einst regierte hier ein Schriftsteller, Václav Havel. Doch inzwischen herrscht in der Tschechischen Republik Populismus und Abschottung. Wie die Literaturszene des Landes damit umgeht, hat Olga Hochweis erkundet.Volker Weidermann lud am Freitag, 1. März, 23.45 Uhr, im ZDF gemeinsam mit Christine Westermann und Thea Dorn zum "Literarischen Quartett" ein. Zu Gast war dieses Mal der Schriftsteller und Vorsitzende der Grünen, Robert Habeck. Die vier diskutieren über folgende Werke: lc ) -Aus der original Bildbeschreibung des ZDF: "Das Literarische Quartett": Robert Habeck, Christine Westermann, Volker Weidermann, Thea Dorn sitzen auf blauen Ledersesseln und blicken freundlich in Richtung Kamera"7.3.2019 | 23.15 Uhr | Mediathek - 29:32 min(3 sat-video ) - Zwei Neuerscheinungen beschreiben, was die Neue Rechte so gefährlich macht und wie lange sie schon für einen patriotischen Umsturz kämpft. Gespräch mit dem Autor Christian Fuchs... über sein Buch "Das Netzwerk der Neuen Rechten".- mehr in der Bücherschau 3sat-video ) - Zwei Autoren haben aus Gesprächen mit mehr als 100 Rappern, Journalisten, Musikern und Aktivisten Geschichten aus 30 Jahren Deutsch-Rap zusammengetragen. © colourbox.de"Eine Oral History des deutschen Rap"Zwei Autoren haben aus Gesprächen mit mehr als 100 Rappern, Journalisten, Musikern und Aktivisten Geschichten aus 30 Jahren Deutsch-Rap zusammengetragen.... über sein Buch "Könnt ihr uns hören?: Eine Oral History des deutschen Rap". 3sat-video ) - Ausgerechnet im Zeitalter des Individualismus üben Massen wieder eine neue Anziehungskraft aus. Für die Philosophen Gunter Gebauer und Sven Rücker ist das kein Widerspruch. 3sat-video ) - zeichnet das Bild eines Mannes, der bis Anfang der 1940er Jahre loyal zum Regime stand. Ändert sich nun die Perspektive? Gespräch mit dem Autor Thomas Karlauf... über sein neues Buch "Stauffenberg: Porträt eines Attentäters", Stauffenbergs Gesinnungswandel und seine Beziehung zu Stefan George.