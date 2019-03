Medien-Watchblog

(dlf) - Die Themen: das EU-Parlament beschließt ein Verkaufsverbot für Wegwerfprodukte aus Plastik, die Europäische Union stellt ihren Marineeinsatz vor der libyschen Küste zur Rettung von Migranten vorerst ein und Union und SPD streiten weiter über eine Verlängerung des Rüstungsexportstopps für Saudi-Arabien.

Shitstorm gegen Abbas Khider

Das Buch "Deutsch für alle" provoziert

(dlfk) - Der Schriftsteller Abbas Khider hat ein Buch über die deutsche Sprache geschrieben: "Deutsch für alle". Seitdem wird er vor allem im Netz massiv angefeindet. "Ich glaube, dass der größte Teil missversteht, weil sie missverstehen wollen", sagt Verleger Jo Lendle. - mehr in der Bücherschau



Berliner Lyrik

Sprachliches Tingeltangel

(tages) - Unser Autor feiert den "Welttag der Poesie" mit Empfehlungen der spannenden Berliner Lyrik-Reihe Kookbooks. Die Kolumne "Fundstücke". Peter von Becker



Satzzeichen

Verkehrszeichen der Sprache. Sie lenken den Leser.

(nzz) - Es gibt die halbstarken, die starken und die lauten Satzzeichen. Und es gibt die geheimnisvollen. Aber es ist eine Frage des Temperaments, welche man vorzugsweise in seine Texte streut. Von Paul Jandl



Springer und die Börse Stuttgart gründen ein

Joint Venture für den Handel mit Kryptowährungen.

(turi2) - Kryptischer Zusammenschluss: Springer und die Börse Stuttgart starten im Sommer eine gemeinsame Plattform zum Handel mit digitalen Vermögenswerten wie Kryptowährungen. Das Angebot soll sowohl redaktionelle Informationen als auch direkte Handelsmöglichkeiten liefern.



Weil Frauen sich "anstellen."

Veränderung am Buchmarkt

(pqid) - Die Überschrift ist ein verkürztes Zitat von Literaturwissenschaftlerin Berit Glanz aus dem verlinkten Interview. Die Moderatorin fragt provokativ danach, ob, da ja jetzt gerade zwei Frauen die Preise bei der Leipziger Büchermesse bekommen haben und die Gleichberechtigung am Buchmarkt also ja gerade passiert, man sich nicht so "anstellen" muss vielleicht...Glanz stellt klar: die Veränderungen kommen, weil Frauen sich anstellen, sich querstellen und einfordern. Keine neue Erkenntnis, aber immer wieder betonenswert finde ich - "aua" sagen meist Leute, denen etwas weh tut.



Gefördert von der DFG

Thieme schließt Open-Access-Vertrag mit Bibliothekskonsortium

(bb) - Vom Subskriptionsmodell zur Open-Access-Finanzierung: Thieme hat einen eigenen Weg gefunden, um diese Transformation hinzubekommen - unabhängig von den DEAL-Vereinbarungen. Die Fachverlagsgruppe kooperiert künftig selbst mit Bibliotheken, wird dabei von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert.



Jahresbilanz 2017 der KNV Gruppe

Jahresfehlbetrag in zweistelliger Millionenhöhe

(bb) -Die F. Volckmar GmbH & Co. KG mit Sitz in Stuttgart hat 2017 einen Umsatz in Höhe von 532,7 Millionen Euro erzielt und damit 2,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Das geht aus dem Konzernabschluss hervor, der heute im Bundesanzeiger online gestellt wurde.

Voland & Quist-Verleger Leif Greinus kritisiert KNV-Leitung

(mdr) - Der Dresdner Verleger Leif Greinus bezeichnet den Auftritt des insolventen Buch-Großhändlers Koch, Neff & Volckmar GmbH (KNV) auf der Leipziger Buchmesse als "völlig absurd" und "frech". Dort hatte KNV Händlern und Verlegern, denen das Unternehmen noch Geld schuldet, Gespräche angeboten. Leif Greinus vom Verlag Voland & Quist sagte bei MDR KULTUR dazu, er wisse nicht, worüber er da noch mit KNV reden solle



Gestaltung, Herstellung, Druck, Bindung

Was macht ein Buch zu einem schönen Buch?

(dw) - Gestaltung, Herstellung, Druck, Bindung - sind es diese Faktoren, die ein Buch attraktiv machen? Was bedeutet gutes Buchdesign im digitalen Zeitalter? Darüber debattieren deutsche Grafiker und die Stiftung Buchkunst.